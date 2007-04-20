Akte
Olympische und Paralympische Spiele Paris 2024
Der Pass "Paris 2024"
Die Olympischen und Paralympischen Spiele 2024 in Paris stehen vor der Tür. Und um den Zuschauern das Leben zu erleichtern, führt Île-de-France Mobilités einen speziellen Pass ein, das Paket "Paris 2024".
Was sind die Vorteile? Wie viel kostet es? Alles, was Sie wissen müssen, auf dieser Seite.
Ein praktischer Pass, um sich nach Belieben zu bewegen
Der Pass "Paris 2024" ist nur vom 20. Juli bis 8. September 2024 nutzbar und bietet unbegrenzten Zugang:
- in Paris und Umgebung,
- alle Wettkampfstätten in Paris und Umgebung,
- an den beiden Flughäfen der Ile-de-France (Orly und Roissy Charles-de-Gaulle).
Achtung
- Mit T+-Tickets können Sie nicht mit RER und Zug außerhalb von Paris intramuros reisen.
- Ihr Paris 2024 Pass ist persönlich, 1 Pass = 1 Person!
Wie viel kostet der Pass "Paris 2024"?
- 16 Euro/Tag : für unbegrenzte Fahrten
- Abnehmend : Je mehr Pakettage Sie kaufen, desto günstiger zahlen Sie pro Tag.
Wo kann man den Pass "Paris 2024" kaufen?
- Entmaterialisiert in der offiziellen App Public Transport Paris 2024
- Entmaterialisiert in der App Île-de-France Mobilités
- Auf unserer Website im physischen Pass-Format. Der Empfang erfolgt bei Ihnen zu Hause per Post*
- Zum Aufladen an der Station auf einen Navigo Easy Pass (ab 20/07)
*Um sicherzustellen, dass Sie Ihren Paris 2024-Pass rechtzeitig erhalten, bestellen Sie ihn vor Ende Juni für die Olympischen Spiele Paris 2024 und vor Ende Juli für die Paralympischen Spiele Paris 2024.
Profis: Holen Sie sich Pässe für Ihre Teams und Kunden
Möchten Sie , dass Ihre Teams und Kunden von den Spielen in Paris 2024 profitieren? Mit unserem speziellen Service erhalten Sie Ihre "Paris 2024"-Pässe in Paketen und online.
Warum ein spezieller Pass für die Spiele in Paris 2024?
Ein einziger Pass, unbegrenzte Fahrten und kein Warten im Bahnhof: Der Pass "Paris 2024" ist eine Lösung, die das Leben der Zuschauer zu einem günstigen Preis vereinfachen soll.
Sie haben bereits ein Abonnement? Für Sie ändert sich nichts!
Haben Sie wie 5 Millionen Einwohner der Ile-de-France ein Navigo-Jahresabonnement, ein Navigo-Monatsabonnement, ein Navigo-Senior-Abonnement, ein Amethyst-Abonnement oder ein Imagine R-Abonnement?
Für Sie ändert sich also während der Spiele in Paris 2024 nichts!
Sie müssen nichts tun, fahren Sie mit Ihrem üblichen Abonnement fort, wo Sie wollen, wann Sie wollen.