Barrierefreiheit

Île-de-France Mobilités verabschiedete 2009 seinen Masterplan für Barrierefreiheit (SDA) und im Juli 2015 seinen Masterplan für Barrierefreiheit – Agenda für programmierte Barrierefreiheit (SD'AP). Darin werden die allgemeinen Leitlinien und Prioritäten für die Zugänglichkeit des öffentlichen Verkehrsdienstes und insbesondere die Arbeiten am Straßen- und Schienennetz vorgestellt.

Die SD'AP plante, die Haltepunkte von etwa 900 vorrangigen Linien zugänglich zu machen, die fast 93 % des Straßenverkehrs ausmachen, darunter etwa 340 in den inneren Vororten und 560 in den äußeren Vororten. Netzumstrukturierungen und Ausschreibungen verändern das Straßennetz ständig; So verfügt das Netz bis heute (November 2025) über 506 zugängliche Linien auf 842 vorrangigen Linien, d. h. 60 % des durchgeführten Programms, sowie über 15.349 Haltestellen, die an 22.566 Haltestellen, die von Sd'Ap-Linien bedient werden, oder 68 %.

Île-de-France Mobilités finanziert die Arbeiten zur Verbesserung der Barrierefreiheit der Bushaltestellen bis zu 70%. Seit 2006 hat Île-de-France Mobilités mehr als 141 Millionen Euro an Subventionen für die Zugänglichkeit von fast 15.000 Haltepunkten bereitgestellt.

Die SD'AP hat ein Netz von 268 Stationen definiert, die zugänglich gemacht werden sollen. Ile-de-France Mobilités kofinanziert dieses Programm zu 50 % mit der Region Ile-de-France (25 %) und SNCF (25 %) in Höhe von 2 Mrd. EUR. Heute sind 246 RATP- und SNCF-Bahnhöfe sowie 50 Straßenbahnhaltestellen zugänglich.

Die Entwicklung der mit diesen Bahnhöfen verbundenen Knotenpunkte wird die Kette der barrierefreien Fahrten für Menschen mit eingeschränkter Mobilität und Behinderungen zum und vom Bahnhof erheblich verbessern.