Parking Relais, wie funktioniert das?

Wie viel kostet es in den Parking Ride?

Die Parkplätze sind zu einem attraktiven monatlichen Tarif zugänglich, der für Navigo-Abonnenten ausgehandelt wird, der in einigen Parkhäusern und im Rahmen der verfügbaren Plätze sogar bis zu einem "Null-Euro-Tarif" betragen kann.

Fokus auf den Null-Euro-Tarif

Das Null-Euro-Abonnement wird vom Parkplatzbetreiber (Stadt oder Interkommunalität der Implantation) eingerichtet. Es ist Benutzern vorbehalten, die eine berechtigte Jahreskarte haben, die auf ihren Navigo-Pass geladen ist und regelmäßig das Parking Relais nutzt (mindestens 9 Zubringerparkplätze pro Monat) und im Rahmen der verfügbaren Plätze mit diesem Tarifvorteil*.

Wie erhalte ich Zugang zum Null-Euro-Tarif?

Da diese Parkplätze nicht zu Île-de-France Mobilités gehören, muss sich der Reisende beim Betreiber des Parking Relais erkundigen, den er nutzen möchte, um herauszufinden, ob dieses Angebot verfügbar ist.

Wenn dieses Preisangebot zugänglich ist, wird das Abonnement vom Betreiber erstellt, sobald der Reisende einen Abonnementantrag mit Nachweis seiner Navigo-Jahreskarte** eingereicht hat.

Der Null-Euro-Tarif kann gekündigt werden, wenn der Abonnent den Parkplatz weniger als neun Mal nutzt, um den Zug im Monat zu nehmen, und wenn seine Navigo-Jahreskarte nicht mehr aktiv ist. Darüber hinaus muss der Abonnent regelmäßig die Gültigkeit seines Jahresplans nachweisen. Der Betreiber wird den Abonnenten zum Zeitpunkt der Registrierung über das Kündigungsverfahren informieren.

*Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte direkt an den Parkplatzbetreiber.

**Je nach Verfügbarkeit.