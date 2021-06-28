Energiewende: Busse von Île-de-France Mobilités fahren mit grünem Gas mit GRDF
Damit sich alle Menschen jeden Tag nachhaltiger bewegen können, setzen sich Île-de-France Mobilités und GRDF voll und ganz für die Energiewende ein.
Sauberere Busse auf allen Linien
Île-de-France Mobilités engagiert sich seit mehreren Jahren für das ehrgeizigste Programm in Europa, um die vollständige Dekarbonisierung aller öffentlichen Verkehrsmittel zu erreichen.
Seit 2016 hat Île-de-France Mobilités daher die Anschaffung von Dieselbussen eingestellt und investiert mit seinen Betreibern in einen Prozess der Energiewende seiner Busflotte.
Heute fahren 700 Busse von Île-de-France Mobilités mit 100 % erneuerbarem Gas und bis Ende 2021 werden 1400 Busse mit BioNGV betrieben.
Ab 2025 in den inneren Vororten und 2029 in der gesamten Region: 100 % der Flotte von Île-de-France Mobilités wird aus saubereren Fahrzeugen bestehen - 70 % davon werden mit BioNGV betrieben, d. h. mehr als 7.000 Busse.
Gleichzeitig engagiert sich Île-de-France Mobilités für den Umbau ihrer Busdepots, der für die Einführung saubererer Busse unerlässlich ist.
GRDF teilt die Ambitionen von Île-de-France Mobilités und der Region Île-de-France in Bezug auf nachhaltige Mobilität und unterstützt die Energiewende von Bussen in der Region Île-de-France.
Grünes Gas, BioNGV: Was ist das?
Grünes Gas ist ein zu 100 % erneuerbares Gas, das vor Ort aus organischen Abfällen aus der Agrar- und Lebensmittelindustrie, der Gemeinschaftsverpflegung, landwirtschaftlichen und Haushaltsabfällen oder Klärschlamm hergestellt wird.
Grünes Gas hat die gleichen Eigenschaften wie Erdgas und kann daher in das Gasverteilungsnetz eingespeist werden. Es ermöglicht Ihnen, zu heizen, zu kochen oder... um den Bus zu nehmen!
Wenn grünes Gas als Kraftstoff verwendet wird, spricht man von BioNGV.
Grünes Gas: weniger CO2, mehr Kreislaufwirtschaft
BioNGV ist ein Kraftstoff, der von Natur aus nur wenige lokale Schadstoffe ausstößt:
- 80 % weniger CO2-Emissionen im Vergleich zu einem Dieselfahrzeug der gleichen Generation
- 7-mal geringere Stickoxidemissionen als ein Euro-VI-Bus
- 90% weniger Partikel
Aus diesem Grund erhält BioNGV die Crit'Air 1-Plakette , die ihm den Zugang zu allen Umweltzonen garantiert.
Andererseits macht das Fahren mit BioNGV halb so viel Lärm wie ein Dieselfahrzeug. Eine echte Bereicherung für Anwohner und Autofahrer!
Schließlich steht grünes Gas, das vor Ort durch das Recycling unserer Abfälle produziert und verwendet wird, voll und ganz im Einklang mit der Dynamik einer Kreislaufwirtschaft und schafft Arbeitsplätze, die nicht verlagert werden können (4.000 heute, 53.000 bis 2030).