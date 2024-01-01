Akte

Auf dem Weg zu Wettkämpfen

Entdecken Sie die Île-de-France während der Spiele Paris 2024 mit öffentlichen Verkehrsmitteln

Paris 2024: Entdeckungen und Spaziergänge auf dem Weg zu den Wettkampfstätten

Was wäre, wenn Sie auf dem Weg zu den Wettkampfstätten, ausgestattet mit Ihren Paris 2024-Pässen , die Ihnen unbegrenzten Zugang zur gesamten Île-de-France ermöglichen, die Gelegenheit nutzen würden, in einem schönen Park in der Nähe zu picknicken, eine historische Stadt oder ein Schloss zu besuchen, ein Resort entfernt?

Entdecken Sie alle unsere Ideen, um das Beste aus der Region Paris während der Olympischen und Paralympischen Spiele 2024 in Paris zu machen.

  • 75 - Paris : Roland-Garros-Stadion, Eiffelturm-Stadion, Arena Paris Sud, Grand Palais, Arena Bercy
  • 77 - Seine et Marne : Nautisches Stadion von Vaires-sur-Marne
  • 78 - Yvelines : Schloss Versailles, Elancourt Hill, Le Golf National, BMX-Stadion, Nationales Velodrom
  • 92 - Hauts-de-Seine : Paris La Défense Arena, Roland Garros Stadion, Yves-du-Manoir-Stadion
  • 93 - Seine-Saint-Denis : Arena Paris Nord, Wasserzentrum, La Courneuve, Parc Georges Valbon, Klettergebiet Le Bourget, Stade de France, Clichy-sous-Bois
Foto ©Olrat
Alles, um Ihre Reise während der Spiele in Paris 2024 vorzubereiten

Möchten Sie + Inspiration, um die Île-de-France während der Olympischen und Paralympischen Spiele 2024 in Paris zu erkunden?

Wählen Sie die besten Ideen für Spaziergänge und Entdeckungen in Reichweite von Passe Paris 2024 auf den folgenden Websites und Apps:

  • VisitParisRegion, die offizielle Website zur Entdeckung der Region Paris Île-de-France
  • #cpasloinentrain, die Website (und die App und Instagram) von SNCF Transilien für Entdeckungen in der Region Paris in Reichweite des Zuges
  • Erweitern Sie Ihr Paris, denn die Region Paris ist nicht auf Paris beschränkt – ein Medium, das sich ganz der Erkundung der französischen Hauptstadtregion widmet
  • Helloways, für Liebhaber von Wanderungen, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar sind
Foto ©CD92/Julia Brechler
Zum Standort Paris: Roland Garros Stadium
Bildnachweis: ©BOBY / ©Olrat / ©CD92/Julia Brechler