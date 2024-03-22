Hinter den Kulissen der Beschilderung der Olympischen und Paralympischen Spiele Paris 2024
Rosa Parks kleidet sich in den Farben der Spiele Paris 2024
Rose des Glücks! Die exklusive Beschilderung für die Olympischen und Paralympischen Spiele Paris 2024 wurde gerade am Bahnhof Rosa Parks (Paris 19.) enthüllt.
Während der Spiele Paris 2024 wird diese RER-E-Station die Arena Porte de la Chapelle (Austragungsort für Badminton und rhythmische Sportgymnastik während der Olympischen Spiele, Para-Badminton und Para-Gewichtheben während der Paralympischen Spiele) und den Parc de la Villette (der den Club France und den Parc des Nations beherbergen wird) bedienen. Ein guter Grund, als Schaufenster für die Präsentation der Beschilderung der Olympischen und Paralympischen Spiele Paris 2024 zu dienen.
Bis zum 24. Juli wird diese Beschilderung in hundert Bahnhöfen und Bahnhöfen in der Île-de-France installiert, so dass wir in der Zwischenzeit Camille Yvinec, stellvertretende Direktorin für die Identität der Spiele, gebeten haben, uns zu erzählen, wie sie gestaltet wurde.
Beschilderung: Was ist das? (und warum es so wichtig ist)
Mit 10 Millionen erwarteten Zuschauern während der Olympischen und Paralympischen Spiele ist die Beschilderung entscheidend, um ein optimales Erlebnis für alle zu gewährleisten.
Aber was genau ist Beschilderung?
Es ist ein grafisches System, das Zeichen verwendet - Zahlen, Piktogramme, Text, Farben, Symbole. Eine echte visuelle Sprache, die Genehmigungen oder Verbote formuliert und darauf abzielt, die Orientierungen zu leiten, zu erleichtern und zu vereinfachen, damit die Zuschauer ungehindert zu den Wettkampfstätten gehen können.
Die Herausforderung der Integration in das bestehende Beschilderungsumfeld in Paris und der Île-de-France
In der U-Bahn, in Bahnhöfen und Bussen, auf den Straßen: Die Umgebung der Ile-de-France ist bereits reich an Zeichen und grafischen Codes, von denen einige mächtig und sehr etabliert sind. Die eigentliche Herausforderung für die Beschilderung der Spiele Paris 2024 bestand darin, eine unverwechselbare und funktionale visuelle Identität anzubieten, die überall auftauchen kann, auch in der U-Bahn, ohne jedoch mehr visuelles Rauschen zu erzeugen.
"Es war wichtig, dass sich die Beschilderung harmonisch integriert, insbesondere an Orten, an denen die Verkleidung der Spiele von Paris 2024 nicht vorhanden sein würde", erklärt Camille Yvinec. "Die Arbeit bestand also darin , eine visuelle Kohärenz zwischen dem Stil der Spiele Paris 2024 und den durchquerten Umgebungen zu finden, damit diese Beschilderung den Geist der Olympischen und Paralympischen Spiele verkörpern und manchmal sogar der erste visuelle Hinweis für die Zuschauer sein kann."
Gemeinsam durchgeführte Arbeit
Camille Yvinec und ihr Team haben diese kreative und einvernehmliche Arbeit natürlich in Absprache mit den verschiedenen Akteuren des Verkehrs in der Île-de-France durchgeführt: Île-de-France Mobilités und ihre Betreiber RATP und SNCF, aber auch mit den verschiedenen Gemeinden und Institutionen, die olympische und paralympische Austragungsorte beherbergen.
Eine wesentliche gemeinsame Arbeit, denn um Besucher aus der ganzen Welt unter optimalen Bedingungen zu empfangen und zu den Wettkampfstätten zu führen, war es unerlässlich, dass diese Beschilderung von allen Beteiligten getragen wird.
"Diese Zusammenarbeit ermöglichte es uns, lokales Wissen und Fachwissen zu nutzen, bestimmte Anpassungen zu integrieren und so die Implementierung einer effektiven Beschilderung zu erleichtern, die an die spezifischen Bedürfnisse jedes Standorts und jeder Zielgruppe angepasst ist", sagt Camille Yvinec.
Rosa, Lila und viel Lesbarkeit
Ergebnis: Die Beschilderung der Spiele Paris 2024 basiert auf einer gut lesbaren und lizenzfreien Typografie (ein wesentlicher Aneignungsfaktor für alle Akteure der Veranstaltung), gepaart mit einer einzigartigen und starken Farbe: Rosa.
Rosa: Kontrastfarbe
Ein fröhliches und optimistisches Rosa, kraftvoll, entschlossen und sogar ein wenig provokativ - "dem französischen Geist treu" - das die große Feier widerspiegelt, die diese Olympischen und Paralympischen Spiele sein werden.
