Tools für Kommunen und Bauherren

Aktualisiert am

Île-de-France Mobilités unterstützt die lokalen Behörden täglich bei ihren intermodalen Entwicklungsprojekten (technische und finanzielle Unterstützung). Außerdem stellt sie den lokalen Behörden Daten über die Mobilität der Einwohner der Ile-de-France sowie thematische Leitfäden und Masterpläne zur Verfügung.

Der Rahmen der Maßnahmen von Île-de-France Mobilités gegenüber lokalen Behörden und Projektträgern

Le PDUIF

Der städtische Verkehrsplan der Île-de-France (PDUIF) zielt auf ein nachhaltiges Gleichgewicht zwischen Mobilitätsbedürfnissen, Umwelt- und Gesundheitsschutz und der Erhaltung der Lebensqualität unter Berücksichtigung finanzieller Zwänge ab. Der aktuelle PDUIF wurde im Juni 2014 vom Regionalrat der Île-de-France genehmigt und deckt den Zeitraum 2010-2020 ab.

Am 25. Mai 2022 beschloss der Verwaltungsrat von Île-de-France Mobilités, den PDUIF zu überarbeiten und mit der Entwicklung des Mobilitätsplans in der Île-de-France (neuer Name nach dem Mobilitätsorientierungsgesetz) zu beginnen.

Stadtverkehrsplan Île-de-France

Finanzierungspolitik für intermodale Entwicklungen

Erleichterung der Verbindungen zwischen allen Verkehrsmitteln und für alle, Schaffung komfortabler Fußgänger- und Radwege, Stärkung des Fahrradparkens, Reduzierung oder Anpassung des Platzes des privaten Autos, Entwicklung von Öko-Busstationen, die sich so gut wie möglich in die Stadt einfügen, Aufnahme neuer Formen der Mobilität, Bereitstellung klarer Fahrgastinformationen und angepasster Dienstleistungen bei gleichzeitiger Verbesserung des Lebensumfelds der Einwohner, Dies sind die Hauptziele, die Île-de-France Mobilités mit allen lokalen Behörden durch Projekte teilen möchte, die den öffentlichen Raum rund um die Bahnhöfe und Bahnhöfe der Ile-de-France neu erfinden.

Île-de-France Mobilités bietet den lokalen Behörden technische und finanzielle Unterstützung bei der Entwicklung von Projekten zur Entwicklung intermodaler Einrichtungen, die den Erwartungen der Fahrgäste und Anwohner entsprechen, sich weiterentwickeln und Teil eines globalen ökologischen und nachhaltigen Entwicklungsansatzes sind. Die organisierende Behörde beteiligt sich somit in einem partnerschaftlichen Ansatz mit allen betroffenen Akteuren an ihrer Finanzierung.

Finanzierungspolitik für multimodale Verkehrsknotenpunkte (PEMs) und intermodale Einrichtungen

Île-de-France Mobilités hat die im Mobilitätsplan für die Île-de-France festgelegten Ambitionen durch den Leitfaden für die Entwicklung von Austauschzentren und thematische Leitfäden und Masterpläne umgesetzt.

  • Der Leitfaden für die Entwicklung von Austauschzentren richtet sich an Piloten, Projekteigentümer und Planer von Clustern für die Realisierung ehrgeiziger, widerstandsfähiger Projekte, die an Umweltfragen angepasst sind.
Leitfaden zur Entwicklung multimodaler Verkehrsknotenpunkte – Januar 2023
Leitfaden zur Entwicklung multimodaler Verkehrsknotenpunkte – Zusammenfassung – Januar 2023
  • Die Leitfäden und thematischen Masterpläne (Öko-Busbahnhöfe und Bushaltestellen, Fahrradparkplätze, Park and Ride, Fahrgastinformation) zielen darauf ab, die lokalen Behörden bei der Realisierung und dem Betrieb hochwertiger Verkehrseinrichtungen zu unterstützen.
  • Die einzuhaltenden Entwicklungs- und Betriebskriterien sind in technischen Referenzbüchern festgelegt. In diesen Dokumenten werden auch die einzurichtende Governance (für die Verwaltung von Studien und Arbeiten usw.), die von Île-de-France Mobilités vorgeschlagenen Finanzierungs- und Betriebsvereinbarungen und die Subventionen vorgestellt, die die lokalen Behörden, die sich an diesem Ansatz beteiligen, beanspruchen können.

Ausstattung von Öko-Bushaltestellen und Bushaltestellen auf der Straße

Leitfaden für die Planung und den Betrieb von Öko-Bushaltestellen
Synthetische Version des Leitfadens für die Planung und den Betrieb von Ökobusstationen
Leitfaden für Verbesserungen des öffentlichen Linienverkehrs
Einrichtungen der Bushaltestellen Internetversion 2 (iledefrance-mobilites.fr)

Ausbau von Fahrradabstellplätzen in Bahnhöfen und Bahnhöfen

Masterplan für Fahrradparkplätze in Bahnhöfen (SDSV) - 2020
Masterplan für Fahrradparkplätze in Bahnhöfen - Technisches Referenzbuch (CRT) 2020

Um mehr über den Einsatz von Parkings Vélos Île-de-France Mobilités in Bahnhöfen und Stationen zu erfahren: www.iledefrance-mobilites.fr/le-reseau/services-de-mobilite/velo/parkings-velo

Einrichtungen Park-and-Ride-Anlagen

Eine Seite, die den Projekteigentümern gewidmet ist, bietet alle Werkzeuge, die für die Umsetzung des Labels Parking Relais erforderlich sind.

