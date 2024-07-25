Olympische und Paralympische Spiele Paris 2024: kostenlose Shuttle-Linien zu den entlegensten Wettkampfstätten

Der Nationalgolf

Der nationale Golfplatz in Guyancourt wird mit dem Shuttle von den Stationen verbunden:

Saint-Quentin-en-Yvelines (RER C, Linien N und U)

(RER C, Linien N und U) Massy-Palaiseau (RER B und C)

Schloss Versailles

Das Schloss Versailles, in dem der moderne Fünfkampf und die Reitsportwettbewerbe stattfinden werden, wird mit kohlenstofffreien Shuttles von den Bahnhöfen von:

Versailles Rive-Droite (Linie L)

(Linie L) Versailles Château Rive-Gauche (RER C)

(RER C) Versailles Chantiers (RER C und Linie N und U)

Hügel von Elancourt

Der Hügel von Élancourt, wo die Mountainbike-Veranstaltungen stattfinden werden, ist mit dem Shuttle vom Bahnhof erreichbar:

Saint-Quentin-en-Yvelines (RER C, Linien N und U)

Roland Garros

Und nein, während der Spiele in Paris 2024 wird es in Roland Garros nicht nur Tennis, sondern auch Boxveranstaltungen geben. Es wird möglich sein, vom Bahnhof dorthin zu gelangen von:

Porte Dauphine (Metrolinie 2, RER C und Straßenbahn T3b)

Parc des Princes

Dieser Shuttle, der nur für drei Tage am 27., 28. und 30. Juli während der Fußballveranstaltungen eingesetzt wird, unterstützt die U-Bahn-Linien 9 und 10, um die Zuschauer zum Parc des Princes zu bringen. Es wird von der Station verfügbar sein von:

Charles-de-Gaulle Étoile (Metrolinien 1, 2, 6 und RER A)

Nautisches Stadion von Vaires-sur-Marne

Die Athleten im Kanu-Flatwater, Kanuslalom und Rudern kämpfen im nautischen Stadion von Vaires-sur-Marne um die Medaille, das mit dem Shuttle vom Bahnhof Vaires-sur-Marne erreichbar ist: