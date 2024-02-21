Strom, Biomethan: nachhaltige Busse, für ein starkes ökologisches Engagement
Mit fast 3,9 Millionen täglichen Fahrten, die täglich ganz oder teilweise mit dem Bus zurückgelegt werden, auf mehr als 1900 Linien : Das Busnetz von Île-de-France Mobilités ist eines der dichtesten der Welt. Und bald einer der sparsamsten CO2-Emissionen.
Um dies zu erreichen, engagiert sich Île-de-France Mobilités seit 2018 (in Zusammenarbeit mit allen Verkehrsunternehmen) für das ehrgeizigste Programm in Europa zur Dekarbonisierung.
Das Ziel? Die vollständige Dekarbonisierung von Bussen und Reisebussen in der Region im Jahr 2029. Vor der Dekarbonisierung aller Verkehrsträger bis 2050.
Saubere Busse auf ganzer Linie
Ein ehrgeiziges Ziel, das die Investition in neue Fahrzeuge beinhaltet, die Wahl der Energien, die Ihre Busse fahren werden, aber nicht nur!
Nachhaltigere Mobilität wird auf allen Ebenen der Transportkette gedacht.
1) Im Jahr 2025 wird das Busnetz in städtischen Gebieten mit sauberer Energie betrieben
In der Île-de-France werden Fahrzeuge, die noch mit Diesel betrieben werden, ab 2025 alle auf gehärtete Pflanzenöle (oder HVO) umgestellt: einen saubereren Kraftstoff, der aus gebrauchten Pflanzen- und Speiseölen besteht, mit Dieselfahrzeugen kompatibel ist und für deren Antrieb verwendet wird.
Île-de-France Mobilités hat sich für einen Mix aus 70 % Biomethan und 30 % Strom entschieden, der eine bessere Energiesouveränität für das Busnetz der Ile-de-France gewährleisten soll.
2) 4.000 neue Reisebusse und saubere Busse kommen zwischen 2025 und 2028 auf die Linien
Zum 1. Juli 2025 fahren etwas mehr als 5.172 Fahrzeuge (Omnibusse) mit nachhaltiger Energie.
Und das ist erst der Anfang, denn Île-de-France Mobilités plant, 4.000 neue Elektro- oder Biomethanbusse zu bestellen.
Insgesamt 4.000 Fahrzeuge, die zwischen 2025 und 2028 auf die Straße gebracht werden, durchschnittlich 1.000 pro Jahr.
3) Umbau: keine sauberen Busse ohne eigene Depots (oder "COB" für "Bus Operations Center")
In der Tat müssen diese echten "Bushäuser" für die Aufnahme von Elektrofahrzeugen oder mit Biomethan betriebenen Fahrzeugen ausgestattet sein. Zu diesem Zweck hat Île-de-France Mobilités eine ehrgeizige Operation zur Umstellung ihrer COBs auf saubere Energien eingeleitet.
Ab 1. Juli 2025:
- 65 Bus-Betriebszentren wurden bereits umgebaut (20 befinden sich im Bau)
Beispiel eines Depots für saubere Busse
4) Methanisierung: Unterstützung lokaler und tugendhafter Produktionsketten
Um grüner zu fahren, müssen Sie... grüne Energie und wenn sie lokal ist, ist es noch besser. Île-de-France Mobilités unterstützt die Organisation und Entwicklung eines Biogassektors (so wird Biomethan oder grünes Gas hergestellt) in der Île-de-France*.
Am 1. Januar 2025 verfügt die Île-de-France über 57 anaerobe Vergärungsanlagen, die alle Phasen vom Abfallrecycling bis zur Gaslagerung umfassen.
*subventioniert von der Region Île-de-France
Energiewende: Alles, was Sie über saubere Busse in der Île-de-France wissen müssen
Saubere Energie: Was fahren Ihre Busse in der Île-de-France?
Während der Großteil der Umstellungen auf Biomethan (2.700 Busse am 1. Juli) oder Strom (1.138 Busse am 1. Juli) erfolgt, werden andere umweltfreundliche Energiequellen auf Ihren Linien genutzt und getestet.
Ab 1. Juli 2025:
- 2 Fahrzeuge experimentieren mit Wasserstoff und werden bis 2027 zu 47 neuen hinzukommen.
