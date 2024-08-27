Eröffnungsfeier der Paralympischen Spiele Paris 2024, welche Organisation im öffentlichen Nahverkehr der Ile-de-France?
Am 28. August 2024 werden 50.000 Menschen erwartet, um die Eröffnung der Paralympischen Spiele zu feiern und die 168 Delegationen von Para-Athleten aus der ganzen Welt vom Fuße der Champs-Élysées zum Place de la Concorde zu sehen, um an diesem historischen Ereignis teilzunehmen.
Wussten Sie schon? Vor Ort werden 15.000 Plätze am Ende der Champs-Élysées frei zugänglich sein, um der Parade beizuwohnen. Die anderen 35.000 Zuschauer werden mit einem Ticket auf den Tribünen des Stadions Place de la Concorde sitzen.
Eröffnungsfeier der Paralympischen Spiele Paris 2024: Wie kann man sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen?
Für Zuschauer ohne Tickets empfehlen wir den Zugang zu:
- in den Élysée-Bereich über die Stationen Miromesnil (Linien 9 und 13). Vermeiden Sie den Bahnhof Madeleine
- zur Seine-Zone über Alma Marceau (Linie 9), Nationalversammlung (Linie 12) und Invalides (RER C, Linien 8 und 13).
Für Zuschauer mit Tickets empfehlen wir den Zugang:
- in den Concorde-Zonen 1, 1 bis und 4 über Madeleine (Linien 8, 12 und 14);
- zu den Concorde-Zonen 2, 2 bis und 3 über Invalides (Linien 8 und 13), Nationalversammlung (Linie 12), Musée d'Orsay (RER C).
Abgabebereiche für Rollstuhlfahrer
Drei Bereiche sind dem barrierefreien Shuttleservice von Île-de-France Mobilités und Taxis für Zuschauer mit Behinderungen gewidmet.
Bitte beachten Sie : Rollstühle werden auf Anfrage für Personen mit eingeschränkter Mobilität zur Verfügung gestellt. Freiwillige können sie zu ihrem Platz begleiten.
Geschlossene Bahnhöfe
Um den Sicherheitsperimeter um die Parade und die Zeremonienorte zu respektieren, wird der Verkehr geändert und einige U-Bahn-Stationen und -Eingänge für die Öffentlichkeit geschlossen:
- Die Bahnhöfe Champs-Élysées/Clemenceau, Concorde und Tuileries werden geschlossen
- Franklin Roosevelt Station : Schließung der Zufahrt zur Linie 9 (die Station wird nicht bedient) und aller U-Bahn-Stationen am Kreisverkehr Champs-Élysées
- Bahnhof Franklin Roosevelt : Der Zugang zur Linie 1 und die südlichen und nördlichen U-Bahn-Stationen auf den Champs-Élysées bleiben auf Höhe der Rue de Marignan geöffnet
- Bahnhof Musée d'Orsay : Der Bahnhof bleibt geöffnet, aber die RER-Mündungen am Quai Anatole France werden geschlossen
- Station Palais Royal-Musée du Louvre : Die Station wird offen gehalten, wobei die Mündungen innerhalb des Schutzperimeters geschlossen werden.
Wählen Sie am Abend der Zeremonie die beste Route
Vertrauen Sie am D-Day der offiziellen Transport-App während der Spiele in Paris 2024: Transport Public Paris 2024. Die vorgeschlagenen Routen werden in Echtzeit entsprechend dem Verkehr berechnet.
Eröffnungsfeier: barrierefreie Shuttles für Zuschauer mit Behinderungen
Für die Eröffnungsfeier der Paralympischen Spiele Paris 2024 öffnet der barrierefreie Shuttleservice von Île-de-France Mobilités, der normalerweise Zuschauern mit Behinderungen (und ihrer Begleitperson) mit einem Ticket zur Verfügung steht, ausnahmsweise seine Reservierungen für Zuschauer im Rollstuhl ohne Ticket, die die Veranstaltung im freien Zugang besuchen möchten.
Achtung
Reservierungen sind bis Dienstag, den 27. August 2024 um 23:59 Uhr möglich.
Wie funktioniert der barrierefreie Shuttle-Service?
- Eine barrierefreie Flotte von Kleinbussen
- Ein Service, der auf Reservierung auf einer speziellen Plattform für Zuschauer mit Behinderungen (4 €) und ihre Begleitperson (4 €) verfügbar ist
- Fahrten von den großen Pariser Bahnhöfen zu den Wettkampfstätten