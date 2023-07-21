Île-de-France Mobilités, offizieller Partner der Olympischen und Paralympischen Spiele Paris 2024

In der Île-de-France, dem Austragungsort der Spiele Paris 2024, warten 25 olympische und 17 paralympische Austragungsorte auf die Ankunft der Zuschauer.

Zu diesem Anlass wurde ein Ziel gesetzt: dass 100% der Zuschauer die Wettkampfstätten mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen können.

Eine große Herausforderung, die Île-de-France Mobilités, die organisierende Behörde für den öffentlichen Verkehr in der Region Île-de-France und offizieller Partner der Spiele Paris 2024, seit mehreren Jahren angenommen und vorbereitet hat.