Aber ein Rosa ist auch als Kontrastfarbe gedacht, wodurch sich die visuelle Identität von Paris 2024 von anderen Farben abhebt, die in der Umgebung der Ile-de-France verwendet werden.
"Dieses Rosa fungiert auch als Bindeglied zwischen den verschiedenen Austragungsorten - Wettkampfstätten, Bahnhöfen und U-Bahn-Stationen, Bus- und Straßenbahnhaltestellen, festlichen Orten oder Orten im Zusammenhang mit der Organisation der Olympischen und Paralympischen Spiele", erklärt Camille Yvinec.
Universalität und Zugänglichkeit
Über das Rosa hinaus bedeutete die Begrüßung der ganzen Welt in der Île-de-France, eine Beschilderung zu entwerfen, die für alle zugänglich - und verständlich - ist.
Die Beschilderung der Spiele Paris 2024 wird auf Französisch und Englisch angeboten und basiert auf einem System universeller Piktogramme und auf Darstellungen von Stätten und Denkmälern in der Region Île-de-France, die wie Architekturzeichnungen behandelt werden.
Architekturzeichnung und Wunder
"Mit diesen Piktogrammen der olympischen und paralympischen Austragungsorte wollten wir die architektonische und historische Essenz der verschiedenen Veranstaltungsorte einfangen. Wir haben versucht , jeden Ort als Ganzes darzustellen, anstatt ihn fragmentiert oder isoliert darzustellen", erklärt Camille Yvinec.
So wird das Velodrom von Saint-Quentin en Yvelines aus einem Blickwinkel dargestellt, der seinen unverwechselbaren Charakter und seine Integration in die Stadtlandschaft hervorhebt. Der Standort Invalides wird durch seine emblematische Kuppel symbolisiert, auch wenn die Wettbewerbe auf der adjaçente Esplanade stattfinden
"Dieser Ansatz ermöglicht es uns, die Idee, dass die Spiele von Paris 2024 an ikonischen und geschichtsträchtigen Orten stattfinden, visuell zu vermitteln. Indem wir uns auf die erkennbarsten architektonischen Merkmale jedes Ortes konzentrieren, versuchen wir, bei Zuschauern und Teilnehmern eine gewisse Magie und ein Gefühl des Staunens hervorzurufen."
Barrierefreiheit für alle
Vor allem aber wurde diese Beschilderung so zugänglich wie möglich gestaltet, insbesondere für Menschen mit eingeschränkter Mobilität oder Sehproblemen.
Diese Arbeit wurde in enger Zusammenarbeit mit Verbänden und Gruppen durchgeführt, die Menschen mit Behinderungen vertreten. "Wir haben mit dem französischen Blinden- und Amblyopenverband zusammengearbeitet, um sicherzustellen, dass unsere visuellen Elemente für sehbehinderte Menschen zugänglich sind", erklärt Camille Yvinec. Und es ist ein Erfolg für Rosa, das in Kombination mit einem in Lila geschriebenen Text einen Farbkontrast von 83,6 % ermöglicht, der weit über den von internationalen Standards in diesem Bereich geforderten 70 % liegt. Einfach ausgedrückt: Die Texte, Tafeln oder Piktogramme der Olympischen und Paralympischen Spiele werden sehr, sehr lesbar sein.
Ein Problem der Zugänglichkeit, das auch zur Entwicklung detaillierter Richtlinien für Größen- und Maßstabsverhältnisse geführt hat, um eine optimale Sichtbarkeit der Informationen zu gewährleisten, sei es für stehende oder Rollstuhlfahrer: Leseabstände, Schriftgrößen und Positionierung der Schilder entsprechend dem Verkehrsfluss.
Agenten zur Information und Anleitung
Natürlich wird diese universelle Beschilderung eine starke menschliche Präsenz ergänzen, seien es die Tausenden von Informations- und Orientierungsagenten in Bahnhöfen oder die Freiwilligen von Paris 2024. Alle werden an ihren violetten Kaseln erkennbar sein und anwesend sein, um die Zuschauer zu orientieren und zu führen.
Schöne Beschilderung, aber vor allem effektiv
Schließlich ist das Schlüsselwort dieser Beschilderung, die nach und nach in den vier Ecken der Île-de-France und insbesondere im Verkehr eingesetzt wird, Effizienz - viel mehr als nur Ästhetik.
"Der Schwerpunkt lag auf Kontextualisierung und Relevanz, um sicherzustellen, dass die Beschilderung ihre Aufgabe erfüllt, sich optimal zu orientieren, zu leiten und die Bewegung zu erleichtern, bevor sie zu einem ästhetischen Designobjekt in den Codes der Spiele wird", schließt Camille Yvinec.