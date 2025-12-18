Wahrnehmungsumfrage: Was denken Reisende über öffentliche Verkehrsmittel in Île-de-France?

Die Wahrnehmung der Nutzer ist ein zentraler Indikator für Île-de-France Mobilités. Zusätzlich zu den technischen Maßnahmen verfolgen wir sorgfältig die Erfahrungen im Transportwesen, um unser Wissen über die erbrachte Dienstleistung zu bereichern und Verbesserungsmaßnahmen zu leiten.
Besonderes Augenmerk legen wir auf die tägliche Erfahrung im Verkehr, die ein wesentliches Spiegelbild der Qualität des öffentlichen Dienstes ist.
Im 1. Halbjahr 2025 wurden 74.718 Reisende befragt , um ihre Vision des Ile-de-France-Netzes mitzuteilen.
Entdecken Sie das Ergebnis der Umfrage.
Von RATP betriebene Linien: Umfrage zur Servicequalität
Der Halbjahreswert (1. Halbjahr) der Zufriedenheit mit den von RATP betriebenen Linien, der von den befragtenregelmäßigen Fahrgästen wahrgenommen wird, liegt bei 88,4%.
Wahrnehmung der Servicequalität auf den von RATP betriebenen Linien
Methodik:
- 4 untersuchte Verkehrsträger: U-Bahn, RER, Straßenbahn, Bus
- 10 Stationen pro Linie
- 2 Haltestellen pro untersuchter Buslinie auf 55 von RATP betriebenen Linien
- 33.839 Stammkunden wurden persönlich zu den ausgewählten Standorten (Bahnsteige, Bahnhöfe und Haltepunkte) befragt
2025
Île-de-France Mobilités stellt den Reisenden in den Mittelpunkt seiner Bemühungen. Um die technischen Betriebsindikatoren (Pünktlichkeit, Verfügbarkeit der Ausrüstung usw.) zu ergänzen, misst daher eine Umfrage die Wahrnehmung der Servicequalität. Es ermöglicht es, die Gefühle der Benutzer während ihrer täglichen Fahrten zu analysieren. Diese Umfrage ist sehr wichtig, da sie es ermöglicht, die vorrangigen Maßnahmen zu identifizieren, die ergriffen werden müssen, um die Erwartungen der Reisenden zu erfüllen.
Halbjahreswert des Wahrnehmungsindikators: 88,4%
Details zu den Punktzahlen nach Kriterien:
- Informationen in normalen Situationen: 93,6%
- Kontakt mit Reisenden: 96,1%
- Pünktlichkeit: 90%
- Verkauf und Validierung: 90,4%
- Zugang zu Bahnhöfen, Bahnhöfen und Haltestellen: 86,1%
- Sauberkeit: 81.8%
- Gestörte Informationen: 83,7%
Jährliche Punktzahl des Indikators nach Verkehrsträgern:
- RER: 83,3%
- Bus + Straßenbahn: 86.6%
- Straßenbahn: 86,5%
- U-Bahn: 88.2%
Quelle: Île-de-France Mobilités
Und was halten regelmäßige Fahrgäste in der U-Bahn von ihrer Reise?
In der ersten Hälfte des Jahres 2025 ist es die 100% automatische U-Bahn-Linie 1, die mit 94,3% Fahrgastzufriedenheit die beste Punktzahl erzielt.
Meine Kundenreise auf den von RATP – Metro betriebenen Linien
Diese Infografik beschreibt das Kundenerlebnis in der U-Bahn, unterteilt in drei Phasen: Ankunft am Bahnhof, Warten auf dem Bahnsteig und Fahrt an Bord. Abbildungen begleiten die Daten.
Wenn ich an meiner üblichen Station ankomme:
- Informationen zum voraussichtlichen Wiederinbetriebnahmetermin im Falle eines Ausfalls : 81,2% Zufriedenheit.
- Fehlerbehebungszeit : 78% Zufriedenheit.
- Betrieb der Aufzüge im Bahnhof : 90,8% Zufriedenheit.
- Betrieb von tickets Transportautomaten : 90,4 % Zufriedenheit.
