Wir sind die organisierende Behörde für Mobilität in der Île-de-France. Unser Ziel: alltägliche Mobilitätslösungen zu entwickeln , um die Île-de-France besser zu leben.
Wie? Indem wir unsere Expertise und unser Know-how in den Dienst der Organisation, des Managements und der Entwicklung der Mobilität in der Region Ile-de-France stellen.
Treten Sie Île-de-France Mobilités bei
Bei Île-de-France Mobilités einzusteigen bedeutet, sich einem Team von mehr als 650 Agenten anzuschließen, die durch einen starken Sinn für den öffentlichen Dienst vereint sind. Es bedeutet auch, sich einer öffentlichen Einrichtung anzuschließen, die sich in voller Transformation befindet und sich täglich erneuert und anpasst, um den neuen Anforderungen der Mobilität von morgen gerecht zu werden.
Um unser starkes Wachstum zu unterstützen, rekrutieren wir daher in diesem Jahr Talente, um unsere regionalen, nationalen und internationalen Herausforderungen zu meistern.
Eine öffentliche Einrichtung im menschlichen Maßstab
Durch die Kombination von Leistung, Integrität und Ehrgeiz arbeiten Sie im Herzen des zweitdichtesten Verkehrsnetzes der Welt. Als verantwortungsbewusster öffentlicher Arbeitgeber sorgen wir dafür, dass Sie Ihr Talent konkret in den Dienst des öffentlichen Interesses stellen können.
Deshalb setzen wir alles daran, Ihnen zu ermöglichen, sich in einem anregenden Umfeld weiterzuentwickeln, sei es beruflich oder persönlich.