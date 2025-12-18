Es gibt 4 technische Kommissionen: die Transportation Supply Commission (COT); die Kommission für Infrastrukturprojekte (CPI); die Wirtschafts- und Tarifkommission (CET); die Kommission für Servicequalität, Luft, Zugänglichkeit und Nutzerbeziehungen (CQSAAU).

Jede technische Kommission besteht aus 9 Mitgliedern, die sich wie folgt verteilen: