Luftqualität in Bahnhöfen

Ein sich entwickelnder Aktionsplan zur Verbesserung der Luftqualität
Im Jahr 2022 hat Île-de-France Mobilités, die Verkehrsbehörde der Île-de-France, die mit ihren Betreibern RATP und SNCF verbunden ist, einen Aktionsplan zur Begrenzung der Partikelemissionen verabschiedet.
Ein sich entwickelnder Aktionsplan, der durch neues Wissen, die Entwicklung von Standards und technologische Innovationen bereichert wird.
Die Aktionen sind in 3 Hauptachsen gruppiert:
- Verbesserung des Feinstaubwissens und der Information der Öffentlichkeit
- Bestehende Tools weiterentwickeln und neue testen
- Modernisierung von U-Bahn- und RER-Zügen zur Reduzierung von Emissionsquellen
1. Verbesserung des Wissens über Feinstaub und Information der Reisenden
Um die Luftqualität in unterirdischen Eisenbahngehäusen effektiv zu verbessern, ist es unerlässlich, Wissen über Feinstaub, einschließlich Fein- und Feinstaub, transparent zu entwickeln.
Verbesserung des Wissens über Feinstaub
Dazu gehören eine effizientere Identifizierung von Emissionsquellen, das Verständnis von Einflussfaktoren, aber auch die Untersuchung der physikalisch-chemischen Eigenschaften von Feinstaub.
Dauerhafte Maßnahmen
Heute sind acht Standorte in der Île-de-France mit permanenten Messstationen ausgestattet:
- Sevran-Beaudottes (RER B)
- Avenue Foch (RER C)
- La Défense (RER E)
- Auber (RER A)
- Châtelet (Metro 4) - Vorübergehend nach Saint-Germain-des-Près verlegt
- Franklin Roosevelt (U-Bahn 1)
- Nation (RER A)
- und Châtelet-Les-Halles (RER A)
Pünktliche Messungen in Bahnhöfen und Zügen
Die Ergebnisse der permanenten Messungen in den Bahnhöfen werden durch punktuelle Messungen in den Bahnhöfen und in den Zügen mit harmonisierten Kriterien (gemäß dem INERIS-Leitfaden) ergänzt, um ein vollständigeres Wissen zu erhalten, und regelmäßig aktualisiert.
Installation von Überwachungssensoren
Parallel dazu hat Île-de-France Mobilités RATP gebeten, Sensoren zur Überwachung ultrafeiner Partikel zu entwickeln, die eine bessere Kenntnis dieser Partikel ermöglichen werden.
Reisende transparent informieren
In diesem Bestreben, die Luftqualität in Innenräumen zu verbessern, sind Fahrgastinformationen von entscheidender Bedeutung. Und das erfordert eine größere Transparenz der gesammelten Daten, wobei mehr Daten in Open Data verfügbar sind.
Airparif, ein kompetenter Partner von Île-de-France Mobilités
Um die Entwicklung der Luftqualität in unterirdischen Schienenräumen gründlich zu analysieren, hat sich Île-de-France Mobilités entschieden, sich im Rahmen einer mehrjährigen, dreijährigen Partnerschaft auf das Know-how von Airparif zu verlassen.
Die Ziele? Verfügen Sie über wissenschaftliches Fachwissen, verbessern Sie die Messmethoden, bewerten Sie die von den Betreibern vorgeschlagenen Lösungen und empfehlen Sie die nützlichsten und effektivsten Maßnahmen.
Ab 2023 wurden in Zusammenarbeit mit Airparif und den Betreibern mehrere Projekte zur Verbesserung der Luftqualität gestartet:
Messung der Partikelkonzentration am Lüftungsauslass
Klassifizierung der PM10- und PM2,5-Werte in den unterirdischen Eisenbahnanlagen von RATP und SNCF
Kartierung der Luftqualität in unterirdischen Eisenbahnanlagen
Studie über die Exposition der Fahrgäste gegenüber Feinstaub in Zügen (laufend).
