Akte
Olympische und Paralympische Spiele Paris 2024
Es war eine große Ehre - und eine große Freude - für Île-de-France Mobilités, offizieller Partner der Olympischen und Paralympischen Spiele 2024 in Paris zu sein.
Anlässlich des größten Sportereignisses der Welt die Welt befördern: Es ist schwierig, eine Mission zu finden, die das tägliche Engagement der Transportagenten in der Region Paris besser veranschaulicht.
Die offizielle App für alle Ihre Reisen
Transports Public Paris 2024 war die mehrsprachige All-in-One-App, die es den Zuschauern erleichterte, sich während der Olympischen und Paralympischen Spiele 2024 in Paris fortzubewegen, mit:
- Ein Routenplaner
- Verkehrsinformationen
- Optimierte Routen
- Transport-tickets
10 kostenlose Shuttle-Linien, um die entlegensten Wettkampfstätten zu erreichen
Während der Spiele in Paris 2024 konnten die Zuschauer mit einer der 10 kostenlosen Shuttle-Linien in der Île-de-France die am weitesten von den Bahnhöfen entfernten Wettkampfstätten erreichen!
Nehmen Sie an den Austragungsorten der Spiele Paris 2024 teil
Den Zuschauern wurde ein Verzeichnis mit Transportplänen zur Verfügung gestellt, um die verschiedenen Standorte von Paris 2024 zu erreichen
Konsultieren Sie den Plan des öffentlichen Verkehrsnetzes
Während der Spiele in Paris 2024 machte es eine spezielle Karte einfach, die Wettkampf- und Feierstätten, aber auch die in der Île-de-France mobilisierten Linien zu identifizieren.
Kleinbusse für Rollstuhlfahrer
- Eine Flotte von 100% barrierefreien Kleinbussen
- Ein Service , der auf Reservierung auf einer speziellen Plattform für die Dauer der Spiele Paris 2024 verfügbar ist
- Fahrten von den wichtigsten Pariser Bahnhöfen zu allen Wettkampfstätten
Ein Netz von Radwegen zu Wettkampfstätten
Wussten Sie schon? 415 km Radwege haben die verschiedenen olympischen und paralympischen Austragungsorte miteinander verbunden. Eine gute Möglichkeit, die Spiele in Paris 2024 zu genießen, ohne sich Gedanken über den Verkehr machen zu müssen!
Während der Spiele in Paris 2024 war die Île-de-France Gastgeber:
500 000Zuschauer
pro Tag des olympischen Wettkampfs
25Wettkampfstätten
in Île-de-France
1024Sporteinheiten
geplant für die Spiele in Paris 2024
Wohnen Sie in Île-de-France?
Sie kommen aus der Ile-de-France und sind auf der Suche nach praktischen Informationen, um Ihre Reisen während des gesamten Wettbewerbszeitraums besser vorherzusehen?
Tipps, praktische Ratschläge, spezielle App und gute Nutzung von Verkehrsmitteln, um die Spiele von Paris 2024 täglich zu erleben:
- Laden Sie das Magazin "Paris Games 2024: alle Schlüssel zur Fortbewegung" herunter
- Besuchen Sie die Website Antizipation der Spiele
Meinen Aufenthalt vorbereiten
Besuchen Sie unsere Besucherseite, um alle Informationen und praktischen Tipps vor Ihrer Ankunft zu entdecken!
Entdecken Sie Paris und die Île-de-France
Zwischen zwei Veranstaltungen: Besuchen Sie unglaubliche Denkmäler, spazieren Sie durch die idyllische Landschaft und sprudeln Sie in inspirierenden Museen? Entdecken Sie unsere Tipps für Besuche und Spaziergänge auf dem Weg zu den Wettbewerben!
Entdecken Sie die Île-de-France.