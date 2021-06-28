Energiewende: Busse von Île-de-France Mobilités fahren mit grünem Gas mit GRDF

Heute fahren 700 Busse von Île-de-France Mobilités mit 100 % erneuerbarem Gas und bis Ende 2021 werden 1400 Busse mit BioNGV betrieben.

Ab 2025 in den inneren Vororten und 2029 in der gesamten Region: 100 % der Flotte von Île-de-France Mobilités wird aus saubereren Fahrzeugen bestehen - 70 % davon werden mit BioNGV betrieben, d. h. mehr als 7.000 Busse.

Gleichzeitig engagiert sich Île-de-France Mobilités für den Umbau ihrer Busdepots, der für die Einführung saubererer Busse unerlässlich ist.

GRDF teilt die Ambitionen von Île-de-France Mobilités und der Region Île-de-France in Bezug auf nachhaltige Mobilität und unterstützt die Energiewende von Bussen in der Region Île-de-France.