- Beschilderung : 95,9% Zufriedenheit.
- Betrieb der Drehkreuze, Validatoren der Transport tickets : 91,7% Zufriedenheit.
- Betrieb der Rolltreppen im Resort : 87,5% Zufriedenheit.
- Sauberkeit am Bahnhof : 86,3% Zufriedenheit.
Wenn ich auf dem Dock bin:
- Bildschirminformationen : 94,4% Zufriedenheit.
- Poster-Informationen : 94,7% Zufriedenheit.
- Wartezeit, um mit einem Agenten in Kontakt zu treten : 95,8% Zufriedenheit.
- Effizienz der Agenten : 96,7 % Zufriedenheit.
- Freundlichkeit der Agenten : 97,6% Zufriedenheit.
- Regelmäßigkeit : 86,5% Zufriedenheit.
Wenn ich in der U-Bahn bin:
- Sauberkeit an Bord : 76,8% Zufriedenheit.
Indikatorbewertung pro Zeile:
- Linie 1: 94,3%
- Linie 2: 89,5%
- Linie 3: 88,2%
- Linie 3bis: 88,2%
- Linie 4: 90,1%
- Linie 5: 88,1%
- Linie 6: 87%
- Linie 7: 82,1%
- Linie 7bis: 82,1%
- Linie 8: 83,4%
- Linie 9: 87,9%
- Linie 10: 87,1%
- Linie 11: 88,8%
- Linie 12: 87,3%
- Linie 13: 83,2%
- Linie 14: 93%
Zoom auf gestörte Situationen:
- Empfangsrate von Informationen in gestörten Situationen : 62,2%
Unter denen, die Informationen erhalten haben:
- Informationszeit : 89,4% Zufriedenheit.
- Kommunikation der Wiederaufnahmezeit : 78,8% Zufriedenheit.
- Qualität der Audioansage : 86,4% Zufriedenheit.
- Angaben zur Ursache : 81,7% Zufriedenheit.
- Aktualisierung der Informationen : 88,6% Zufriedenheit.
- Nützlichkeit der Informationen : 85,4% Zufriedenheit.
Quelle: Île-de-France Mobilités – Ergebnisse zum 30. Juni 2025.
Die Bewertungen geben den Anteil der Reisenden an, die angeben, zufrieden oder sehr zufrieden zu sein.
Und auf Bus- und TVM-Linien?
Meine Customer Journey auf den von RATP – Bus + TVM betriebenen Linien
Diese Infografik beschreibt das Kundenerlebnis in Bussen und TVM (Trans-Val-de-Marne), unterteilt in zwei Phasen: an der Bushaltestelle und an Bord des Busses. Abbildungen begleiten die Daten.
Wenn ich an meiner üblichen Haltestelle ankomme:
- Qualität des Gehwegstopps : 90,8% Zufriedenheit.
- Bildschirminformationen : 74,6 % Zufriedenheit.
- Posterinformationen : 86,3% Zufriedenheit.
- Regelmäßigkeit : 67,1% Zufriedenheit.
Wenn ich im Bus bin:
- Betrieb von Drehkreuzen, tickets Transportvalidatoren : 95,6% Zufriedenheit.
- Effizienz der Agenten : 93,2% Zufriedenheit.
- Freundlichkeit der Agenten : 93,4% Zufriedenheit.
- Sauberkeit an Bord : 87,7% Zufriedenheit.
- Einhaltung der angeforderten Stopps : 96,4% Zufriedenheit.
Gesamtzufriedenheitsbewertung:
- BUS + TVM-Indikatorpunkt: 86,6 % Zufriedenheit.
Zoom auf gestörte Situationen:
- Rate des Informationsempfangs in gestörten Situationen : 12,2%.
Unter denen, die Informationen erhalten haben:
- Informationszeit : 84,7% Zufriedenheit.
- Angaben zur Ursache : 82,7% Zufriedenheit.
- Qualität der Anzeige : 85,8% Zufriedenheit.
- Nützlichkeit der Informationen : 84,4% Zufriedenheit.
