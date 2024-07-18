5 Tipps, um Ihre Fortbewegung während der Spiele Paris 2024 mit der App Paris 2024 Public Transport zu erleichtern

Sie haben vielleicht schon davon gehört, der Paris 2024 Pass ist der Transport ticket für Zuschauer der Olympischen und Paralympischen Spiele Paris 2024.

Es ermöglicht unbegrenztes Reisen und bietet Zugang zur gesamten Île-de-France sowie zu den beiden Flughäfen Roissy und Orly in der Region Paris.

Unser Rat? Wenn Sie es kaufen möchten, tun Sie dies entmaterialisiert in der Anwendung und vermeiden Sie Wartezeiten an der Station.

Achtung

Der Paris 2024 Pass ist von Mitternacht am Tag der Entwertung Ihrer ersten Fahrt bis Mitternacht am letzten Tag gültig.