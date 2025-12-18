Die Mobilitätsprämie ist eine der Hauptquellen des Haushalts von Île-de-France Mobilités.

Private oder öffentliche Arbeitgeber in der Region Île-de-France, die mindestens 11 Arbeitnehmer/Agenten beschäftigen, unterliegen der Mobilitätsprämie (Artikel L.2531-2 des Allgemeinen Gesetzbuchs der Gemeinden).

Île-de-France Mobilités ist für die Festlegung des Satzes der Mobilitätsprämie zuständig, der in jedem Departement der Region Paris und innerhalb der in Artikel L.2531-4 des Allgemeinen Gesetzbuches der lokalen Behörden festgelegten Grenzen gilt (um Ihren anwendbaren Satz zu erfahren: www.urssaf.fr).

Hinweis: Ab dem 1. Quartal 2022 müssen Anträge auf Erstattung der Mobilitätsprämie über die folgende spezielle Plattform an Île-de-France Mobilités gesendet werden: https://versement-mobilite.iledefrance-mobilites.fr