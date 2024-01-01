Auf dem Weg zu Wettkämpfen

Was wäre, wenn Sie auf dem Weg zu den Wettkampfstätten, ausgestattet mit Ihren Paris 2024-Pässen , die Ihnen unbegrenzten Zugang zur gesamten Île-de-France ermöglichen, die Gelegenheit nutzen würden, in einem schönen Park in der Nähe zu picknicken, eine historische Stadt oder ein Schloss zu besuchen, ein Resort entfernt?

Entdecken Sie alle unsere Ideen, um das Beste aus der Region Paris während der Olympischen und Paralympischen Spiele 2024 in Paris zu machen.