Auf dem Weg zu Wettkämpfen
Entdecken Sie die Île-de-France während der Spiele Paris 2024 mit öffentlichen Verkehrsmitteln
Ein wahres Paradies für Fauna und Flora
Halten Sie mit dem RER B an einer Station vor der Arena Paris Nord in Villepinte und genießen Sie eine 200 Hektar große Naturoase im Parc départemental du Sausset.
Sie werden einen Teich, einen Wald, Wiesen und Haine und sogar einen lehrreichen Weinberg entdecken. Ein Park, der auch reich an überraschender Fauna und Flora ist, mit seltenen Arten in der Île-de-France.
Genießen Sie kostenlose Aktivitäten für alle: Spaziergänge, Spielplätze, Naturanimationen, Sportpfade...
RER B, Haltestelle Parc des Expositions, 15 Gehminuten vom Bahnhof entfernt
Auf dem Weg zum Klettergebiet Le Bourget
Kopf in den Sternen
Träumen Sie vom Himmel und den Sternen? Beeilen Sie sich zum Museum des Himmels und des Weltraums in Le Bourget.
Gehen Sie an Bord der legendären Concorde oder einer Boeing 747, bewundern Sie Ariane-Raketen, den Airbus A380, den Super Frelon-Hubschrauber, Wasserbomber und viele andere Luftfahrtwunder.
Sie können sogar einen alten Kontrollturm besuchen.
RER B, Haltestelle Le Bourget, dann Bus 152, Haltestelle Luft- und Raumfahrtmuseum, 4 Gehminuten vom Bahnhof entfernt
Auf dem Weg zum Aquatic Centre
Die letzte Ruhestätte der französischen Herrscher
Auf dem Weg zum Aquatic Centre schieben Sie eine Station weiter mit der RER D. Hier befinden Sie sich im Zentrum der Stadt Saint-Denis, Ihre Augen leuchten vor der prächtigen Basilika.
Die im zwölften und dreizehnten Jahrhundert erbaute Kathedralenbasilika Saint-Denis beherbergt die Beerdigung von 43 Königen, 32 Königinnen und einem Dutzend Dienern der französischen Monarchie. Insgesamt bietet das Denkmal die Möglichkeit, 70 Liegeräder und Gräber, aber auch prächtige Buntglasfenster und beeindruckende gotische Architektur zu entdecken.
RER D, Haltestelle Saint-Denis, 17 Gehminuten vom Bahnhof entfernt
Auf dem Weg zum Stade de France
Street-Art-Spaziergang auf dem Canal Saint-Denis
Ein wenig Frische vor oder nach den Veranstaltungen? Schlendern Sie am Ufer des Canal Saint-Denis am Fuße des Stade de France entlang, wo Sie eine große Auswahl an Werken von Straßenkünstlern entdecken werden – mit dem Thema dieses Sommers 2024... Sport natürlich!
RER D, Haltestelle Saint-Denis, 20 Gehminuten vom Bahnhof entfernt