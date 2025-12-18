1949
Gründung des Regionalbüros für Pariser Verkehr (ORTP)
1959
Gründung des Syndicat des transports parisiens (STP)
1969
Inbetriebnahme des ersten Abschnitts der RER A zwischen Nation und Boissy-Saint-Léger nach 7 Jahren Arbeit
1975
Vermarktung der Orange Card
1991
Die Zuständigkeit der GfbV erstreckt sich auf die gesamte Region Île-de-France
1992
Nach 35 Jahren Abwesenheit kehrt die Straßenbahn in die Île-de-France zurück: Einweihung der T1 zwischen Bobigny und Saint-Denis
1998
Inbetriebnahme der Linie 14, vollautomatisch
1999
Einweihung der RER E zwischen Haussmann und Gournay
2000
Das Syndicat des transports d'Île-de-France (STIF) tritt die Nachfolge des STP an und die Region Île-de-France tritt dem Verwaltungsrat des STIF bei
2001
Erste Navigo Integrale Karten
2004
Der Staat überträgt seine Befugnisse auf die lokalen Behörden der Ile-de-France
2006
- Der Präsident des Regionalrats wird automatisch Präsident des STIF
- Inbetriebnahme der Straßenbahn T3 und verbindet die Garigliano-Brücke mit der Porte d'Ivry. Sie ist die Straßenbahn, die die meisten Fahrgäste in Paris intramuros befördert, mit durchschnittlich 100.000 Fahrgästen pro Tag
2009
Die Navigo- und Navigo Discovery-Karten ersetzen definitiv die Orange Card
2010
Inbetriebnahme des Francilien, des ersten Zuges für die Île-de-France
2011
Automatisierung der gesamten U-Bahn-Linie 1 ohne Betriebsunterbrechung, Weltneuheit
2015
Das Navigo-Paket ermöglicht den Zugang zum gesamten Netz der Île-de-France zu einem einzigen Preis
2017
Einführung der Marke Île-de-France Mobilités
2019
- Der Navigo-Pass und die T+-Tickets sind auf dem Smartphone erhältlich
- Einführung des ersten langfristigen Elektrofahrradverleihs, Véligo Location
- Bestellung von 800 Elektrobussen
- Vergabe der ersten Delegation des öffentlichen Dienstes für die Straßenbahn T9
2020
STIF wird zu Île-de-France Mobilités (in Anwendung des LOM-Gesetzes)
2021
Öffnung der Außenbezirksbusse für den Wettbewerb