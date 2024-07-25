Olympische und Paralympische Spiele Paris 2024: kostenlose Shuttle-Linien zu den entlegensten Wettkampfstätten
450 kostenlose Shuttles, um zu Wettkampfstätten zu fahren, die weit vom Netzwerk entfernt sind
Während der Spiele in Paris 2024 werden 10 kostenlose Shuttle-Linien mit 450 meist Gelenkbussen die Zuschauer zu den sechs entlegensten Wettkampfstätten des öffentlichen Verkehrsnetzes bringen.
Diese Busse, die alle kohlenstofffrei sind, werden entweder mit Biogas oder Biokraftstoff (HVO) betrieben.
Welche Wettkampfstätten für Paris 2024 werden von kostenlosen Shuttle-Linien bedient?
Der Nationalgolf
Der nationale Golfplatz in Guyancourt wird mit dem Shuttle von den Stationen verbunden:
- Saint-Quentin-en-Yvelines (RER C, Linien N und U)
- Massy-Palaiseau (RER B und C)
Schloss Versailles
Das Schloss Versailles, in dem der moderne Fünfkampf und die Reitsportwettbewerbe stattfinden werden, wird mit kohlenstofffreien Shuttles von den Bahnhöfen von:
- Versailles Rive-Droite (Linie L)
- Versailles Château Rive-Gauche (RER C)
- Versailles Chantiers (RER C und Linie N und U)
Hügel von Elancourt
Der Hügel von Élancourt, wo die Mountainbike-Veranstaltungen stattfinden werden, ist mit dem Shuttle vom Bahnhof erreichbar:
- Saint-Quentin-en-Yvelines (RER C, Linien N und U)
Roland Garros
Und nein, während der Spiele in Paris 2024 wird es in Roland Garros nicht nur Tennis, sondern auch Boxveranstaltungen geben. Es wird möglich sein, vom Bahnhof dorthin zu gelangen von:
- Porte Dauphine (Metrolinie 2, RER C und Straßenbahn T3b)
Parc des Princes
Dieser Shuttle, der nur für drei Tage am 27., 28. und 30. Juli während der Fußballveranstaltungen eingesetzt wird, unterstützt die U-Bahn-Linien 9 und 10, um die Zuschauer zum Parc des Princes zu bringen. Es wird von der Station verfügbar sein von:
- Charles-de-Gaulle Étoile (Metrolinien 1, 2, 6 und RER A)
Nautisches Stadion von Vaires-sur-Marne
Die Athleten im Kanu-Flatwater, Kanuslalom und Rudern kämpfen im nautischen Stadion von Vaires-sur-Marne um die Medaille, das mit dem Shuttle vom Bahnhof Vaires-sur-Marne erreichbar ist:
- Chelles-Gournay (RER E nach Eaux calmes)
Kostenloser Shuttle-Service, wie funktioniert er?
Müssen wir die Shuttles buchen und sind sie für alle zugänglich?
Die Shuttles sind kostenlos, ohne Reservierung und für alle zugänglich. Gehen Sie einfach zum Bahnhof und steigen Sie ein, um den Service zu genießen.
Sind die Shuttles für Personen mit eingeschränkter Mobilität zugänglich?
Ja, die Shuttles sind für Personen mit eingeschränkter Mobilität zugänglich.
Um jedoch das Reisen für Rollstuhlfahrer komfortabler zu gestalten, wird während des gesamten Zeitraums der Spiele Paris 2024 ein Shuttleservice für Abfahrten von den 7 Pariser Bahnhöfen und dem Bahnhof Rosa Parks verfügbar sein .
Wann und wie oft fahren die Shuttles?
Die Shuttles verkehren nur an Wettkampftagen zu den Außenbezirken:
- Ab 2:30 Uhr vor Wettkampfbeginn
- Während der gesamten Veranstaltung
- Und bis zu 2 Stunden nach dem Wettkampf
Ein Bus fährt jede Minute zu jedem Standort.
Wie sehen Shuttles aus?
Shuttles sind Busse , wie sie im Verkehrsnetz der Ile-de-France verkehren. Sie erkennen sie an der Werbetafel, die auf "Paris 2024" und den Zielort hinweist.