Auf dem Weg zu Wettkämpfen

Auf der RER A steigen Sie 2 Haltestellen vor Bussy-Saint-Georges in Noisiel aus. Einen 15-minütigen Spaziergang vom Resort entfernt entdecken Sie den Superpark Noisiel, der vom türkisfarbenen Wasser der Marne begrenzt wird.

Vor allem aber können Sie die alte magische und verzierte Schokoladenfabrik bewundern, die Noisiel im neunzehnten Jahrhundert zur französischen Hauptstadt der Schokolade machte.

Wenn diese magischen Gebäude, die Willy Wonka so sehr gefallen würden, im Moment nicht mehr besichtigt werden können, sind sie vom Park aus gut sichtbar.

RER A, Haltestelle Noisiel, 15 Gehminuten vom Bahnhof entfernt