Kartierung der Luftqualität in allen unterirdischen Stationen in Open Data verfügbar
Nach der Veröffentlichung einer Kartierung der Luftqualität und der PM10-Partikelemissionen von 44 U-Bahn- und RER-U-Bahn-Stationen im Oktober 2023 veröffentlicht Île-de-France Mobilités im Oktober 2024 dank der agilen und innovativen Arbeit von AirParif eine Luftqualitätskarte aller unterirdischen Stationen des Ile-de-France-Netzes, die in Open Data frei zugänglich ist (basierend auf ANSES-Empfehlungen). Diese Karte wird jährlich aktualisiert.
Das Ziel?
- Bereitstellung klarer, transparenter und skalierbarer Informationen für Reisende
- Optimieren Sie den Aktionsplan, indem Sie Initiativen in den Stationen mit den höchsten Pegeln priorisieren.
Wie lese ich die Karte?
Die Kartierung, die auf den Empfehlungen der ANSES in Bezug auf die Exposition der Fahrgäste gegenüber Feinstaub basiert, klassifiziert U-Bahn- und RER-Stationen nach Partikelkonzentrationen, für jede Station auf jeder Linie und nach drei Farben :
- Rot (Verschmutzung über dem ANSES-Richtwert)
- Gelb (mittlere Verschmutzung)
- Grün (geringe Umweltverschmutzung)
- Grau (Luftstationen mit Luftverschmutzung im Freien)
- Schwarz (keine Daten)
Ermutigende erste Ergebnisse
Von den 412 analysierten Stationen und Stationen :
- 123 sind grün mit einem niedrigen Feinstaubgehalt (30%)
- 276 haben eine durchschnittliche Verschmutzung (67%)
- 13 Bahnhöfe und Stationen sind in der hohen Kategorie (3%) rot.
- Von allen Stationen und U-Bahn-Stationen konnten 14 Stationen aus Mangel an Informationen nicht klassifiziert werden, es handelt sich um kürzlich eingeweihte Stationen der Linien 11, 14 und der RER E
- 236 Stationen sind luftig und daher geöffnet und wurden nicht klassifiziert.
Im September 2024 weisen 3 % der klassifizierten Bahnhöfe und Bahnhöfe einen hohen Verschmutzungsgrad auf (d. h. 13 Stationen).
- Linie 2 : Pigalle, Belleville und Père Lachaise
- Linie 5 : Ourcq, Laumière, Jaurès und Oberkampf
- Linie 9 : Oberkampf, Saint-Philippe-du-Roule, Jena, Trocadéo, Michel-Ange-Auteuil und Michel-Ange Molitor
2 - Entwickeln Sie bestehende Tools und testen Sie neue
Um die Konzentration von Feinstaub zu reduzieren, besteht der erste Schritt darin, die Luft in den unterirdischen Eisenbahngehäusen zu zirkulieren.
Finanzierung von Lüftungsverbesserungen
Île-de-France Mobilités finanziert daher RATP und SNCF, um die Kapazität und den Durchfluss der Lüftungsanlagen zu erhöhen oder zu verbessern und neue Ventilatoren hinzuzufügen.
Erneuerung und Modernisierung von Ventilatoren
- Seit der Veröffentlichung der ersten Kartierung der U-Bahn-Stationen und -Stationen in Madeleine (Linie 8), Philippe Auguste (Linie 2), Gare de l'Est (Linie 5), Couronnes (Linie 2), Pelletier (Linie 7), Madeleine (Linie 12), Chemin vert (Linie 8) und Raymond Queneau (Linie 5) wurden acht Ventilatoren erneuert
- Bei fünf Ventilatoren wurde der Komfortstrom um mindestens 30 % erhöht : in La Défense (RER A), Mirabeau (Linie 10), Jaurès (Linie 5), Voltaire (Linie 9) und Pont de Levallois Becon (Linie 3).
Gezielte Studien der RATP
- Studie für den Einbau neuer Ventilatoren oder die Erhöhung des Komfortflusses der Ventilatoren im von RATP betriebenen Netz.
- Hinzufügung eines Ventilators: Auf der Metrolinie 5 zwischen Bastille und Quai de la Rapée wurde 2023 ein Ventilator geschaffen.
- Der Test eines Geräts, das den Durchfluss der Lüfter erhöhen würde.
