Seit März 2016 ist Laurent Probst Geschäftsführer von Île-de-France Mobilités. Er ist Chefingenieur für Brücken, Wasser und Wälder, Alumnus der École Polytechnique und hat einen Master-Abschluss der London School of Economics. Darüber hinaus ist er Vizepräsident der European Association of Transport Organizing Authorities (EMTA).

Zuvor war er mehr als zehn Jahre im Dienst des Staates im Verkehrsbereich. Er spezialisierte sich insbesondere auf Finanzierungsfragen als Leiter der Infrastrukturfinanzierungsmission und dann als Leiter der Expertenmission für öffentlich-private Partnerschaften. Außerdem war er zwischen 2012 und Anfang 2016 stellvertretender Direktor für die Verwaltung des konzessionierten Autobahnnetzes, wo er die Autobahnkonzessionsverträge verwaltete.

Laurent Probst war auch mehr als drei Jahre lang Berater von Valérie Pécresse, zunächst als Berater für Finanz- und Immobilienangelegenheiten im Ministerium für Hochschulbildung und Forschung, dann als stellvertretender Stabschef im Ministerium für Haushalt und Staatsreform.