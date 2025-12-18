1949

Gründung des Regionalbüros für Pariser Verkehr (ORTP)

1959

Gründung des Syndicat des transports parisiens (STP)

1969

Inbetriebnahme des ersten Abschnitts der RER A zwischen Nation und Boissy-Saint-Léger nach 7 Jahren Arbeit

1975

Vermarktung der Orange Card

1991

Die Zuständigkeit der GfbV erstreckt sich auf die gesamte Region Île-de-France

1992

Nach 35 Jahren Abwesenheit kehrt die Straßenbahn in die Île-de-France zurück: Einweihung der T1 zwischen Bobigny und Saint-Denis

1998

Inbetriebnahme der Linie 14, vollautomatisch

1999

Einweihung der RER E zwischen Haussmann und Gournay

2000

Das Syndicat des transports d'Île-de-France (STIF) tritt die Nachfolge des STP an und die Region Île-de-France tritt dem Verwaltungsrat des STIF bei

2001

Erste Navigo Integrale Karten

2004

Der Staat überträgt seine Befugnisse auf die lokalen Behörden der Ile-de-France

2006

Der Präsident des Regionalrats wird automatisch Präsident des STIF

Inbetriebnahme der Straßenbahn T3 und verbindet die Garigliano-Brücke mit der Porte d'Ivry. Sie ist die Straßenbahn, die die meisten Fahrgäste in Paris intramuros befördert, mit durchschnittlich 100.000 Fahrgästen pro Tag

2009

Die Navigo- und Navigo Discovery-Karten ersetzen definitiv die Orange Card

2010

Inbetriebnahme des Francilien, des ersten Zuges für die Île-de-France

2011

Automatisierung der gesamten U-Bahn-Linie 1 ohne Betriebsunterbrechung, Weltneuheit

2015

Das Navigo-Paket ermöglicht den Zugang zum gesamten Netz der Île-de-France zu einem einzigen Preis

2017

Einführung der Marke Île-de-France Mobilités

2019

Der Navigo-Pass und die T+-Tickets sind auf dem Smartphone erhältlich

Einführung des ersten langfristigen Elektrofahrradverleihs, Véligo Location

Bestellung von 800 Elektrobussen

Vergabe der ersten Delegation des öffentlichen Dienstes für die Straßenbahn T9

2020

STIF wird zu Île-de-France Mobilités (in Anwendung des LOM-Gesetzes)

2021

Öffnung der Außenbezirksbusse für den Wettbewerb