Quelle: Île-de-France Mobilités – Ergebnisse zum 30. Juni 2025.
Die Bewertungen geben den Anteil der Reisenden an, die angeben, zufrieden oder sehr zufrieden zu sein.
Auf Straßenbahnlinien
Es ist erneut die Linie T6, die mit 91,2% Zufriedenheit den ersten Platz belegt.
Meine Kundenreise auf den von RATP betriebenen Linien - Straßenbahn
Diese Infografik veranschaulicht das Kundenerlebnis auf Straßenbahnlinien in zwei Phasen: Warten auf dem Bahnsteig und Fahren an Bord. Visuelle Illustrationen begleiten die Daten.
Wenn ich auf dem Dock bin:
- Bildschirminformationen: 90,2% Zufriedenheit. Abbildung eines Bildschirms.
- Betrieb von tickets Transportautomaten: 84,2 % Zufriedenheit.
- Posterinformationen: 94,1% Zufriedenheit.
- Wartezeit, um mit einem Agenten in Kontakt zu treten: 93,3% Zufriedenheit.
- Freundlichkeit der Agenten: 92,9% Zufriedenheit.
- Effizienz der Agenten: 91,2% Zufriedenheit.
- Sauberkeit am Bahnhof: 81% Zufriedenheit.
- Regelmäßigkeit: 83,9% Zufriedenheit.
Wenn ich in der Straßenbahn bin:
- Betrieb von Drehkreuzen, tickets Transportvalidatoren: 91,5% Zufriedenheit.
- Sauberkeit an Bord: 78,3% Zufriedenheit.
Indikatorbewertung pro Zeile:
- Q1: 80,5%
- Q2: 89,6%
- Q3a: 86,7%
- Q3b: 85,4%
- Q5: 90,6%
- Q6: 91,2%
- Q7: 90,5%
- Q8: 87,6%
Zoom auf gestörte Situationen:
- Empfangene Informationsrate in gestörten Situationen: 31,1%
- Informationszeit: 84,8% Zufriedenheit.
- Angaben zur Ursache: 82% Zufriedenheit.
- Qualität der bereitgestellten Informationen: 89,2% Zufriedenheit.
- Nützlichkeit der Informationen: 87,3% Zufriedenheit.
Quelle: Île-de-France Mobilités – Ergebnisse zum 30. Juni 2025.
Die Bewertungen geben den Anteil der Reisenden an, die angeben, zufrieden oder sehr zufrieden zu sein.
Und auf den RER-Linien der RATP?
Meine Customer Journey auf den von RATP betriebenen Linien - RER
Diese Infografik beschreibt das Kundenerlebnis auf den RER-Linien, unterteilt in drei Phasen: Ankunft am Bahnhof, Warten auf dem Bahnsteig und Fahrt an Bord. Abbildungen begleiten die Daten.
Wenn ich an meiner üblichen Station ankomme:
- Betrieb der Aufzüge im Bahnhof: 85,7% Zufriedenheit.
- Angaben zum voraussichtlichen Wiederinbetriebnahmetermin im Falle eines Ausfalls: 71,8% Zufriedenheit.
- Fehlerbehebungszeit: 73,2 % Zufriedenheit.
- Beschilderung: 94,2% Zufriedenheit.
- Betrieb von Drehkreuzen, tickets Transportvalidatoren: 90,2% Zufriedenheit.
- Betrieb der tickets Transportautomaten: 87,2 % Zufriedenheit.
- Betrieb der Rolltreppen im Resort: 89,2% Zufriedenheit.
- Sauberkeit am Bahnhof: 87,8% Zufriedenheit.
Wenn ich auf dem Dock bin:
- Bildschirminformationen: 91,8% Zufriedenheit.
- Poster-Informationen: 91,8% Zufriedenheit.
- Wartezeit, um mit einem Agenten in Kontakt zu treten: 94,1% Zufriedenheit.
- Effizienz der Agenten: 97,1% Zufriedenheit.
- Freundlichkeit Ihres Gesprächspartners: 97,1% Zufriedenheit.
