Es gibt 4 technische Kommissionen: die Transportation Supply Commission (COT); die Kommission für Infrastrukturprojekte (CPI); die Wirtschafts- und Tarifkommission (CET); die Kommission für Servicequalität, Luft, Zugänglichkeit und Nutzerbeziehungen (CQSAAU).
Jede technische Kommission besteht aus 9 Mitgliedern, die sich wie folgt verteilen:
- 5 Ratsmitglieder, die aus den Reihen der Vertreter des Regionalrats der Île-de-France ausgewählt werden,
- 2 Ratsmitglieder, die aus den Reihen der Vertreter des Rates von Paris ausgewählt werden,
- 1 Ratsmitglied aus den Reihen der Vertreter der Departements der inneren Vororte der Île de France (Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis und Val-de-Marne),
- 1 Ratsmitglied, das aus den Reihen der Vertreter der Departements der großen Krone der Île de France (Essonne, Seine-et-Marne, Val-d'Oise und Yvelines) ausgewählt wird,
- 1 Vertreter der Industrie- und Handelskammer der Region Paris-Île-de-France,
- 1 Vertreter der Präsidenten öffentlicher Einrichtungen für interkommunale Zusammenarbeit.
- 1 Vertreter der Verkehrsnutzerverbände
- und 1 Arbeitgebervertreter