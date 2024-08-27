Eröffnungsfeier der Paralympischen Spiele Paris 2024, welche Organisation im öffentlichen Nahverkehr der Ile-de-France?

Am 28. August 2024 werden 50.000 Menschen erwartet, um die Eröffnung der Paralympischen Spiele zu feiern und die 168 Delegationen von Para-Athleten aus der ganzen Welt vom Fuße der Champs-Élysées zum Place de la Concorde zu sehen, um an diesem historischen Ereignis teilzunehmen.



Wussten Sie schon? Vor Ort werden 15.000 Plätze am Ende der Champs-Élysées frei zugänglich sein, um der Parade beizuwohnen. Die anderen 35.000 Zuschauer werden mit einem Ticket auf den Tribünen des Stadions Place de la Concorde sitzen.