Hinter den Kulissen der Beschilderung der Olympischen und Paralympischen Spiele Paris 2024

Rosa Parks kleidet sich in den Farben der Spiele Paris 2024

Rose des Glücks! Die exklusive Beschilderung für die Olympischen und Paralympischen Spiele Paris 2024 wurde gerade am Bahnhof Rosa Parks (Paris 19.) enthüllt.

Während der Spiele Paris 2024 wird diese RER-E-Station die Arena Porte de la Chapelle (Austragungsort für Badminton und rhythmische Sportgymnastik während der Olympischen Spiele, Para-Badminton und Para-Gewichtheben während der Paralympischen Spiele) und den Parc de la Villette (der den Club France und den Parc des Nations beherbergen wird) bedienen. Ein guter Grund, als Schaufenster für die Präsentation der Beschilderung der Olympischen und Paralympischen Spiele Paris 2024 zu dienen.

Bis zum 24. Juli wird diese Beschilderung in hundert Bahnhöfen und Bahnhöfen in der Île-de-France installiert, so dass wir in der Zwischenzeit Camille Yvinec, stellvertretende Direktorin für die Identität der Spiele, gebeten haben, uns zu erzählen, wie sie gestaltet wurde.