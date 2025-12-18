Mitglieder

Aktualisiert am

Unter dem Vorsitz des Präsidenten des Regionalrats der Île-de-France besteht der Rat von Île-de-France Mobilités aus 33 Mitgliedern.

Mitglieder der Region Île-de-France:

  • Pierre-Jean Baty
  • Stephane Beaudet
  • Isabelle Beressi
  • Sandrine Berno Dos Santos
  • Delphine Bürkli
  • Gregor von Lasteyrie
  • Pierre Deniziot
  • Marianne Duranton
  • Fabien Guillaud-Bataille
  • Philippe Juraver
  • Romain Maria
  • Florenz von Pampelonne
  • François Paradol
  • Valerie Pécresse
  • Jean-Baptiste Pegeon
  • Stephanie von Euw

Mitglieder des Bürgermeisters von Paris:

  • David Belliard
  • Jacques Baudrier
  • Marie-Claire Carrère-Gee
  • Remi Feraud
  • Christopher Najdovski

Mitglieder des Fachbereichs:

  • Eric Berdoati
  • Olivier Capitano
  • Corentin Duprey
  • François Durovray
  • Brice Rabaste
  • Philippe Rouleau
  • Patrick Stefanini

Mitglieder der EPCI und der IHK der Île-de-France:

  • Bernard Gobitz
  • Dominique Restino
  • Pascal Doll
Konsultieren Sie die PDF-Version des Posters des Verwaltungsrats von Île-de-France Mobilités