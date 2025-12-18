- Präsident
Valerie Pécresse
- Vizepräsident als Vertreter des Regionalrats der Region Île-de-France
Gregor von Lasteyrie
- Vizepräsident der Stadt Paris
David Belliard
- Vizepräsident der Departementsräte der Petite Couronne
Eric Berdoati
- Vizepräsident als Vertreter der Departementsräte der Grande Couronne
Brice Rabaste
- Vorsitzender der Transport Supply Commission (TOC)
Olivier Capitanio
- Vorsitzender der Kommission für Infrastrukturprojekte (CPI)
Marianne Duranton
- Vorsitzender des Wirtschafts- und Tarifausschusses (CET)
Patrick Stefanini
- Vorsitzender der Kommission für Servicequalität, Luft, Zugänglichkeit und Nutzerbeziehungen (CQSAAU)
Delphine Bürkli
- Vertreter der Industrie- und Handelskammer Region Paris – Île-de-France
Dominique Restino
- Vertreter der Präsidenten der öffentlichen Einrichtungen für interkommunale Zusammenarbeit in der Île-de-France
Pascal Dol
Büro
Der Vorstand besteht aus 11 Mitgliedern, die für die Organisation des Verwaltungsrats verantwortlich sind.