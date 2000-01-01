Akte
Auf dem Weg zu Wettkämpfen
Wassernatur am Fuße der Türme von La Défense
Schieben Sie auf dem Weg zur Paris La Défense Arena einen Bahnhof weiter: Es erwartet Sie ein Park, der wie eine echte Postkartenkulisse gestaltet ist.
Ein Eintauchen in die aquatische Natur mit vielen Pontons, nur einen Steinwurf von den Türmen von La Défense entfernt.
Picknicktische, Seilrutschen für kleine Kinder und Street-Workout-Ausrüstung: alles, was Sie brauchen, um frische Luft zu schnappen, bevor Sie in der La Défense Arena vibrieren.
RER A, Haltestelle Nanterre Ville, 20 Gehminuten vom Bahnhof entfernt
Auf dem Weg zum Stade Yves-du-Manoir
Revitalisierender Spaziergang entlang der Seine
Nachdem Sie im Stade Yves du Manoir vibriert haben, können Sie das olympische Abenteuer im Parc départemental Pierre Lagravère verlängern!
Gönnen Sie sich einen revitalisierenden Spaziergang entlang der Seine, zu Fuß oder mit dem Fahrrad, auf dem alten Treidelpfad, auf dem einst Lastkähne und andere Boote gezogen wurden, in Richtung Westen und in die Stadt Rueil-Malmaison, entlang der 10 Kilometer von Bäumen gesäumten Promenade Promenade Bleue.
Zuglinie J, Haltestelle Le Stade, 10 Gehminuten vom Bahnhof entfernt