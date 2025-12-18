Wir sind die organisierende Behörde für Mobilität in der Île-de-France. Unser Ziel: alltägliche Mobilitätslösungen zu entwickeln , um die Île-de-France besser zu leben.

Wie? Indem wir unsere Expertise und unser Know-how in den Dienst der Organisation, des Managements und der Entwicklung der Mobilität in der Region Ile-de-France stellen.