Parking Relais für Bauherren
Technisches Referenzbuch Park-and-Ride-Anlage

Weitere Maßnahmen von Île-de-France Mobilités zugunsten der Intermodalität

Fahrgastinformation

Die Charta der Unterstützung und Inhalte der Fahrgastinformation (CSCIV) ist der Bezugsrahmen für die Gestaltung der Fahrgastinformation in Verkehrsräumen. Diese Charta ist Teil des Masterplans für Fahrgastinformation (SDIV) in der Region Île-de-France.
Es zielt darauf ab, alle Inhalte der Fahrgastinformation zu organisieren und zu harmonisieren, indem es eine gemeinsame Verkehrssprache im Umkreis des Gebiets Ile-de-France vorschlägt.
Darüber hinaus wird die Charta von Anforderungen begleitet, die operative Instrumente für ihre Umsetzung darstellen. Sie ermöglichen es, die zu verwendenden Objekte für jeden Kontext genau zu beschreiben.
Charta der Medien und Inhalte der Fahrgastinformation
Betriebliche Anforderungen

Charta der Träger und Inhalte der Fahrgastinformation
Betriebstechnische Anforderungen

Barrierefreiheit

Île-de-France Mobilités verabschiedete 2009 seinen Masterplan für Barrierefreiheit (SDA) und im Juli 2015 seinen Masterplan für Barrierefreiheit – Agenda für programmierte Barrierefreiheit (SD'AP). Darin werden die allgemeinen Leitlinien und Prioritäten für die Zugänglichkeit des öffentlichen Verkehrsdienstes und insbesondere die Arbeiten am Straßen- und Schienennetz vorgestellt.

Die SD'AP plante, die Haltepunkte von etwa 900 vorrangigen Linien zugänglich zu machen, die fast 93 % des Straßenverkehrs ausmachen, darunter etwa 340 in den inneren Vororten und 560 in den äußeren Vororten.  Netzumstrukturierungen und Ausschreibungen verändern das Straßennetz ständig; So verfügt das Netz bis heute (November 2025) über 506 zugängliche Linien auf 842 vorrangigen Linien, d. h. 60 % des durchgeführten Programms, sowie über 15.349 Haltestellen, die an 22.566 Haltestellen, die von Sd'Ap-Linien bedient werden, oder 68 %.
Île-de-France Mobilités finanziert die Arbeiten zur Verbesserung der Barrierefreiheit der Bushaltestellen bis zu 70%. Seit 2006 hat Île-de-France Mobilités mehr als 141 Millionen Euro an Subventionen für die Zugänglichkeit von fast 15.000 Haltepunkten bereitgestellt.

Die SD'AP hat ein Netz von 268 Stationen definiert, die zugänglich gemacht werden sollen. Ile-de-France Mobilités kofinanziert dieses Programm zu 50 % mit der Region Ile-de-France (25 %) und SNCF (25 %) in Höhe von 2 Mrd. EUR. Heute sind 246 RATP- und SNCF-Bahnhöfe sowie 50 Straßenbahnhaltestellen zugänglich.
Die Entwicklung der mit diesen Bahnhöfen verbundenen Knotenpunkte wird die Kette der barrierefreien Fahrten für Menschen mit eingeschränkter Mobilität und Behinderungen zum und vom Bahnhof erheblich verbessern.

Erfahren Sie mehr über die Zugänglichkeitspolitik von Île-de-France Mobilités

Die zur Verfügung gestellten Daten

Omnil

Das Observatoire de la mobilité en Île-de-France (Omnil) vereint Akteure, die Daten und Fachwissen zur Mobilität in der Île-de-France bereitstellen. Er interessiert sich für den Personen- und Warenverkehr in der Île-de-France, unabhängig vom verwendeten Verkehrsmittel.

Als Garant für die Objektivität und Zuverlässigkeit der von ihm verbreiteten Daten und Studien ist das Omnil die Referenz für die Überwachung und Beobachtung der Mobilität in der Île-de-France.

Beobachtungsstelle für Mobilität

Open DATA und Kartendaten

Île-de-France Mobilités stellt den lokalen Behörden Daten zum Herunterladen auf ihrer Regionalen Informationsplattform für Mobilität (PRIM) zur Verfügung. Dieses Portal bietet freien und offenen Zugang zu verschiedenen Arten von Datensätzen zur Mobilität in der Region Île-de-France:

  • Statische Verkehrsdaten von Île-de-France Mobilités. Dieser Dienst vereint eine Reihe von Datensätzen, Netzkarten und anderen Informationen rund um Verkehrsdaten (theoretisches Verkehrsangebot, Bus- und Fahrradanlagen, Arbeiten usw.).
  • Dynamische Daten in Echtzeit über Anwendungsprogrammierschnittstellen (APIs): Routenplaner, Verkehrsinformationen, Fahrpläne.

 Entdecken Sie die APIs und Datensätze, die in unserem Katalog verfügbar sind | PRIM (iledefrance-mobilites.fr)