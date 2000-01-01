Auf dem Weg zu Wettkämpfen

Halten Sie mit dem RER B an einer Station vor der Arena Paris Nord in Villepinte und genießen Sie eine 200 Hektar große Naturoase im Parc départemental du Sausset.

Sie werden einen Teich, einen Wald, Wiesen und Haine und sogar einen lehrreichen Weinberg entdecken. Ein Park, der auch reich an überraschender Fauna und Flora ist, mit seltenen Arten in der Île-de-France.

Genießen Sie kostenlose Aktivitäten für alle: Spaziergänge, Spielplätze, Naturanimationen, Sportpfade...

RER B, Haltestelle Parc des Expositions, 15 Gehminuten vom Bahnhof entfernt