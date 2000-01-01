Auf dem Weg zu Wettkämpfen

Was wäre, wenn Sie ein königliches Picknick im Park des Schlosses von Versailles organisieren würden?

Wenn Sie in Versailles ankommen, machen Sie einen Zwischenstopp am herrlichen Notre-Dame-Markt (er wurde sogar zum "schönsten Markt der Île-de-France" gewählt!). Unterbrochen von Pavillons, die auf Wunsch von König Ludwig XIII. errichtet wurden, ist dieser Markt, der seit dem siebzehnten Jahrhundert die Einwohner von Versailles willkommen heißt, voller frischer und regionaler Produkte.

Sobald Sie eingekauft haben, gehen Sie zum Queen's Gate, betreten Sie den Park und genießen Sie Ihre köstlichen Lebensmittel auf einer der Rasenflächen des Trianon.

Zuglinie L, Haltestelle Versailles Rive Droite, 6 Gehminuten vom Bahnhof entfernt