Ein Geschäftsführer, Laurent Probst...
Seit März 2016 ist Laurent Probst Geschäftsführer von Île-de-France Mobilités. Er ist Chefingenieur für Brücken, Wasser und Wälder, Alumnus der École Polytechnique und hat einen Master-Abschluss der London School of Economics. Darüber hinaus ist er Vizepräsident der European Association of Transport Organizing Authorities (EMTA).
Zuvor war er mehr als zehn Jahre im Dienst des Staates im Verkehrsbereich. Er spezialisierte sich insbesondere auf Finanzierungsfragen als Leiter der Infrastrukturfinanzierungsmission und dann als Leiter der Expertenmission für öffentlich-private Partnerschaften. Außerdem war er zwischen 2012 und Anfang 2016 stellvertretender Direktor für die Verwaltung des konzessionierten Autobahnnetzes, wo er die Autobahnkonzessionsverträge verwaltete.
Laurent Probst war auch mehr als drei Jahre lang Berater von Valérie Pécresse, zunächst als Berater für Finanz- und Immobilienangelegenheiten im Ministerium für Hochschulbildung und Forschung, dann als stellvertretender Stabschef im Ministerium für Haushalt und Staatsreform.
... umgeben von zwei stellvertretenden Generaldirektoren:
Élodie Hanen, stellvertretende Geschäftsführerin, zuständig für Entwicklung
Als Absolventin der Ecole Polytechnique und der Universitäten Berkeley (Kalifornien) und Columbia (New York) führt sie seit mehr als fünfzehn Jahren Designstudien durch und unterstützt die Realisierung komplexer Projekte in Frankreich und im Ausland in den Bereichen Bau- und Verkehrsinfrastruktur. Sie ist insbesondere zuständig für Vorausschau, Planungsstudien für neue öffentliche Verkehrsverbindungen sowie für große Infrastrukturprojekte in der Region Paris (Entwicklung von Straßenbahnlinien, U-Bahnen, Grand Paris Express).
Pierre Ravier, Executive Vice President, verantwortlich für den operativen Bereich
Der Geltungsbereich von Pierre Ravier umfasst insbesondere Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Schienen- und Straßentransportangebot, seinem Betrieb und der Verwaltung der Servicequalität und der Beziehungen zu den Betreibern. Mit mehr als zwanzig Jahren Erfahrung im Transportsektor kennt Pierre Ravier die Aufgaben der Mobilitätsorganisation und des Ökosystems des öffentlichen Verkehrs genau.
Bevor er zu Île-de-France Mobilités kam, war er während der Boomphase nach der Regionalisierung des TER als Verkehrsdirektor in der Region Rhône-Alpes tätig.
Nach sechs Jahren bei der Verkehrsregulierungsbehörde für Eisenbahnfragen kam er 2017 als Direktor für Oberflächenmobilität zu Île-de-France Mobilités. In dieser Funktion hat er mit unseren Teams die Entwicklung des Busangebots, die Transformation der Berufe durch die Vergabe der ersten Generationen von Delegationen des öffentlichen Dienstes, die nach einem Wettbewerb vergeben werden, sowie die Energiewende der Busnetze vorangetrieben.
Zusammensetzung der Konzernleitung:
- Hélène BRISSET, Digitaldirektorin
- Pauline CAMPERGUE, Direktorin für Verträge und Preisgestaltung
- Abdelkader CHOUALA, Direktor für Finanzen und öffentliches Beschaffungswesen
- Arnaud CROLAIS, Direktor Infrastruktur
- Philippe CROLET, Direktor für Oberflächenmobilität
- Laurence DEBRINCAT, Direktor für Vorausschau und Studien
- Olivier FRANCOIS, Stabschef
- Valérie GEORGEAULT, Leiterin Human Resources und Transformation
- Xavier GUEPET, Kommunikationsdirektor
- Bénédicte GUITARD, Sicherheitsdirektorin
- Marie LACASSIN-MAYEUX, Leiterin Serviceangebot und Marketing
- Corinne MONTMORY, Bahndirektor
- Philippe ROMMELAERE, Rechnungsführer
Und mehr als 650 Mitarbeiter im Dienste der Einwohner der Ile-de-France.
Der Beitritt zu Île-de-France Mobilités bedeutet, in eine öffentliche Einrichtung mit mehr als 650 Mitarbeitern zu investieren, die sich für ein Ziel einsetzen: das tägliche Leben der Reisenden in der Île-de-France zu verbessern.
Summe der zehn höchsten Gehälter der Bediensteten von Île-de-France Mobilités gemäß Artikel 37 des Gesetzes Nr. 2019-828 vom 6. August 2019 über die Umgestaltung des öffentlichen Dienstes:
Jahr 2024
- Brutto: 1.352.576,12 €
- 4 Frauen und 6 Männer
- Kumulierte Dauer in Monaten: 120
Jahr 2023
- Brutto: 1.337.579,51 €
- 3 Frauen und 7 Männer
- Kumulierte Dauer in Monaten: 117
Jahr 2022
- Brutto: 1.250.725,25 €
- 1 Frau und 9 Männer
- Kumulierte Dauer in Monaten: 120