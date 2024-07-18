5 Tipps, um Ihre Fortbewegung während der Spiele Paris 2024 mit der App Paris 2024 Public Transport zu erleichtern
Insgesamt 25 Wettkampfstätten, mehr als 1000 Sportveranstaltungen sowie kulturelle und festliche Veranstaltungen , die Sie in der gesamten Region besuchen können: Die Olympischen und Paralympischen Spiele Paris 2024 zu erleben bedeutet auch, durch die Île-de-France zu spazieren, um die Party zu genießen.
Und um Ihre Reisen zu einer einfachen Formalität zu machen, hat Île-de-France Mobilités Transport Public Paris 2024 entwickelt, eine All-in-One-App (erhältlich bei Google Play und Apple Store), um Ihre Reisen zu erleichtern.
Auf die Plätze, fertig, herunterladen! Wir erklären in fünf praktischen Tipps, wie Sie die App nutzen können, um Ihr Leben zu vereinfachen.
Tipp Nr. 1: Füllen Sie Ihr Reiseprofil aus, um Ihre Reiserouten anzupassen
Schreiben Sie bei der Suche nach Reiserouten Ihren Abfahrtsort und Ihr Ziel. Sobald die Suche gestartet ist, klicken Sie auf das Symbol oben rechts und füllen Sie Ihr Reiseprofil aus.
Gehgeschwindigkeit, schwieriger Gehweg, Rollstuhlfahrer, Fahrradgeschwindigkeit, Transportmittel, die Sie nehmen möchten... Die App passt Ihre Reise an Ihre Bedürfnisse an!
Tipp Nr. 2: Kaufen Sie den Paris 2024 Pass über Ihre App
Sie haben vielleicht schon davon gehört, der Paris 2024 Pass ist der Transport ticket für Zuschauer der Olympischen und Paralympischen Spiele Paris 2024.
Es ermöglicht unbegrenztes Reisen und bietet Zugang zur gesamten Île-de-France sowie zu den beiden Flughäfen Roissy und Orly in der Region Paris.
Unser Rat? Wenn Sie es kaufen möchten, tun Sie dies entmaterialisiert in der Anwendung und vermeiden Sie Wartezeiten an der Station.
Achtung
Der Paris 2024 Pass ist von Mitternacht am Tag der Entwertung Ihrer ersten Fahrt bis Mitternacht am letzten Tag gültig.
Wie kaufe ich den Pass?
Sie haben zwei Möglichkeiten. Klicken Sie auf dem Startbildschirm unten auf dem Bildschirm auf den Abschnitt "Kaufen":
- Klicken Sie auf "Auf meinem Telefon" oder "Auf meinem iPhone", gebenSie Ihre Transport ticket an und bestätigen Sie direkt mit Ihrem Telefon
- Achtung : Um mit Ihrem Telefon zu validieren, benötigen Sie ein Android-Modell mit mindestens Android 8-Version und für iPhone-Benutzer mindestens ein iPhone XS, XR oder iPhone SE 2 mit iOS 17.5 oder höher.
- Klicken Sie auf "Auf meinem Navigo-Pass", kaufen Sie Ihren Paris 2024-Pass und laden Sie ihn von Ihrem Telefon aus auf einen Navigo Easy Pass (erhältlich per Versandhandel oder am Bahnhof und Bahnhof)
Achtung
Wenn Sie zusätzlich zum Paris 2024 Pass mehrere Transport tickets auf Ihr Telefon oder Ihren Navigo Easy-Pass geladen haben: Ab dem 20. Juli wird der Paris 2024-Pass vorrangig gegenüber Ihren anderen Transport tickets auf Ihrem Telefon oder Navigo Easy-Pass validiert.
Weitere Transport tickets können auch in der App Paris 2024 Public Transport erworben werden:
- das T+-Ticket (Achtung, dieT+-Tickets funktionieren nicht außerhalb von Paris. Bewerben Sie den Paris 2024 Pass, um zu einem Wettkampfort außerhalb von Paris zu gelangen)
- das OrlyBus-Ticket
- das RoissyBus-Ticket
Haben Sie Zweifel, welches Ticket Sie wählen sollen? Berechnen Sie Ihre Route in der App, die Ihnen den bevorzugten Transport ticket für Ihre Reise anzeigt.
Tipp Nr. 3: Folgen Sie den "Paris 2024 Routen"
Planen Sie voraus und haben bereits alle Routen vor Ihrer Ankunft berechnet? Oder kennen Sie Paris wie Ihre Westentasche und haben nicht vor, Ihren Routenplaner während der Spiele Paris 2024 zu öffnen?
Unser Rat?
Überprüfen Sie am D-Day systematisch Ihren Weg in der App Paris 2024 Public Transport, bevor Sie öffentliche Verkehrsmittel nehmen.
Warum sollte ich meine Reiserouten in der App überprüfen, bevor ich reise?
Je nach Verkehr und verschiedenen Veranstaltungen ist die beste Route nicht unbedingt die, an die Sie gedacht hätten.
Um unangenehme Überraschungen zu vermeiden, vertrauen Sie den rosa hervorgehobenen "Paris 2024 Travel" in Ihrer App.
Tipp Nr. 4: Setzen Sie ein Lesezeichen für Ihre Wettkampf- und Feierorte
Planen Sie einen Wettbewerb in der Arena Bercy? Im Invalidendom oder im Golf National? Setzen Sie ein Lesezeichen für die Wettkampf- und Feierstätten, die Sie besuchen, und erhalten Sie personalisierte Verkehrsinformationen in der App Transport Public Paris 2024.
Wie setze ich ein Lesezeichen für Wettkampf- und Feierorte in meiner App für öffentliche Verkehrsmittel Paris 2024?
Auf dem Startbildschirm der App:
- Klicken Sie auf den Abschnitt "Meine Standorte Paris 2024"
- Scrollen Sie in der Liste nach unten und tippen Sie auf das Sternsymbol rechts neben dem Namen der Website, um die gewünschte Website mit einem Lesezeichen zu versehen.
Tipp 5: Werfen Sie einen Blick auf die Anfahrtspläne Ihrer Lieblingsseiten
Ein letzter guter Plan?
Wenn Sie auf eine Wettbewerbsseite im Bereich "Meine Standorte Paris 2024" klicken, haben Sie Zugriff auf eine herunterladbare Zugangskarte der Website und zusätzliche Informationen über den Ort und die dort stattfindenden Veranstaltungen.
Praktisch, vor allem, wenn es mehrere Eingangshallen, mehrere Ausgangstüren oder Wettkampf- und Festräume am selben Ort gibt.