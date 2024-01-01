Auf dem Weg zu Wettkämpfen

Paris 2024: Entdeckungen und Spaziergänge auf dem Weg zu den Wettkampfstätten
Was wäre, wenn Sie auf dem Weg zu den Wettkampfstätten, ausgestattet mit Ihren Paris 2024-Pässen , die Ihnen unbegrenzten Zugang zur gesamten Île-de-France ermöglichen, die Gelegenheit nutzen würden, in einem schönen Park in der Nähe zu picknicken, eine historische Stadt oder ein Schloss zu besuchen, ein Resort entfernt?
Entdecken Sie alle unsere Ideen, um das Beste aus der Region Paris während der Olympischen und Paralympischen Spiele 2024 in Paris zu machen.
- 75 - Paris : Roland-Garros-Stadion, Eiffelturm-Stadion, Arena Paris Sud, Grand Palais, Arena Bercy
- 77 - Seine et Marne : Nautisches Stadion von Vaires-sur-Marne
- 78 - Yvelines : Schloss Versailles, Elancourt Hill, Le Golf National, BMX-Stadion, Nationales Velodrom
- 92 - Hauts-de-Seine : Paris La Défense Arena, Roland Garros Stadion, Yves-du-Manoir-Stadion
- 93 - Seine-Saint-Denis : Arena Paris Nord, Wasserzentrum, La Courneuve, Parc Georges Valbon, Klettergebiet Le Bourget, Stade de France, Clichy-sous-Bois