- Regelmäßigkeit: 74,5% Zufriedenheit.
Wenn ich an Bord der RER bin:
- Einhaltung der geplanten Stationen: 92,2% Zufriedenheit.
- Sauberkeit an Bord: 75,9% Zufriedenheit.
Indikatorbewertung pro Zeile:
- Linie A: 87,2%
- Linie B: 81,9%
Zoom auf gestörte Situationen:
- Empfangene Informationsrate in gestörten Situationen: 64,1%
- Rechtzeitigkeit der Informationen: 83,2% Zufriedenheit.
- Kommunikation der Wiederaufnahmezeit: 69,6% Zufriedenheit.
- Qualität der Audioansage: 85,3% Zufriedenheit.
- Angaben zur Ursache: 76% Zufriedenheit.
- Aktualisierung der Informationen: 77% Zufriedenheit.
- Nützlichkeit der Informationen: 80,6% Zufriedenheit.
Quelle: Île-de-France Mobilités – Ergebnisse zum 30. Juni 2025.
Die Bewertungen geben den Anteil der Reisenden an, die angeben, zufrieden oder sehr zufrieden zu sein.
Von SNCF betriebene Strecken: Erhebung zur Servicequalität
Die von den befragten regelmäßigen Fahrgästen wahrgenommene Zufriedenheitsbewertung der von SNCF betriebenen Linien im Halbjahr 2025 liegt bei 79,9 %.
Wahrnehmung der Servicequalität auf den von SNCF betriebenen Strecken
Methodik:
- 397 befragte Stationen
- Auf den 16 Linien der Transilien-Linien
- 40.879 Stammkunden von Angesicht zu Angesicht auf den Docks befragt
2025
Île-de-France Mobilités stellt den Reisenden in den Mittelpunkt seiner Bemühungen. Um die technischen Betriebsindikatoren (Pünktlichkeit, Verfügbarkeit der Ausrüstung usw.) zu ergänzen, misst daher eine Umfrage die Wahrnehmung der Servicequalität. Es ermöglicht es, die Gefühle der Benutzer während ihrer täglichen Fahrten zu analysieren. Diese Umfrage ist sehr wichtig, da sie es ermöglicht, die Maßnahmen zu identifizieren, die vorrangig ergriffen werden müssen, um die Erwartungen der Reisenden zu erfüllen.
Jährliche Punktzahl des Wahrnehmungsindikators: 79,9%
Details zu den Punktzahlen nach Kriterien:
- Informationen in normalen Situationen: 90,9%
- Kontakt mit Reisenden und Sauberkeit der Räume: 87,8%
- Pünktlichkeit: 63.8%
- Umsatz: 85.4%
- Elektronik (Aufzüge/Rolltreppen): 86,1%
- Fahrgastinformation und Management gestörter Situationen: 74,9%
Jährliche Punktzahl des Indikators pro Zeile:
- Linie D: 73,6%
- Linie E: 75,8%
- Linie B: 76,5%
- Linie C: 78%
- Linie P: 78,9%
- Linie T4: 83,5%
- Linie T12: 80,9%
- Linie A: 81,1%
- Linie J: 81,2%
- Linie R: 81,7%
- Linie H: 83,2%
- Linie U: 84,1%
- L-Linie: 84,6%
- Linie N: 85,1%
- Linie K: 85,4%
- Linie T13: 86,3%
- Linie T11: 87%
Quelle: Île-de-France Mobilités
Fahrgastvision auf den von SNCF betriebenen Strecken: Was halten regelmäßige Fahrgäste von ihrer Route?
Meine Kundenreise auf den von SNCF - Transilien betriebenen Linien
Diese Infografik beschreibt das Kundenerlebnis auf den von SNCF betriebenen Transilien-Linien, unterteilt in drei Phasen: Ankunft am Bahnhof, Warten auf dem Bahnsteig und Fahrt an Bord des Zuges. Abbildungen begleiten die Daten.
Wenn ich an meiner üblichen Station ankomme:
- Betrieb der Aufzüge: 86,2% Zufriedenheit.
