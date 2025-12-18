Handeln Sie mit einem wichtigen Akteur
Verankert im Leben der Gebiete und ihrer Bewohner, werden Sie Teil der einzigen organisierenden Behörde für Mobilität in der Region Ile-de-France, die für ihre Expertise in der Planung, Verwaltung und Verwaltung des Verkehrsbetriebs anerkannt ist. Durch die Kombination von Leistung, Integrität und Ehrgeiz arbeiten Sie im Herzen von Europas führendem Verkehrsnetz.
Gestalten Sie die Zukunft der Mobilität mit
Erfinden Sie Mobilität neu durch eine dynamische Innovationspolitik. Die Frauen und Männer von Île-de-France Mobilités repräsentieren seit jeher die Werte des öffentlichen Dienstes und tragen konkret zum Aufbau einer nachhaltigeren Welt bei.
Entfalten Sie Ihr Potenzial
Werden Sie zum Hauptakteur Ihrer beruflichen Laufbahn und nutzen Sie alle Lernmöglichkeiten dank unserer Kultur, die die Übernahme von Verantwortung fördert. Individuelle und/oder kollektive Lösungen, diversifiziert und maßgeschneidert, begleiten die Entwicklung jedes Einzelnen. Das Management spielt durch seine Unterstützung eine Schlüsselrolle bei dieser Entwicklung.
Finden Sie Sinn im Alltag
Schließen Sie sich einem Arbeitgeber an, der Ihnen eine Work-Life-Balance garantiert. Île-de-France Mobilités engagiert sich für die Entwicklung innovativer Formen der Arbeitsorganisation, die in der Lage sind, Effizienz und Arbeitsinteressen in Einklang zu bringen. Die soziale Verantwortung der Arbeitgeber als treibende Kraft unserer Personalpolitik führt uns dazu , sozial verantwortliche Praktiken durch eine faire Personalführung, die Wertschätzung der Chancengleichheit und die Achtung der Vielfalt zu entwickeln.