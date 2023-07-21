Île-de-France Mobilités, offizieller Partner der Olympischen und Paralympischen Spiele Paris 2024
In der Île-de-France, dem Austragungsort der Spiele Paris 2024, warten 25 olympische und 17 paralympische Austragungsorte auf die Ankunft der Zuschauer.
Zu diesem Anlass wurde ein Ziel gesetzt: dass 100% der Zuschauer die Wettkampfstätten mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen können.
Eine große Herausforderung, die Île-de-France Mobilités, die organisierende Behörde für den öffentlichen Verkehr in der Region Île-de-France und offizieller Partner der Spiele Paris 2024, seit mehreren Jahren angenommen und vorbereitet hat.
Zuschauertransport: Île-de-France Mobilités ab der Bewerbungsphase mobilisiert
Wir begrüßen mehrere Millionen Zuschauer und Tausende von Athleten und Akkreditierten, es ist vorbereitet! Seit mehreren Jahren mobilisiert Île-de-France Mobilités sein gesamtes Know-how im öffentlichen Verkehrsmanagement für das größte Sportereignis der Welt.
Île-de-France Mobilités, die alle Akteure des öffentlichen Verkehrs in der Region Île-de-France zusammenbringt und verwaltet, ist von der Bewerbungsphase an voll mobilisiert, um diese globale Veranstaltung zu einem Erfolg zu machen, und hat in enger Zusammenarbeit mit dem Internationalen Olympischen Komitee (IOC) und dem Mobilitätskomitee für die Olympischen und Paralympischen Spiele 2024 in Paris (CMJOP) einen speziell für die Spiele Paris 2024 entwickelten Verkehrs- und Mobilitätsplan erstellt.
Während der Spiele Paris 2024 wird sich das öffentliche Verkehrsangebot der Betreiber von Île-de-France Mobilités (die wichtigsten sind RATP und Transilien SNCF Voyageurs) stärker auf das Herz der Agglomeration konzentrieren und etwa 15 % stärker sein als an einem normalen Sommertag.
Île-de-France Mobilités: offizieller Partner des öffentlichen Verkehrs in der Region Île-de-France
Neben dem globalen Mobilitätspartner Toyota, der bereits die Spiele in Paris 2024 unterstützt, hat das Organisationskomitee Île-de-France Mobilités für den Transport der Akkreditierten (olympische und paralympische Athleten, Verbände, Freiwillige und Medien) ausgewählt.
Mit einer Flotte von 10.500 Bussen, die auf rund 200 Busbetriebszentren verteilt sind, ist Île-de-France Mobilités einer der Hauptakteure bei dieser Herausforderung. Die Behörden haben ihre Zuständigkeit auch vorübergehend für die Dauer der Spiele erweitert, damit sie diese Aufgaben neben Paris 2024 wahrnehmen kann.
Einsatz einer Busflotte für den Transport von Akkreditierten
Eine Flotte von rund 1.000 Bussen ( entspricht dem Verkehrsnetz der Stadt Lyon) wird sich dieser Herausforderung stellen und zusätzlich zu den öffentlichen Verkehrsmitteln 200.000 akkreditierte Personen befördern.
Fahrgastinformation und spezielle Anwendung
Die Organisationsbehörde unterstützt Paris 2024 auch dabei, bessere Informationen für Einwohner der Ile-de-France und Touristen zu schaffen, um ihre Reisen zu organisieren. Île-de-France Mobilités wird während der Spiele im Frühjahr 2024 eine Anwendung für den Verkehr in der Île-de-France einführen.
Ein Paket "Paris 2024"
Für einen besseren Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln, Vermeidung von Warteschlangen und Zeitersparnis: Île-de-France Mobilités führt den Pass "Paris 2024" ein: ein praktisches und kostengünstiges Paket, um den Zuschauern der Spiele Paris 2024 das Leben zu erleichtern.
Schaffung von Shuttles für den Transport von Zuschauern im Rollstuhl
Während bis zum Start der Spiele Paris 2024 90 % des Straßenbahn-, Zug- und RER-Verkehrs von einem barrierefreien Bahnhof oder Bahnhof abgedeckt sein werden, wird die außergewöhnliche Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel ein Problem für die flüssige Mobilität der Zuschauer im Rollstuhl und ihrer Begleiter darstellen. Zur Erinnerung: Während der Olympischen Spiele werden täglich 4.000 Zuschauer im Rollstuhl erwartet, während der Paralympischen Spiele 2024 in Paris 2.500.
Um allen Zuschauern die Fortbewegung zu erleichtern, richtet Île-de-France Mobilités einen Transportservice für Rollstuhlfahrer ein, die ein PFR-Ticket für die Spiele Paris 2024 gekauft haben.
Nach vorheriger Reservierung ermöglicht dieser Service den Zuschauern, von den wichtigsten Bahnhöfen des Ile-de-France-Netzes (Gare de Lyon, Gare d'Austerlitz, Gare Montparnasse, Gare Saint-Lazare, Gare du Nord, Gare de l'Est, Gare Rosa Parks der RER E) direkt zu den olympischen und paralympischen Stätten zu fahren, indem sie die für den Straßenverkehr reservierten Fahrspuren nutzen.