Auf dem Weg zu Wettkämpfen
Entdecken Sie die Île-de-France während der Spiele Paris 2024 mit öffentlichen Verkehrsmitteln
Gewächshäuser und botanische Romantik
Im Herzen des Bois de Boulogne, nur wenige Gehminuten vom Roland-Garros-Stadion entfernt, ist der Jardin des Serres d'Auteuil mit seinen bemerkenswerten Bäumen und Sammlungen seltener Pflanzen ein Paradies für Liebhaber der Botanik und des Gartenbaus.
Sie können 6.000 Pflanzen und Gewächshäuser bewundern, die typisch für das neunzehnte Jahrhundert sind, einen großen zentralen Rasen entdecken, der mit Blumendekorationen geschmückt ist, Gebäude mit symmetrischer Architektur im klassischen Stil, einen englischen Landschaftsgarten, einen japanisch inspirierten Garten und einen kleinen Garten mit mediterranen Arten.
Metro 10, Haltestelle Porte d'Auteuil, 15 Gehminuten vom Bahnhof entfernt
Bootsfahrt in der Belle Époque
Kennen Sie den unteren See des Bois de Boulogne (den die Pariser eigentlich "den großen See" nennen)? Wenn Sie noch nie dort waren, begeben Sie sich sofort auf eine Fahrt (mit dem Boot!), die Sie an das Paris der Belle Époque erinnert.
Denn mit seinem künstlichen Wasserfall, seinem "Chalet-Restaurant" auf einer Insel (Überfahrt mit dem Lastkahn kostenlos zugänglich mit einem Navigo-Pass, stellen Sie sich R oder Paris 2024 vor), seinen Booten zum Mieten für eine romantische Fahrt auf dem Wasser des Sees, seinen majestätischen Schwänen und in der Ferne dem Eiffelturm, der sich an der Biegung eines Baumes offenbart, ist nichts exotischer, in diesem Paris so dicht, dass dieser untere See.
Und wenn Sie ein guter Wanderer sind, können Sie sogar entlang gehen, anstatt um ihn herum zu gehen, um über den Bois de Boulogne direkt zum Roland-Garros-Stadion zu gelangen!
Metro 2 und Straßenbahn T3b, Haltestelle Porte Dauphine, 20 Gehminuten vom Bahnhof entfernt
Auf dem Weg zum Eiffelturmstadion
Ein Hauch zeitgenössischer Kunst nur einen Steinwurf vom Eiffelturm entfernt
Im Herzen von Paris, mit Blick auf die Seine und die Trocadero-Gärten, bietet das monumentale Gebäude des Palais de Tokyo den Augen der Passanten eine imposante Architektur, ein Überbleibsel der Weltausstellung von 1937.
Das Palais de Tokyo, das 2012 zum größten Zentrum für zeitgenössische Kunst Europas wurde, beherbergt zwei Museen: das Musée d'art moderne de la Ville de Paris im Ostflügel und ein Kunstzentrum, das die kühnen Werke aufstrebender zeitgenössischer Künstler im Westflügel beherbergt.
Ein lebendiger und überraschender Ort für ein künstlerisches Erlebnis abseits der ausgetretenen Pfade.
Wie kommt man dorthin?
Metro 9 und Bus 42: Haltestelle Alma-Marceau
Bus 72: Haltestelle Museum für Moderne Kunst-Palais de Tokyo
RER C: Haltestelle Pont d'Alma
Weniger als 10 Gehminuten vom Bahnhof entfernt
Auf dem Weg zum Grand Palais
Betrachten Sie den paralympischen Kessel im Jardin des Tuileries
Vor der prächtigen Louvre-Pyramide und dem Place de la Concorde, eingebettet im Herzen des Tuileriengartens, der im sechzehnten Jahrhundert für Königin Katharina von Medici angelegt wurde, machen Sie einen historischen Halt, um das Design des Kessels der Spiele von Paris 2024 zu bewundern.
Vom 29. August bis 7. September fliegt der Kessel jeden Abend zwischen Sonnenuntergang und dunkler Nacht davon, um den Himmel von Paris in Brand zu setzen. Denken Sie daran, Ihre Tickets zu buchen, bevor Sie dorthin gehen!
Metros 1 und 7: Haltestelle Palais Royal - Musée du Louvre, Bus 83 und RER C: Haltestelle Musée d'Orsay, weniger als 10 Gehminuten vom Bahnhof entfernt
Auf dem Weg zur Arena Paris Sud
Hauch frischer Luft im Herzen von Paris
Dieser moderne und erfrischende Park wurde auf dem ehemaligen Gelände einer Citroën-Fabrik erbaut und ist voller Aktivitäten und Gärten mit vielfältigen Einflüssen, die Sie mit Familie oder Freunden mit einem atemberaubenden Blick auf die Ufer der Seine entdecken können.
Die Kampagne in Paris
Eine grüne Oase im Herzen des Pariser Sommers, nehmen Sie sich die Zeit, durch die verschiedenen Atmosphären zu schlendern, die großen Glasgewächshäuser zu bewundern oder an Bord des Generali-Luftschiffs zu fliegen, um einen einzigartigen Blick auf die Hauptstadt zu genießen!
Metro 8 und Straßenbahn T3a: Haltestelle Balard, Bus 30 und 88: Haltestelle Parc André Citroën, weniger als 5 Gehminuten vom Bahnhof entfernt
Auf dem Weg zur Arena Bercy
"À nous les stades": das Epos der Frauen in der Geschichte des französischen Sports
Tauchen Sie anlässlich der Olympischen und Paralympischen Spiele 2024 in Paris in der Nationalbibliothek François Mitterrand in die faszinierende und turbulente Geschichte des Frauensports ein.
Entdecken Sie vom späten neunzehnten Jahrhundert bis heute, wie Frauen ihren Platz im französischen Sport erobert und ganze Generationen inspiriert haben.
Die Ausstellung ist bis zum 13. Oktober 2024 täglich kostenlos und für die Öffentlichkeit zugänglich!
Metro 14 und RER C: Haltestelle Bibliothèque François Mitterrand, 8 Gehminuten vom Bahnhof entfernt