Diese Unternehmen sind für die Beförderung von Fahrgästen unter Einhaltung der von Île-de-France Mobilités festgelegten Servicequalität verantwortlich. Sie haben auch die Aufgabe, die Instandhaltung von Infrastruktur und Ausrüstung zu gewährleisten, die Sicherheit der Fahrgäste zu gewährleisten, die Sauberkeit der Räume aufrechtzuerhalten, verschiedene Dienstleistungen in den Bahnhöfen durchzuführen (Verkauf von tickets Transportmitteln, Fahrgastinformation usw.), Wartungsarbeiten und Modernisierungsarbeiten an den Strecken durchzuführen, für die sie verantwortlich sind. Mehr als 100.000 Menschen in der gesamten Region arbeiten täglich daran, diesen öffentlichen Dienst zu erbringen.

Im Jahr 2021 wurden 10,506 Milliarden Euro für den Betrieb des öffentlichen Verkehrs ausgegeben.

Die Fahrgeldeinnahmen, die öffentlichen Betriebsbeiträge und die Steuern, die Île-de-France Mobilités für den öffentlichen Verkehr in der Region Île-de-France zugewiesen wurden, beliefen sich im Jahr 2021 auf 10,814 Milliarden Euro.

Davon entfallen 10,506 Mrd. € auf Betriebsausgaben.

81 % dieser Ausgaben betreffen die Verträge von Île-de-France Mobilités mit RATP und SNCF.

Die restlichen 19 % decken die Betriebskosten der Betreiber, die die 1.300 Buslinien in den äußeren Vororten und den Schülerverkehr betreiben, sowie die Betriebskosten von Île-de-France Mobilités.

Diese Aufwendungen decken in erster Linie die Kosten im Zusammenhang mit dem Betrieb der Netze. Sie beteiligen sich auch an der Finanzierung von Investitionen durch Abschreibungen (Modernisierung des Netzes, Erneuerung des rollenden Materials usw.).

Die Unternehmen der Ile-de-France sind die Hauptfinanzierer des Verkehrssystems und tragen im Jahr 2023 48 % der Betriebsmittel bei: über die Transportzahlung, die Lohnsteuer, deren Einnahmen Île-de-France Mobilités zugewiesen werden, und durch die Erstattung von 50 % der Navigo-Pakete ihrer Mitarbeiter (sie können bis zu 75 % betragen).

Die Einnahmen aus Transport tickets machen im Jahr 2023 33 % der Finanzierungsmittel aus. Nach Abzug des von Arbeitgebern und Gemeinden getragenen Anteils entspricht der Anteil der Reisenden 27 % der Ressourcen.

Die anderen Mittel stammen hauptsächlich aus Beiträgen der Mitgliedsgemeinden von Île-de-France Mobilités: in erster Linie der Region Île-de-France, der Stadt Paris und der Departements Ile-de-France.

Die wichtigsten finanziellen Salden sind in diesem Diagramm zusammengefasst (hier im Jahr 2018):