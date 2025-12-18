Fühlen Sie sich wohl in Kopf und Körper
Es ist bekannt, dass körperliche Aktivität hilft, eine sitzende Lebensweise zu bekämpfen und zu einem echten Wohlbefinden führt.
Mobisport ist ein einfaches Gerät, das Agenten angeboten wird, um die körperliche Aktivität auf unterhaltsame Weise durch seine täglichen Bewegungen zu steigern. Zu Fuß, beim Laufen, Radfahren oder einfach durch die Beantwortung der wöchentlichen Quizze, treten Sie einfach einem Team bei oder bilden Sie es und nehmen Sie in einer freundlichen Atmosphäre an den angebotenen Herausforderungen teil.
Die Einrichtung bietet den Agenten auch die Möglichkeit, an Yoga - und Pilates-Sitzungen teilzunehmen, die von zertifizierten Lehrern aus der Ferne und in der Pausenzeit unterrichtet werden.
Woche der Lebensqualität am Arbeitsplatz
Île-de-France Mobilités nimmt auch an einigen seiner Aktionen während der Woche der Lebensqualität am Arbeitsplatz teil, einer Veranstaltung, die von der Nationalen Agentur für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen (ANACT) unterstützt wird. Zum Beispiel gibt es Ernährungsworkshops, Sophrologie, Sensibilisierung für psychosoziale Risiken, das Recht auf Abschalten oder Workshops zur Prävention von Muskel-Skelett-Erkrankungen. Obwohl diese Woche für einen kurzen Zeitraum registriert ist, ist sie für unsere Einrichtung wichtig, da sie es uns dank eines Bürgerhaushalts auch ermöglicht, im folgenden Jahr neue Aktionen zu initiieren.
Der Bürgerhaushalt ermöglicht es allen Akteuren, Projekte vorzuschlagen, die Werte der Innovation, des Wohlbefindens und/oder der nachhaltigen Entwicklung tragen und die Lebensqualität am Arbeitsplatz verbessern können.
Wittyfit
Im Rahmen eines Prozesses zur kontinuierlichen Verbesserung der Lebensqualität am Arbeitsplatz verfügt Île-de-France Mobilités über die Wittyfit-Plattform , die das soziale Klima misst.
Dieser Ansatz ermöglicht es auf der Grundlage der Freiwilligentätigkeit, eine globale und detaillierte Wahrnehmung verschiedener Arten von Indikatoren für die Arbeitszufriedenheit zu erhalten.
Diese Indikatoren ermöglichen es, die Stärken unserer Einrichtung und jeder Führungsstruktur zu identifizieren, aber auch die Bereiche mit Verbesserungspotenzial in Bezug auf die Wahrnehmung der Arbeitnehmer in Bezug auf ihre Arbeitsbedingungen, indem sie Sie zu Akteuren dieser Entwicklungen machen
Alle Agenten sind in der Tat eingeladen, konkrete Verbesserungsvorschläge zu jedem der eingereichten Themen zu machen und die der anderen mit "Likes" zu unterstützen.
Concierge-Service
Clac des Doigts ist ein digitaler Concierge-Service, auf den über eine Anwendung oder eine einfache SMS zugegriffen werden kann. Clac des doigts steht Ihnen zur Verfügung, um Ihr tägliches Leben zu erleichtern (chemische Reinigung, persönliche Dienstleistungen, ...) und Zeit bei Ihren täglichen Aufgaben zu sparen.
Ergänzender Sozialschutz
Alle unsere Mitarbeiter können für sich und ihre Familien von Gesundheits- und Rentengarantien zu ausgehandelten Tarifen profitieren. Die Mitgliedschaft in diesen Plänen ist im Gegensatz zum privaten Sektor freiwillig.
Ein Personalverband
CréaMob bietet Zugang zu Ermäßigungen in den Bereichen Kultur, Freizeit, Sport usw.
Der Beitritt zu Île-de-France Mobilités bedeutet, Mitglied des Personalverbands CréaMob zu werden und so von verschiedenen Aktivitäten und Dienstleistungen für Sie und Ihre Familie zu profitieren.
Wenn Sie zu einem "normalen" Leben zurückkehren, genießen Sie ausgehandelte Preise für Kino, Ausstellungen, Opern, Shows oder Vergnügungsparks. Der Zugang zu sportlichen und kollektiven Aktivitäten für eine freundschaftliche Praxis mit Kollegen, Sportveranstaltungen, aber auch die Teilnahme an individuellen Freizeit- oder Kulturaktivitäten (einschließlich Kinder) sind alles Angebote, die es jedem ermöglichen, Zufriedenheit zu finden.
Zwischen Urlaubsgutscheinen, Geburtsgeschenkgutscheinen, Weihnachtsfeierlichkeiten und der Beteiligung an den Kosten für Kinderaufenthalte mit Unterkunft kann auch Ihre Familie davon profitieren.
Da das Wohlergehen des Planeten auch wertvoll ist, werden Sensibilisierungsaktivitäten zu Themen im Zusammenhang mit der nachhaltigen Entwicklung (Umweltauswirkungen unserer Aktivitäten, Recycling, Abfallreduzierung, Heimwerken usw.) organisiert.
Unsere Standorte und Räumlichkeiten
Unsere Mitarbeiter verteilen sich auf 3 Standorte im Herzen des 9. Arrondissements von Paris und auf 3 weitere Standorte, die dem Schülertransport gewidmet sind, Sie aber wahrscheinlich zur Telearbeit willkommen heißen und sich in den 95, 78 und 91 befinden.
Unsere Büros nehmen verschiedene Formen an. Über das Wohlbefinden am Arbeitsplatz hinaus reagieren die Einrichtungen auf ein Schlüsselelement bei der Transformation unserer Unternehmen: Transversalität. Diese Räumlichkeiten wurden für die Umsetzung neuer Nutzungen, neuer Arbeitsorganisationen und neuer Managementpraktiken konzipiert und umgestaltet.
Vor Ort stehen mehrere Räume für Mittagessen oder Tee oder Kaffee zur Verfügung, Agenten können auch die Lunch-Karte abonnieren oder das Betriebsrestaurant für Pariser Standorte betreten, wobei der Arbeitgeberbeitrag zwischen 50 und 60 % in Bezug auf Ihre Gehaltshöhe variiert.