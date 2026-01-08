Das Parking Ride-Label: Was sind die Ziele?
Das Label Parking Relais hat folgende Ziele:
- Definition einer einheitlichen Servicequalität für alle von Île-de-France Mobilités finanzierten Park-and-Ride-Anlagen,
- Und verbessern Sie die Sichtbarkeit des Dienstes innerhalb der Handelsknotenpunkte.
Die Anforderungen des Labels Parking Relais
Das Label umrahmt 8 Grundsätze der Servicequalität , die darauf abzielen, die verfügbaren Parkplätze in den Park-and-Ride-Anlagen zu attraktiven intermodalen Einrichtungen für die Fahrgäste zu machen.
1 - Die Identität von Parking Relais
Der Kunde, der das Label erhalten möchte, muss die von Île-de-France Mobilités festgelegte grafische Charta einhalten , um die Sichtbarkeit des Dienstes zu verbessern.
2 - Sauberkeit und Wartung
Der öffentliche Auftraggeber verpflichtet sich, Verwaltungs- und Wartungsverfahren einzurichten, um den Fahrgästen saubere, attraktive und angenehm zu bedienende Einrichtungen anzubieten.
3 - Sicherheit und Schutz
Der Kunde verpflichtet sich, die Sicherheitseinrichtungen des Parking Relais in gutem Zustand zu halten und die Brandschutzvorschriften einzuhalten.
4 - Zugänglichkeit, Empfang und Fahrgastinformation
Der Parking Relais ist für alle Fahrgäste zugänglich und muss ihnen sichtbare, lesbare und aktuelle Informationen zur Verfügung stellen, damit sie ihre intermodale Reise unter den besten Bedingungen antreten können.
5 - Preise
Der Kunde respektiert die vom Label festgelegte Tarifliste, abhängig von der Art der Ausrüstung und der Navigo-Tarifzone.
Es hat die Möglichkeit, den Null-Euro-Tarif für Reisende mit einem aktiven Navigo-Jahrespaket einzubeziehen.
6 - Nutzung des Navigo-Passes
Im Hinblick auf eine MaaS-Vision muss der Navigo-Pass für den Zugang zum Parking Ride verwendet werden.
7 - Multimodalität
Abhängig von den lokalen Ambitionen muss das Parking Relais Folgendes umfassen:
- Parkplätze für Fahrräder,
- Motorräder,
- Fahrgemeinschaften und Carsharing,
- Und mit Ladestationen für Elektrofahrzeuge ausgestattet sein.
8 - Operative Transparenz
Der Kunde übermittelt Île-de-France Mobilités jedes Jahr alle Betriebsdaten, über die er verfügt, um in den Genuss der jährlichen Betriebszuschüsse zu kommen.
Nachfolgend finden Sie alle Dokumente, die für das Parking Ride-Label erforderlich sind:
Die Servicequalität des Labels Parking Relais
Jedes Jahr muss der Kunde eine Reihe von Verpflichtungen zur Servicequalität einhalten, die Teil des Labels Parking Relais sind.
Île-de-France Mobilités verwendet mehrere Instrumente, um die Einhaltung der Verpflichtungen zur Servicequalität zu bewerten :
- den Jahresbericht,
- Mystery-Shopper-Besuche begleitet von einer Fotoreportage,
- usw.
Diese Bewertung führt dazu, ob der Bonus gemäß den in jeder Betriebsvereinbarung festgelegten Beträgen gewährt wird oder nicht.
Mystery-Shopper-Umfragen
In Zukunft werden Mystery-Shopper-Umfragen das ganze Jahr über regelmäßiger durchgeführt. Die Ergebnisse werden dem Kunden mitgeteilt, damit dieser Korrekturmaßnahmen ergreifen kann.
Diese Entwicklung wird es ermöglichen:
- Gewährleistung der Qualität des Park-and-Ride-Dienstes für die Fahrgäste während der gesamten Vertragsdauer,
- objektive Bewertungsmethoden zu teilen,
- und die rechtzeitige Anweisung von Boni sicherzustellen.
Die Projektträger und ihre Betreiber werden in die Umsetzung dieser neuen Überwachungsmethoden einbezogen, um eine gute Aneignung der neuen Instrumente von Île-de-France Mobilités zu gewährleisten.
Welche Finanzierung bietet Île-de-France Mobilités?
In Bezug auf die Investition kann der Projektträger von einer maximalen Subvention von 70 % des Projekts von Île-de-France Mobilités profitieren, mit einer Obergrenze für die Subvention:
- 11.000 €/ pro Stellplatz für Parkhäuser,
- und 5.000 €/ pro Stellplatz für Bodenparkplätze.
Der Betrieb des Parking Relais
Während des Baus eines von Île-de-France Mobilités finanzierten Park-and-Ride-Geländes verpflichtet sich der Bauherr, die Anlage für einen Zeitraum von 10 bis 30 Jahren zu betreiben.
Sie verpflichtet sich auch, dies in Übereinstimmung mit dem Label zu tun und eine Parkpolitik rund um die Anlage umzusetzen , damit sie zu 80 % von den Nutzern des öffentlichen Verkehrs belegt wird.
Jährliche Tarifindexierungsformel
Die monatlichen Tarife werden nach dem Service-Standard des Labels Parking Relais geregelt. Diese Beträge können gemäß der Indexierungsformel indexiert werden, die in der Vereinbarung zwischen Île-de-France Mobilités und dem öffentlichen Auftraggeber vorgesehen und in Punkt 5 des Labels Parking Relais angegeben ist.
Um diese Berechnung zu erleichtern, finden Sie den Kn-Index des laufenden Jahres, der je nach Jahr der Kennzeichnung gilt, in den Dokumenten, die auf dieser Website heruntergeladen werden können.
Verfahren zur Inanspruchnahme von Betriebskostenzuschüssen
Um die ordnungsgemäße Umsetzung des Labels zu rechtfertigen, muss der öffentliche Auftraggeber Île-de-France Mobilités bis spätestens 30. Juni des Jahres N+1 den Tätigkeitsbericht für das Jahr N übermitteln, um in den Genuss der beiden Betriebszuschüsse zu kommen:
- Der Servicequalitätsbonus (S1)
- Der Anwesenheitsbonus (S2),
Der S2-Bonus kann durch den Ertragsausgleichszuschuss (S3*) für Projektträger ergänzt werden, die den Null-Euro-Tarif für Inhaber einer Navigo-Jahreskarte umsetzen.
*Für den S3-Zuschuss kann der öffentliche Auftraggeber für jedes Betriebsjahr (Jahr N) einen Vorschuss verlangen. Im folgenden Jahr wird dieser Betrag entsprechend der tatsächlichen Nutzung angepasst, die im Tätigkeitsbericht vermerkt ist, der Île-de-France Mobilités spätestens bis zum 30. Juni des Jahres N+1 übermittelt wird.