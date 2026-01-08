Die Anforderungen des Labels Parking Relais

Das Label umrahmt 8 Grundsätze der Servicequalität , die darauf abzielen, die verfügbaren Parkplätze in den Park-and-Ride-Anlagen zu attraktiven intermodalen Einrichtungen für die Fahrgäste zu machen.

1 - Die Identität von Parking Relais

Der Kunde, der das Label erhalten möchte, muss die von Île-de-France Mobilités festgelegte grafische Charta einhalten , um die Sichtbarkeit des Dienstes zu verbessern.

2 - Sauberkeit und Wartung

Der öffentliche Auftraggeber verpflichtet sich, Verwaltungs- und Wartungsverfahren einzurichten, um den Fahrgästen saubere, attraktive und angenehm zu bedienende Einrichtungen anzubieten.

3 - Sicherheit und Schutz

Der Kunde verpflichtet sich, die Sicherheitseinrichtungen des Parking Relais in gutem Zustand zu halten und die Brandschutzvorschriften einzuhalten.

4 - Zugänglichkeit, Empfang und Fahrgastinformation

Der Parking Relais ist für alle Fahrgäste zugänglich und muss ihnen sichtbare, lesbare und aktuelle Informationen zur Verfügung stellen, damit sie ihre intermodale Reise unter den besten Bedingungen antreten können.

5 - Preise

Der Kunde respektiert die vom Label festgelegte Tarifliste, abhängig von der Art der Ausrüstung und der Navigo-Tarifzone.

Es hat die Möglichkeit, den Null-Euro-Tarif für Reisende mit einem aktiven Navigo-Jahrespaket einzubeziehen.

6 - Nutzung des Navigo-Passes

Im Hinblick auf eine MaaS-Vision muss der Navigo-Pass für den Zugang zum Parking Ride verwendet werden.

7 - Multimodalität

Abhängig von den lokalen Ambitionen muss das Parking Relais Folgendes umfassen:

Parkplätze für Fahrräder,

Motorräder,

Fahrgemeinschaften und Carsharing,

Und mit Ladestationen für Elektrofahrzeuge ausgestattet sein.

8 - Operative Transparenz

Der Kunde übermittelt Île-de-France Mobilités jedes Jahr alle Betriebsdaten, über die er verfügt, um in den Genuss der jährlichen Betriebszuschüsse zu kommen.

Nachfolgend finden Sie alle Dokumente, die für das Parking Ride-Label erforderlich sind: