Pass "Paris 2024": ein praktisches Paket für die Reise während der Spiele Paris 2024
Warum ein spezielles Paket für die Spiele Paris 2024?
Mit einem Zuschauerstrom von bis zu 500.000 Menschen pro Tag für einen olympischen Wettkampftag erforderte die Ausrichtung der Spiele Paris 2024 ein praktisches und vereinfachtes Angebot für:
- Erleichterung des Reisens und Vereinfachung des Reiseerlebnisses für Touristen, die nicht an die vielen Transport tickets des Ile-de-France-Netzes und die verschiedenen regionalen Preiszonen gewöhnt sind.
- Verbessern Sie den Verkehrsfluss und begrenzen Sie Warteschlangen, indem Sie eine praktische und papierlose Lösung anbieten, die im Voraus gekauft werden kann, um den Übergang zu Automaten und Wartezeiten an den Bahnhöfen zu reduzieren, die den Verkehr verstopfen.
Der Pass "Paris 2024", wie funktioniert er?
Der einfach zu bedienende, kostengünstige und vollständige Pass "Paris 2024"* ist ein Paket für 16 Euro / Tag , mit dem Sie überall in der Île-de-France unbegrenzt reisen können.
Sein kleines Extra? Je mehr Tage Sie nehmen, desto niedriger ist der Tagespreis.
Achtung
Ihr Paris 2024 Pass ist persönlich, 1 Pass = 1 Person!
Preis 1 Tag: 16 Euro, 2 Tage: 30 Euro, 3 Tage: 42 Euro, 4 Tage: 52 Euro, 7 Tage: 70 Euro, 14 Tage: 140 Euro.
Der Pass "Paris 2024", was sind die Vorteile?
- Vollständig: Der Pass "Paris 2024" bietet Zugang zu allen olympischen und paralympischen Wettkampfstätten in der Île-de-France sowie zu den beiden Flughäfen (Orly und Roissy Charles-de-Gaulle).
- Entmaterialisiert: Der Pass wird auf verschiedenen Kanälen erhältlich sein: die Île-de-France Mobilités-App, die App für den Transport während der Spiele in Paris 2024 (verfügbar im Frühjahr 2024) oder im Voraus auf der Website von Île-de-France Mobilités zu buchen (Bestellung und Lieferung nach Hause, das Paket wird auf einen physischen Navigo Easy-Pass geladen).
- Praktisch: Sie können Ihre Transport tickets im Voraus kaufen, Warteschlangen vermeiden und Zeit sparen.
*Der unbenutzte Paris 2024-Pass, der auf einen Navigo Easy geladen oder entmaterialisiert wird, kann nicht geändert, umgetauscht oder erstattet werden.
**Im Vergleich ticket lag die tägliche Transport ticket in London im Jahr 2023 bei 23 Euro/Tag