Fühlen Sie sich wohl in Kopf und Körper

Es ist bekannt, dass körperliche Aktivität hilft, eine sitzende Lebensweise zu bekämpfen und zu einem echten Wohlbefinden führt.

Mobisport ist ein einfaches Gerät, das Agenten angeboten wird, um die körperliche Aktivität auf unterhaltsame Weise durch seine täglichen Bewegungen zu steigern. Zu Fuß, beim Laufen, Radfahren oder einfach durch die Beantwortung der wöchentlichen Quizze, treten Sie einfach einem Team bei oder bilden Sie es und nehmen Sie in einer freundlichen Atmosphäre an den angebotenen Herausforderungen teil.

Die Einrichtung bietet den Agenten auch die Möglichkeit, an Yoga - und Pilates-Sitzungen teilzunehmen, die von zertifizierten Lehrern aus der Ferne und in der Pausenzeit unterrichtet werden.

Woche der Lebensqualität am Arbeitsplatz

Île-de-France Mobilités nimmt auch an einigen seiner Aktionen während der Woche der Lebensqualität am Arbeitsplatz teil, einer Veranstaltung, die von der Nationalen Agentur für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen (ANACT) unterstützt wird. Zum Beispiel gibt es Ernährungsworkshops, Sophrologie, Sensibilisierung für psychosoziale Risiken, das Recht auf Abschalten oder Workshops zur Prävention von Muskel-Skelett-Erkrankungen. Obwohl diese Woche für einen kurzen Zeitraum registriert ist, ist sie für unsere Einrichtung wichtig, da sie es uns dank eines Bürgerhaushalts auch ermöglicht, im folgenden Jahr neue Aktionen zu initiieren.

Der Bürgerhaushalt ermöglicht es allen Akteuren, Projekte vorzuschlagen, die Werte der Innovation, des Wohlbefindens und/oder der nachhaltigen Entwicklung tragen und die Lebensqualität am Arbeitsplatz verbessern können.