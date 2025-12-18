Luftqualität in Bahnhöfen

1. Verbesserung des Wissens über Feinstaub und Information der Reisenden

Um die Luftqualität in unterirdischen Eisenbahngehäusen effektiv zu verbessern, ist es unerlässlich, Wissen über Feinstaub, einschließlich Fein- und Feinstaub, transparent zu entwickeln.

Verbesserung des Wissens über Feinstaub

Dazu gehören eine effizientere Identifizierung von Emissionsquellen, das Verständnis von Einflussfaktoren, aber auch die Untersuchung der physikalisch-chemischen Eigenschaften von Feinstaub.

Dauerhafte Maßnahmen

Heute sind acht Standorte in der Île-de-France mit permanenten Messstationen ausgestattet:

Sevran-Beaudottes (RER B)

Avenue Foch (RER C)

La Défense (RER E)

Auber (RER A)

Châtelet (Metro 4) - Vorübergehend nach Saint-Germain-des-Près verlegt

Franklin Roosevelt (U-Bahn 1)

Nation (RER A)

und Châtelet-Les-Halles (RER A)

Pünktliche Messungen in Bahnhöfen und Zügen

Die Ergebnisse der permanenten Messungen in den Bahnhöfen werden durch punktuelle Messungen in den Bahnhöfen und in den Zügen mit harmonisierten Kriterien (gemäß dem INERIS-Leitfaden) ergänzt, um ein vollständigeres Wissen zu erhalten, und regelmäßig aktualisiert.

Installation von Überwachungssensoren

Parallel dazu hat Île-de-France Mobilités RATP gebeten, Sensoren zur Überwachung ultrafeiner Partikel zu entwickeln, die eine bessere Kenntnis dieser Partikel ermöglichen werden.

Reisende transparent informieren

In diesem Bestreben, die Luftqualität in Innenräumen zu verbessern, sind Fahrgastinformationen von entscheidender Bedeutung. Und das erfordert eine größere Transparenz der gesammelten Daten, wobei mehr Daten in Open Data verfügbar sind.