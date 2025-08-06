Um die Zugreisen der Einwohner der Ile-de-France in den äußeren Vororten zu erleichtern und zu fördern, wurde das Label Parking Relais geschaffen.

Sein Ziel? Identifizieren Sie Parkplätze in der Île-de-France, in denen Sie Ihr Fahrzeug schnell und sicher parken können, nur wenige Schritte vom Bahnhof entfernt, und profitieren Sie gleichzeitig von einem Vorzugspreis.

Die gekennzeichneten Plätze erfüllen die von Île-de-France Mobilités festgelegten Kriterien für die Servicequalität. Sie können nicht autorisierte Fahrzeuge in der Umweltzone (LEZ) aufnehmen, so dass Reisende ihre Reise ins Herz der Region mit öffentlichen Verkehrsmitteln fortsetzen können.