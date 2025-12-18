In der Nationalversammlung, wo sie 2002 zum ersten Mal zur Abgeordneten für Yvelines gewählt wurde, ist Valérie Pécresse auf Themen rund um Familie, Bildung und Forschung spezialisiert. Von 2002 bis 2004 war sie als stellvertretende Generalsekretärin für Studien und dann als Sprecherin der Partei zwischen 2004 und 2007 an der Arbeit der UMP beteiligt. Nach der Wahl von Nicolas Sarkozy zum Präsidenten der Republik im Jahr 2007 wurde Valérie Pécresse mit dem Ministerium für Hochschulbildung und Forschung betraut, um eine der wichtigsten Reformen der fünfjährigen Amtszeit durchzuführen: die Autonomie der Universitäten und die Reform der Forschung. Am 30. Juni 2011 wurde Valérie Pécresse zur Ministerin für Haushalt, öffentliche Finanzen und Staatsreform und Sprecherin der Regierung von François Fillon ernannt. In Bercy sorgte sie 2011 für die historische Reduzierung des Defizits und der öffentlichen Ausgaben. Sie verabschiedet auch die Anti-Standortverlagerungs-Mehrwertsteuer, die eine Senkung der Arbeitskosten ermöglicht, die für die Wettbewerbsfähigkeit der Beschäftigung von entscheidender Bedeutung sind. 2007 und 2012 wurde sie als Abgeordnete wiedergewählt.

Sie wurde 2004 zum ersten Mal in den Regionalrat der Île-de-France gewählt und übernahm im Dezember 2015 die Präsidentschaft sowie die Präsidentschaft von Île-de-France Mobilités.