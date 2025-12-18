Mitglieder der Region Île-de-France:
- Pierre-Jean Baty
- Stephane Beaudet
- Isabelle Beressi
- Sandrine Berno Dos Santos
- Delphine Bürkli
- Gregor von Lasteyrie
- Pierre Deniziot
- Marianne Duranton
- Fabien Guillaud-Bataille
- Philippe Juraver
- Romain Maria
- Florenz von Pampelonne
- François Paradol
- Valerie Pécresse
- Jean-Baptiste Pegeon
- Stephanie von Euw
Mitglieder des Bürgermeisters von Paris:
- David Belliard
- Jacques Baudrier
- Marie-Claire Carrère-Gee
- Remi Feraud
- Christopher Najdovski
Mitglieder des Fachbereichs:
- Eric Berdoati
- Olivier Capitano
- Corentin Duprey
- François Durovray
- Brice Rabaste
- Philippe Rouleau
- Patrick Stefanini
Mitglieder der EPCI und der IHK der Île-de-France:
- Bernard Gobitz
- Dominique Restino
- Pascal Doll