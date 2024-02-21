Strom, Biomethan: nachhaltige Busse, für ein starkes ökologisches Engagement

Ein ehrgeiziges Ziel, das die Investition in neue Fahrzeuge beinhaltet, die Wahl der Energien, die Ihre Busse fahren werden, aber nicht nur!

Nachhaltigere Mobilität wird auf allen Ebenen der Transportkette gedacht.

1) Im Jahr 2025 wird das Busnetz in städtischen Gebieten mit sauberer Energie betrieben

In der Île-de-France werden Fahrzeuge, die noch mit Diesel betrieben werden, ab 2025 alle auf gehärtete Pflanzenöle (oder HVO) umgestellt: einen saubereren Kraftstoff, der aus gebrauchten Pflanzen- und Speiseölen besteht, mit Dieselfahrzeugen kompatibel ist und für deren Antrieb verwendet wird.

Île-de-France Mobilités hat sich für einen Mix aus 70 % Biomethan und 30 % Strom entschieden, der eine bessere Energiesouveränität für das Busnetz der Ile-de-France gewährleisten soll.

2) 4.000 neue Reisebusse und saubere Busse kommen zwischen 2025 und 2028 auf die Linien

Zum 1. Juli 2025 fahren etwas mehr als 5.172 Fahrzeuge (Omnibusse) mit nachhaltiger Energie.

Und das ist erst der Anfang, denn Île-de-France Mobilités plant, 4.000 neue Elektro- oder Biomethanbusse zu bestellen.

Insgesamt 4.000 Fahrzeuge, die zwischen 2025 und 2028 auf die Straße gebracht werden, durchschnittlich 1.000 pro Jahr.