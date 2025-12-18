Finden Sie Sinn im Alltag

Schließen Sie sich einem Arbeitgeber an, der Ihnen eine Work-Life-Balance garantiert. Île-de-France Mobilités engagiert sich für die Entwicklung innovativer Formen der Arbeitsorganisation, die in der Lage sind, Effizienz und Arbeitsinteressen in Einklang zu bringen. Die soziale Verantwortung der Arbeitgeber als treibende Kraft unserer Personalpolitik führt uns dazu , sozial verantwortliche Praktiken durch eine faire Personalführung, die Wertschätzung der Chancengleichheit und die Achtung der Vielfalt zu entwickeln.