- Beschilderung: 94,1% Zufriedenheit.
- Betrieb der Transport-tickets-Validatoren: Drehkreuze, Türen, Terminals: 92% Zufriedenheit.
- Betrieb der Verkaufsautomaten: 78,7 % Zufriedenheit.
- Betrieb der Rolltreppen: 86% Zufriedenheit.
- Sauberkeit im Bahnhof: 87,5% Zufriedenheit.
Wenn ich auf dem Dock bin:
- Informationen auf Bildschirmen: 89,8 % Zufriedenheit. Illustration von Bildschirmen.
- Informationen in Form von Papierpostern: 88,8% Zufriedenheit.
- Effizienz der Agenten: 91,2% Zufriedenheit.
- Freundlichkeit der Agenten: 94,1% Zufriedenheit.
- Einhaltung der geplanten Zeiten/Häufigkeit: 63,8 % Zufriedenheit.
Wenn ich im Zug bin:
- Sauberkeit an Bord: 78,5% Zufriedenheit.
Quelle: Île-de-France Mobilités
Was denken regelmäßige Reisende in Situationen mit Verkehrsbehinderungen?
Und was denken die Fahrgäste in der Region Ile-de-France, die in den letzten zwei Tagen eine gestörte Verkehrssituation auf den von SNCF betriebenen Strecken erlebt haben?
Fokus auf gestörte Situationen (von SNCF - Transilien betriebene Strecken)
Diese Infografik beschreibt die Informationen und die Kommunikation der Fahrgäste in gestörten Situationen auf den von SNCF betriebenen Transilien-Linien. Es ist in zwei Teile unterteilt: auf dem Bahnsteig und im Zug.
Rate des Informationserhalts in gestörten Situationen: 53,7%
Wenn ich auf dem Dock bin:
- Informationszeit: 71,3% Zufriedenheit.
- Kommunizierte Informationen über den Zeitpunkt der Wiederaufnahme des Verkehrs/den Fahrplan des nächsten Zuges/der nächsten Straßenbahn: 66,6% Zufriedenheit.
- Tonqualität der Anzeige: 84,8% Zufriedenheit.
- Angaben zur Ursache der Störung: 68% Zufriedenheit.
- Qualität der Informationen über alternative Lösungen: 82,2% Zufriedenheit.
- Aktualisierung der Informationen: 75,7% Zufriedenheit.
- SNCF-Unterstützung für Informationen in gestörten Situationen: 76,1 % Zufriedenheit.
Am Dock (Details der Punktzahlen nach Kriterium in gestörter Situation): Abbildung von Symbolen, die jedes Kriterium darstellen.
- Rechtzeitigkeit der Informationen: 70,4%
- Neustartzeit/nächster Zug: 65,8%
- Klangqualität: 85,4%
- Informationen zur Ursache: 67,1%
- Alternativen: 82,2%
- Aktualisierung der Informationen: 75.4%
- SNCF-Unterstützung: 76,1%
An Bord (Details zu den Punktzahlen nach Kriterien in gestörten Situationen):
- Rechtzeitigkeit der Informationen: 73,9%
- Neustartzeit/nächster Zug: 68,9%
- Klangqualität: 83.4%
- Ursache-Information: 70,6%
- Alternativen: 82,3%
- Aktualisierung: 76.5%
- SNCF-Unterstützung: 76,1%
Quelle: Île-de-France Mobilités - Ergebnisse zum 30. Juni 2025
Die Bewertungen geben den Anteil der Reisenden an, die angeben, zufrieden oder sehr zufrieden zu sein. Für die Linien T4, T11 und den Zweig Esbly-Crécy der Linie P (jetzt T14) werden nur die vom 1. Januar bis zum 22. März durchgeführten Erhebungen für die von der SNCF betriebenen Transilien-Linien berücksichtigt.
Das ganze Jahr über führt Île-de-France Mobilités mehr als 145.000 Umfragen auf den von SNCF und RATP betriebenen Linien durch, um die Zufriedenheit der Fahrgäste zu hinterfragen und das öffentliche Verkehrsnetz zu verbessern.