Das Beispiel des Bahnhofs Saint-Michel Notre Dame (RER C)
Bahnhof Saint-Michel Notre-Dame der RER-Linie C
Île-de-France Mobilités hofft, dass sich bei der Durchführung großer Arbeiten, die die Luftqualität durch architektonische Lösungen verbessern, eine Logik der Möglichkeiten entwickelt, wie es im SNCF-Netz mit den Arbeiten am Bahnhof Saint-Michel Notre Dame (RER C) der Fall war, die im April 2023 die Öffnung von Erkerfenstern am Ufer der Seine ermöglichten. zur Verbesserung der natürlichen Belüftung.
Förderung von Innovationen für nachhaltige Lösungen
Im Anschluss an den Projektaufruf der Region Île-de-France (2018-2021) wurden mehrere Technologien aufgrund ihrer potenziellen Wirksamkeit ausgewählt.
Île-de-France Mobilités finanziert auch RATP und SNCF, die mehrere Standorte ausgewählt haben, um mit der Aufbereitung der Bahnsteigluft mit verschiedenen Technologien zu experimentieren: Partikelabscheidung, Partikelfixierprodukt, mechanische Filtration, Wasserfiltration.
Mehrere Geräte im Test
Seit 2025 läuft an der Station Belleville ein Experiment mit einem elektrostatischen Filtersystem.
Im Jahr 2025 testet die RATP ein Vernebelungssystem am Ende des Netzes, dessen Ziel es ist, zu verhindern, dass die von den U-Bahn-Mündungen evakuierten Partikel zu den Partikeln in der Außenluft addiert werden.
Ein Luftschleier zur Reduzierung des Eindringens von Schadstoffen von außen in die Stationen wird demnächst an der Station Pont Marie (Linie 7) getestet.
Zwei Lüftungstechnologien auf der RER C
Zwei RER C-Stationen (Porte de Clichy und Neuilly Porte Maillot) werden mit zwei Technologien (einer mechanischen Luftfilterlösung und einer Wasserfiltrationslösung) ausgestattet, um sie ein Jahr lang zu testen und die Ergebnisse zu beobachten.
3. Modernisierung der U-Bahn- und RER-Züge zur Reduzierung der Emissionsquellen
Neues Rollmaterial reduziert Emissionsquellen
Die neuen U-Bahnen (MF01, MP05, MP14 und MF19) reduzieren die Partikelemissionen im Zusammenhang mit dem "mechanischen Bremsen", das eine der Hauptquellen für Partikel in U-Bahn-Tunneln ist.
Diese Modernisierung erstreckt sich über mehrere Jahre, und bis zum Ende des Programms im Jahr 2034 hat Île-de-France Mobilités die beiden Betreiber gebeten, mit neuen Materialien für Bremssysteme zu experimentieren und diese zu entwickeln, um die Partikelemissionen zu reduzieren und die schnell eingesetzt werden könnten, insbesondere neue Bremssohlen und -beläge, die weniger Emissionen in Bezug auf Partikel aufweisen.
Experimente mit dem Rollmaterial der U-Bahn-Linien 2,5 und 9
Auf der MF01 (U-Bahn-Linien 2,5 und 9) laufen Experimente, bei schlüssigen Ergebnissen können diese neuen Bremssohlen auf dem Rollmaterial eingesetzt werden, das die dreizehn Stationen der hohen Kategorie auf der Karte bedient.
Neue Bremsbeläge bei RER A und RER C
- Bei der RER A wurde ein emissionsärmerer Bremsbelag eingesetzt, um die Partikelemissionen beim Bremsen zu begrenzen
- Auf der RER C werden Bremsbeläge und -sohlen für einen Zeitraum von 12 bis 24 Monaten getestet.
Île-de-France Mobilités finanziert und steuert die Verbesserung der Luftqualität im U-Bahn-Verkehr in der Region Île-de-France
Seit 2020 belaufen sich die Investitionen von Île-de-France Mobilités zur Verbesserung der Luftqualität auf fast 61 Millionen Euro (ohne Erneuerung des rollenden Materials).
Île-de-France Mobilités verwaltet und überwacht die Aktionspläne der Betreiber. Aktionspläne, die entsprechend den Ergebnissen der verschiedenen Maßnahmen zur Verbesserung der Luftqualität ausgerichtet und gegebenenfalls geändert werden.