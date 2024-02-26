Verkehrssicherheit während der Olympischen und Paralympischen Spiele Paris 2024
Die Sicherheit der Fahrgäste ist eine Priorität für Île-de-France Mobilités, die jedes Jahr in die Verbesserung der Sicherheit im öffentlichen Verkehr in der Region Île-de-France investiert.
Mit seinen 500.000 Zuschauern pro Tag (für einen olympischen Wettkampftag) und mehr als zwanzig Wettkampfstätten, die bedient werden müssen, erforderten die Olympischen und Paralympischen Spiele Paris 2024 neben der Arbeit der Polizei ein maßgeschneidertes Sicherheitssystem.
Videoschutz, Mobilisierung von Präventions- und Sicherheitsbeauftragten... Entdecken Sie die Sicherheitsvorrichtung, die für die Spiele in Paris 2024 eingesetzt wird.
Eine mobilisierte menschliche Präsenz
Mehr als 4.000 Präventions- und Sicherheitsbeauftragte sind täglich im öffentlichen Verkehrsnetz von Île-de-France Mobilités im Einsatz.
Auf den Bahnsteigen, in Bahnhöfen, Bahnhöfen und im rollenden Material: Patrouillen der GPSR*, Suge**, aber auch private Sicherheitsteams und Mediatoren sorgen jeden Tag für die Sicherheit der Benutzer, zusätzlich zu den nationalen Polizei- und Gendarmeriekräften.
Anlässlich der Spiele in Paris 2024 werden all diese Agenten besonders mobilisiert, um die Sicherheit und Gelassenheit der Zuschauer zu gewährleisten.
Sprengstoff-Cyno-Detektionsbrigaden
Die Cyno-Detektionsbrigaden sind auf die Detektion von Sprengstoffen spezialisiert und auf den Linien des Verkehrsnetzes der Ile-de-France präsent , um bei zurückgelassenen Gegenständen zusammen mit der Polizei einzugreifen.
Ein Bewegungsrecht, das allen Sicherheits- und Notfallverstärkungen gewährt wird
Polizei, Militär, Feuerwehr, Rettungskräfte, Minenräumer... Es ist üblich, dass Beamte außerhalb der Arbeitszeit in öffentlichen Verkehrsmitteln eingreifen. Wertvolle Gesten, die die Sicherheit aller Benutzer verbessern.
50.000 Verstärkungen aus ganz Frankreich werden während der Spiele in Paris 2024 eingreifen. Und um sie bei ihrer Mission zu unterstützen, bietet ihnen Île-de-France Mobilités Bewegungsfreiheit mit 50.000 verteilten Pässen, die für die Dauer der Spiele Paris 2024 gültig sind.
Videoschutz: Mehr als 80.000 Kameras in Bahnhöfen und Bahnhöfen
Neben der Anwesenheit von Agenten sind mehr als 80.000 Videoüberwachungskameras im gesamten Netzwerk im Einsatz.
Und für die Spiele in Paris 2024 wurden 10 Millionen Euro investiert, um die Überwachung der wichtigsten Bahnhöfe in der Nähe der Wettkampfstätten zu verbessern und zu verstärken.
Eine von der Polizeipräfektur koordinierte Sicherheitsvorrichtung
Das Sicherheitssystem für den öffentlichen Verkehr wird unter der Aufsicht der Polizeipräfektur geplant und koordiniert, die für die Sicherheit der Veranstaltung und die Sicherheit im öffentlichen Verkehr zuständig ist, insbesondere durch das von Île-de-France Mobilités kofinanzierte Zentrum für die operative Sicherheitskoordination (CCOS).
*RATP-Gruppe für Netzschutz und -sicherheit
**Allgemeine Aufsicht der SNCF