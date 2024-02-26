Verkehrssicherheit während der Olympischen und Paralympischen Spiele Paris 2024

Eine mobilisierte menschliche Präsenz

Mehr als 4.000 Präventions- und Sicherheitsbeauftragte sind täglich im öffentlichen Verkehrsnetz von Île-de-France Mobilités im Einsatz.

Auf den Bahnsteigen, in Bahnhöfen, Bahnhöfen und im rollenden Material: Patrouillen der GPSR*, Suge**, aber auch private Sicherheitsteams und Mediatoren sorgen jeden Tag für die Sicherheit der Benutzer, zusätzlich zu den nationalen Polizei- und Gendarmeriekräften.

Anlässlich der Spiele in Paris 2024 werden all diese Agenten besonders mobilisiert, um die Sicherheit und Gelassenheit der Zuschauer zu gewährleisten.

Sprengstoff-Cyno-Detektionsbrigaden

Die Cyno-Detektionsbrigaden sind auf die Detektion von Sprengstoffen spezialisiert und auf den Linien des Verkehrsnetzes der Ile-de-France präsent , um bei zurückgelassenen Gegenständen zusammen mit der Polizei einzugreifen.

Ein Bewegungsrecht, das allen Sicherheits- und Notfallverstärkungen gewährt wird

Polizei, Militär, Feuerwehr, Rettungskräfte, Minenräumer... Es ist üblich, dass Beamte außerhalb der Arbeitszeit in öffentlichen Verkehrsmitteln eingreifen. Wertvolle Gesten, die die Sicherheit aller Benutzer verbessern.

50.000 Verstärkungen aus ganz Frankreich werden während der Spiele in Paris 2024 eingreifen. Und um sie bei ihrer Mission zu unterstützen, bietet ihnen Île-de-France Mobilités Bewegungsfreiheit mit 50.000 verteilten Pässen, die für die Dauer der Spiele Paris 2024 gültig sind.