Auf dem Weg zu Wettkämpfen

Entdecken Sie die Île-de-France während der Spiele Paris 2024 mit öffentlichen Verkehrsmitteln

©Luxigon

Auf dem Weg zur Paris La Défense Arena

Wassernatur am Fuße der Türme von La Défense

Schieben Sie auf dem Weg zur Paris La Défense Arena einen Bahnhof weiter: Es erwartet Sie ein Park, der wie eine echte Postkartenkulisse gestaltet ist.

Ein Eintauchen in die aquatische Natur mit vielen Pontons, nur einen Steinwurf von den Türmen von La Défense entfernt.

Picknicktische, Seilrutschen für kleine Kinder und Street-Workout-Ausrüstung: alles, was Sie brauchen, um frische Luft zu schnappen, bevor Sie in der La Défense Arena vibrieren.

RER A, Haltestelle Nanterre Ville, 20 Gehminuten vom Bahnhof entfernt

Chemin de l'Île Park
Foto ©CD92 / Julia Brechler
©Luxigon

Auf dem Weg zum Stade Yves-du-Manoir

Revitalisierender Spaziergang entlang der Seine

Nachdem Sie im Stade Yves du Manoir vibriert haben, können Sie das olympische Abenteuer im Parc départemental Pierre Lagravère verlängern!

Gönnen Sie sich einen revitalisierenden Spaziergang entlang der Seine, zu Fuß oder mit dem Fahrrad, auf dem alten Treidelpfad, auf dem einst Lastkähne und andere Boote gezogen wurden, in Richtung Westen und in die Stadt Rueil-Malmaison, entlang der 10 Kilometer von Bäumen gesäumten Promenade Promenade Bleue.

Zuglinie J, Haltestelle Le Stade, 10 Gehminuten vom Bahnhof entfernt

Pierre Lagravère Park
Foto ©CD92 / Julia Brechler
Zu den Sehenswürdigkeiten von Seine-Saint-Denis: Arena Paris Nord, Wasserzentrum, Klettergebiet Le Bourget, Stade de France
Bildnachweis: ©BOBY / ©Luxigon / ©CD92 / Julia Brechler