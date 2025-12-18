Büro

Aktualisiert am

Der Vorstand besteht aus 11 Mitgliedern, die für die Organisation des Verwaltungsrats verantwortlich sind.

  • Präsident
    Valerie Pécresse
  • Vizepräsident als Vertreter des Regionalrats der Region Île-de-France
    Gregor von Lasteyrie
  • Vizepräsident der Stadt Paris
    David Belliard
  • Vizepräsident der Departementsräte der Petite Couronne
    Eric Berdoati
  • Vizepräsident als Vertreter der Departementsräte der Grande Couronne
    Brice Rabaste
  • Vorsitzender der Transport Supply Commission (TOC)
    Olivier Capitanio
  • Vorsitzender der Kommission für Infrastrukturprojekte (CPI)
    Marianne Duranton
  • Vorsitzender des Wirtschafts- und Tarifausschusses (CET)
    Patrick Stefanini
  • Vorsitzender der Kommission für Servicequalität, Luft, Zugänglichkeit und Nutzerbeziehungen (CQSAAU)
    Delphine Bürkli
  • Vertreter der Industrie- und Handelskammer Region Paris – Île-de-France
    Dominique Restino
  • Vertreter der Präsidenten der öffentlichen Einrichtungen für interkommunale Zusammenarbeit in der Île-de-France
    Pascal Dol