Auf dem Weg zu Wettkämpfen
Königliches Picknick
Was wäre, wenn Sie ein königliches Picknick im Park des Schlosses von Versailles organisieren würden?
Wenn Sie in Versailles ankommen, machen Sie einen Zwischenstopp am herrlichen Notre-Dame-Markt (er wurde sogar zum "schönsten Markt der Île-de-France" gewählt!). Unterbrochen von Pavillons, die auf Wunsch von König Ludwig XIII. errichtet wurden, ist dieser Markt, der seit dem siebzehnten Jahrhundert die Einwohner von Versailles willkommen heißt, voller frischer und regionaler Produkte.
Sobald Sie eingekauft haben, gehen Sie zum Queen's Gate, betreten Sie den Park und genießen Sie Ihre köstlichen Lebensmittel auf einer der Rasenflächen des Trianon.
Zuglinie L, Haltestelle Versailles Rive Droite, 6 Gehminuten vom Bahnhof entfernt
Entdecken Sie Versailles, jenseits seines Schlosses
Versailles ist nicht nur sein Schloss. Erkunden Sie die Straßen und entdecken Sie die Denkmäler der königlichen Stadt, die von König Ludwig XIV. erdacht wurden, Sie werden Ihren Augen nicht trauen!
Klassische Architektur, historische Viertel, schöne Herrenhäuser, prächtige Kathedrale: Auf geht's zu einem 8 km langen Rundweg voller Wunder.
RER C, Haltestelle Versailles Château Rive Gauche, Abfahrt vom Bahnhof
Auf dem Weg zum Nationalen Velodrom von Saint-Quentin-en-Yvelines
Künstlerisches Picknick am Ufer der Bièvre
Früher floss die Bièvre durch Paris. Heute versteckt unter den Straßen der Hauptstadt, finden Sie es an seiner Quelle in einem 60 Hektar großen Park, der von Werken der zeitgenössischen Kunst unterbrochen wird.
Der ideale Ort für ein Picknick in der Kühle, zwischen Wasserspielen und inspirierenden Skulpturen.
RER C, Linien N und U, Haltestelle Saint-Quentin-en-Yvelines, 15 Gehminuten vom Bahnhof entfernt
Auf dem Weg zum BMX-Stadion
Der Strand (oder fast) in der Île-de-France
Ein bisschen Badeurlaub in der Nähe von BMX-Wettbewerben? Verlängern Sie den Tag auf der Île de Loisirs in Saint-Quentin-en-Yvelines!
600 Hektar Grün, ein 120 Hektar großes Gewässer zum Schwimmen, Bootfahren, Kanufahren oder Planschen. Fahrräder zu mieten, ein Orientierungskurs, Minigolf und Kinderspielplätze... Alles für einen anstrengenden Tag!
Das i-Tüpfelchen: Während der Spiele in Paris 2024 beherbergt ein Teil der Île de Loisirs eine Fanzone, die vom 27. Juli bis 11. August geöffnet ist.
RER C, Linien N und U, Haltestelle Saint-Quentin-en-Yvelines, 17 Gehminuten vom Bahnhof entfernt
Auf dem Weg zum Golf National
Auf den Spuren von Colbert im Château de Sceaux
Machen Sie auf dem Weg zum Golf National einige Stopps früher einen Zwischenstopp auf der Linie B, um die Pracht des Château de Sceaux zu genießen, dem ehemaligen Anwesen von Colbert, dem emblematischen Finanzminister von König Ludwig XIV.
Schlendern Sie durch den beeindruckenden Park im französischen Stil, der von Le Nôtre, dem Lieblingslandschaftsarchitekten Ludwigs XIV., entworfen wurde. Machen Sie eine Bootsfahrt auf dem Canal Grande und genießen Sie es an den Brunnen. Bewundern Sie die von Jules Hardouin-Mansart (dem ersten Architekten Ludwigs XIV.) entworfene Orangerie und die Stallungen von Colbert.
RER B, Haltestelle Parc de Sceaux, 15 Gehminuten vom Bahnhof entfernt
