Auf dem Weg zu Wettkämpfen

Schieben Sie auf dem Weg zur Paris La Défense Arena einen Bahnhof weiter: Es erwartet Sie ein Park, der wie eine echte Postkartenkulisse gestaltet ist.

Ein Eintauchen in die aquatische Natur mit vielen Pontons, nur einen Steinwurf von den Türmen von La Défense entfernt.

Picknicktische, Seilrutschen für kleine Kinder und Street-Workout-Ausrüstung: alles, was Sie brauchen, um frische Luft zu schnappen, bevor Sie in der La Défense Arena vibrieren.

RER A, Haltestelle Nanterre Ville, 20 Gehminuten vom Bahnhof entfernt