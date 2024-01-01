Akte
Olympische und Paralympische Spiele Paris 2024
Die App, die Sie zu den Sehenswürdigkeiten von Paris 2024 führt
Mit der mehrsprachigen App "Transport Public Paris 2024" können Sie einfach zu allen Standorten von Paris 2024 reisen:
- Berechnen Sie jetzt Ihre Reiseroute , um die Sehenswürdigkeiten von Paris 2024 zu erreichen
- Erhalten Sie personalisierte Traffic-Informationen auf Ihren Lieblingsseiten
- Kaufen Sie Ihre Transport tickets in dematerialisiert (ab Juni)
- Überprüfen Sie am D-Day Ihre Route mit dem Echtzeit-Routenplaner
Optimieren Sie Ihre Reisen, wählen Sie die "Paris 2024 Route"
Der Routenplaner in Ihrer App Paris 2024 Public Transport wird in Echtzeit mit personalisierten Fahrten aktualisiert.
Um eine gute Verteilung der Reisenden zu gewährleisten und Wartezeiten zu begrenzen: Wählen Sie im Routenplaner Ihrer App die "Paris 2024 Travel" in Pink.
Passen Sie Ihre App an und vereinfachen Sie Ihre Fahrten
Setzen Sie ein Lesezeichen für Ihre Lieblingsorte von Paris 2024, aktivieren Sie Benachrichtigungen und erhalten Sie Verkehrsinformationen in Echtzeit , um Ihre Reisen zu optimieren.
Kaufen Sie Ihre Transport-ticket in der App
Kaufen Sie für die Spiele Paris 2024 Ihren "Paris 2024"-Pass, den Tagespass, mit dem Sie sich unbegrenzt bewegen können, direkt in der App.
Paris 2024 App für öffentliche Verkehrsmittel: Countdown
Die Spiele in Paris 2024 stehen vor der Tür, starten Sie den Countdown mit uns und machen Sie das Beste aus Ihrer App, um Ihr Leben zu vereinfachen:
- Ab heute: Setzen Sie ein Lesezeichen für die Standorte von Paris 2024, erhalten Sie Verkehrsinformationen in Echtzeit, planen Sie Ihre Fahrten für den D-Day, konsultieren Sie die Zugangspläne zu den Standorten von Paris 2024 und kaufen Sie Ihren Paris 2024-Pass.
- Ab dem 26. Juli: Lasst uns feiern: Denken Sie jeden Tag daran, Ihre Route dank des in Echtzeit aktualisierten Routenplaners zu überprüfen