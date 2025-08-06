Um die Zugreisen der Einwohner der Ile-de-France in den äußeren Vororten zu erleichtern und zu fördern, wurde das Label Parking Relais geschaffen.
Sein Ziel? Identifizieren Sie Parkplätze in der Île-de-France, in denen Sie Ihr Fahrzeug schnell und sicher parken können, nur wenige Schritte vom Bahnhof entfernt, und profitieren Sie gleichzeitig von einem Vorzugspreis.
Die gekennzeichneten Plätze erfüllen die von Île-de-France Mobilités festgelegten Kriterien für die Servicequalität. Sie können nicht autorisierte Fahrzeuge in der Umweltzone (LEZ) aufnehmen, so dass Reisende ihre Reise ins Herz der Region mit öffentlichen Verkehrsmitteln fortsetzen können.
Rund 23.305 Stellplätze in 79 Parkhäusern verfügbar
Heute erfüllen rund 23.305 Stellplätze in 79 in Betrieb befindlichen Park-and-Ride-Anlagen die Qualitätskriterien des Labels Île-de-France Mobilités.
Dank des 2016 von Île-de-France Mobilités initiierten Investitionsprogramms konnten mehr als 11.000 Plätze finanziert werden. Bis Ende 2028 werden 30.000 von Île-de-France Mobilités zertifizierte Plätze zur Verfügung stehen.
Das Label, eine Servicegarantie für Reisende
- Die Garantie, einen Platz für Abonnenten zu finden ;
- Eine Sicherheitsanforderung (Einbruch- und Parkschutzvorrichtungen, Videoschutz...);
- Einfacher Zugang mit dem Navigo-Pass ;
- Reservierte Sitzplätze und barrierefreie Einrichtungen für Personen mit eingeschränkter Mobilität ;
- Plätze für Zweiräder und Fahrgemeinschaften ;
- Ladepunkte für Elektrofahrzeuge.