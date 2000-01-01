Akte
Auf dem Weg zu Wettkämpfen
Entdecken Sie die Île-de-France während der Spiele Paris 2024 mit öffentlichen Verkehrsmitteln
Zwischenstopp bei Willy Wonka
Auf der RER A steigen Sie 2 Haltestellen vor Bussy-Saint-Georges in Noisiel aus. Einen 15-minütigen Spaziergang vom Resort entfernt entdecken Sie den Superpark Noisiel, der vom türkisfarbenen Wasser der Marne begrenzt wird.
Vor allem aber können Sie die alte magische und verzierte Schokoladenfabrik bewundern, die Noisiel im neunzehnten Jahrhundert zur französischen Hauptstadt der Schokolade machte.
Wenn diese magischen Gebäude, die Willy Wonka so sehr gefallen würden, im Moment nicht mehr besichtigt werden können, sind sie vom Park aus gut sichtbar.
RER A, Haltestelle Noisiel, 15 Gehminuten vom Bahnhof entfernt
Champs-sur-Marne: Märchenschloss
Zwei Haltestellen, bevor Sie mit der RER A nach Vaires-sur-Marne fahren, steigen Sie in Noisiel aus, um das Château de Champs-sur-Marne zu bewundern.
Wenn sich der Besuch dieses echten Märchenschlosses, Juwel der klassischen Architektur, auszahlt (aber aufregend ist), bietet Ihnen sein riesiger romantischer Park kostenlos seine Frische und die Vielfalt seiner Landschaften.
RER A, Haltestelle Noisiel, 20 Gehminuten vom Bahnhof entfernt