Wie wählen wir die Energie aus, die auf der einen oder anderen Buslinie verbraucht wird?
Die Wahl der einen oder anderen Energie erfolgt je nach Bedarf und Art der Leitungen.
Zwischen Elektro und Biomethan war die Wahl einfach.
Elektrische Energie
Die Elektrik eignet sichbesonders für Busse, die keine sehr langen Strecken zurücklegen, aber auch für Depots, die direkt an dicht besiedelte Wohngebiete angrenzen.
Biomethan oder BioNGV
Andernorts wurde grünes Gas oder Biomethan gewählt, das sich seit mehr als 20 Jahren bewährt hat und die gleiche Autonomie wie Diesel bietet.
Aber Vorsicht: nicht irgendein Gas! In Zusammenarbeit mit GRDF wurde BioNGV von Île-de-France Mobilités ausgewählt.
Was genau ist Biomethan (oder BioNGV)?
Biomethan: eine Vielzahl von Vorteilen
Mit der lokalen Produktion und Verwendung bietet BioNGV echte Vorteile für das Gebiet, in dem es entwickelt wird. Es ist voll und ganz Teil einer tugendhaften Kreislaufwirtschaft für die Umwelt und die Gebiete:
- Reduzierte Treibhausgasemissionen und verbesserte Luftqualität : Es bietet eine Reduzierung der CO2-Emissionen um 80 % im Vergleich zu einem Dieselfahrzeug der gleichen Generation und 90 % weniger Feinstaub.
- Mit seiner Crit'Air 1-Plakette hat er Zugang zu allen Umweltzonen und kann das ganze Jahr über in städtischen Gebieten zirkulieren.
- Sie schafft Arbeitsplätze : Der grüne Gassektor schafft 4.000 Arbeitsplätze, die heute nicht verlagert werden können, und 53.000 bis 2030, nur im Betrieb und in der Wartung. Eine Produktion, die zur Energieunabhängigkeit des Landes tendiert.
- Es trägt zur Kreislaufwirtschaft bei : Durch lokale Produktion und Nutzung stellt es die Gemeinden in den Mittelpunkt der Kreislaufwirtschaft, die es für ihren Transport und ihre Abfallsammlung nutzen. Abfälle werden mit Kraftstoff aus demselben Abfall gesammelt (dies ist der Fall bei den Müllcontainern der Stadt Paris).
100% elektrischer Bus: Wir ziehen Bilanz
Die in der Branche neuere Elektrotechnologie durch langsames Laden im Depot wird heute hauptsächlich von Île-de-France Mobilités eingesetzt.
Elektrische Energie, Sie nutzen sie bereits
Es stattet bereits Züge, U-Bahnen und viele Privatfahrzeuge aus - vom Auto über den Roller bis hin zum Roller und Fahrrad: Es ist elektrische Energie. Und Île-de-France Mobilités, wie wir gesehen haben, reserviert es für Busse, die in dicht besiedelten städtischen Gebieten verkehren.
Île-de-France Mobilités nutzt diese Energie, indem es das "langsame Laden" seiner Busse direkt im Depot organisiert. Aber der Verkehr in dichten städtischen Gebieten ermöglicht eine andere Art des Ladens, die als "nach Gelegenheit" bezeichnet wird: Dies bedeutet, dass der Bus einen langen Halt oder eine Passage an der Endstation nutzen kann, um sich an das Stromnetz anzuschließen. Eine Ladestrategie, die zunächst für Fahrzeuge der T Zen 4-Linie umgesetzt wurde.
Experimentieren: Auf der Suche nach der Energie von morgen
Seit 2020 experimentiert Île-de-France Mobilités auch weiterhin mit neuen Technologien wie synthetischen Kraftstoffen (HVO) und Wasserstoff.
Wasserstoff ist ein Kraftstoff, der die Reichweite von Elektrobussen erhöht (bis zu 350 km). Wenn Wasserstofffahrzeuge mit einer "Brennstoffzelle" ausgestattet sind, die mit diesem Gas (dem leichtesten aller Gase, 14-mal leichter als Luft) beladen ist, können sie eine deutlich kleinere Batterie tragen. Es ist eine vielversprechende Technologie, aber sie hängt von der Entwicklung einer breiteren Produktionskette ab, um sich zu verbreiten.