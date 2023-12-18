Pass "Paris 2024": ein praktisches Paket für die Reise während der Spiele Paris 2024

Der Pass "Paris 2024", wie funktioniert er?

Der einfach zu bedienende, kostengünstige und vollständige Pass "Paris 2024"* ist ein Paket für 16 Euro / Tag , mit dem Sie überall in der Île-de-France unbegrenzt reisen können.

Sein kleines Extra? Je mehr Tage Sie nehmen, desto niedriger ist der Tagespreis.

Achtung

Ihr Paris 2024 Pass ist persönlich, 1 Pass = 1 Person!