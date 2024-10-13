Auf dem Weg zu Wettkämpfen

Kennen Sie den unteren See des Bois de Boulogne (den die Pariser eigentlich "den großen See" nennen)? Wenn Sie noch nie dort waren, begeben Sie sich sofort auf eine Fahrt (mit dem Boot!), die Sie an das Paris der Belle Époque erinnert.

Denn mit seinem künstlichen Wasserfall, seinem "Chalet-Restaurant" auf einer Insel (Überfahrt mit dem Lastkahn kostenlos zugänglich mit einem Navigo-Pass, stellen Sie sich R oder Paris 2024 vor), seinen Booten zum Mieten für eine romantische Fahrt auf dem Wasser des Sees, seinen majestätischen Schwänen und in der Ferne dem Eiffelturm, der sich an der Biegung eines Baumes offenbart, ist nichts exotischer, in diesem Paris so dicht, dass dieser untere See.

Und wenn Sie ein guter Wanderer sind, können Sie sogar entlang gehen, anstatt um ihn herum zu gehen, um über den Bois de Boulogne direkt zum Roland-Garros-Stadion zu gelangen!

Metro 2 und Straßenbahn T3b, Haltestelle Porte Dauphine, 20 Gehminuten vom Bahnhof entfernt