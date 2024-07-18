Wie sind die öffentlichen Verkehrsmittel in der Region Ile-de-France für die Eröffnungsfeier der Spiele Paris 2024 organisiert?

Warum werden Bahnhöfe vor, während und nach der Eröffnungsfeier der Spiele Paris 2024 geschlossen?

Während der Tour de France, der Zeremonie am 14. Juli oder anlässlich wichtiger Veranstaltungen ist es das Standardsicherheitsprotokoll, dass die Stationen des öffentlichen Nahverkehrs, die sich in unmittelbarer Nähe der Veranstaltungen befinden, geschlossen werden.

Die Eröffnungsfeier der Spiele Paris 2024 bildet da keine Ausnahme. Die Polizeipräfektur hat daher die Schließung bestimmter Bahnhöfe (und ihrer Verbindungen) beantragt, um die Sicherheit aller zu gewährleisten, die Arbeit der Sicherheits- und Rettungsteams zu erleichtern und die zu diesem Anlass rund um die Seine eingerichteten Sicherheitsperimeter zu respektieren.

Welche Bahnhöfe werden für die Eröffnungsfeier der Spiele Paris 2024 geschlossen sein?

Stationsschließungen vom 18. bis 26. Juli

Metro (kursiv gedruckte Stationen sind bereits geschlossen ):

Tuilerien (Linie 1)

Concorde (Linien 1, 8 und 12)

Champs-Elysées Clémenceau (Linien 1 und 13)

Cité (Linie 4)

Quai de la Râpée (Linie 5)

Passy (Linie 6)

Trocadero (Linien 6 und 9)

Châtelet (Linien 7 und 11 - Seine-Seite)

Pont-Marie (Linie 7)

Pont-Neuf (Linie 7)

Alma-Marceau (Linie 9)

Jena (Linie 9): wird erst am 24. Juli geschlossen, da zwei Sitzungen im Parc des Princes angeboten werden

RER:

Musée d'Orsay

Alma-Brücke

Champ-de-Mars Eiffelturm

Schließung am Tag der Zeremonie

Morgens:

Linie 1 : Schließung der Station Franklin D. Roosevelt (Linie 1 zwischen Palais-Royal und George V geschlossen)

: Schließung der Station Franklin D. Roosevelt (Linie 1 zwischen Palais-Royal und George V geschlossen) Zeile 6: Sperrung des Abschnitts zwischen La Motte-Piquet Grenelle und Charles-de-Gaulle Étoile für den Transport der Olympischen Flamme und für Minenräumarbeiten.

Sperrung des Abschnitts zwischen La Motte-Piquet Grenelle und Charles-de-Gaulle Étoile für den Transport der Olympischen Flamme und für Minenräumarbeiten. Zeile 7: Sperrung des Abschnitts zwischen Jussieu und Palais-Royal. Die Linie 7 wird ohne Fahrgäste unter der Seine hindurchfahren und in zwei getrennten Abschnitten betrieben (La Courneuve > Palais-Royal und Jussieu > Villejuif/Ivry)

Sperrung des Abschnitts zwischen Jussieu und Palais-Royal. Die Linie 7 wird ohne Fahrgäste unter der Seine hindurchfahren und in zwei getrennten Abschnitten betrieben (La Courneuve > Palais-Royal und Jussieu > Villejuif/Ivry) Linie 9: Sperrung des Abschnitts zwischen Miromesnil und Porte de Saint-Cloud

Sperrung des Abschnitts zwischen Miromesnil und Porte de Saint-Cloud Zeile 10: Schließung der Bahnhöfe Michel-Ange Auteuil und Michel-Ange Molitor.

Mittags:

Zeile 1: Schließung des Bahnhofs Saint-Paul

Schließung des Bahnhofs Saint-Paul Linie 11: Sperrung des Abschnitts zwischen Arts et Métiers und Châtelet

Sperrung des Abschnitts zwischen Arts et Métiers und Châtelet Linie 12: Schließung des Bahnhofs Nationalversammlung

Schließung des Bahnhofs Nationalversammlung Linie 13: Schließung des Invalidenbahnhofs

Schließung des Invalidenbahnhofs Linien 8, 12 und 13: Schließung von Bahnhöfen in der Nähe der Seine und geringer Kapazität am linken Ufer bei Überfluss.

Nach 18 Uhr:

Linie 5 : Sperrung des Abschnitts zwischen Bastille und Gare d'Austerlitz

: Sperrung des Abschnitts zwischen Bastille und Gare d'Austerlitz Linie 6 : Vollständige Schließung der Linie

: Vollständige Schließung der Linie RER C : Sperrung des Abschnitts zwischen Gare d'Austerlitz und Javel.

: Sperrung des Abschnitts zwischen Gare d'Austerlitz und Javel. T3a : Kein Verkehr auf der Nationalbrücke (Teilendstation wird noch festgelegt).

Während der Zeremonie:

Wiedereröffnung der Abschnitte der Linien 5 und 6 (mit Ausnahme des Abschnitts Motte-Picquet Grenelle > CDG Etoile)

Nach der Zeremonie:

Verkehr der Linien 1, 4 und 14 die ganze Nacht (einige Abschnitte/Stationen)

(einige Abschnitte/Stationen) Linien 8, 12 und 13: Schließung von Bahnhöfen in der Nähe der Seine und geringer Kapazität am linken Ufer.

Schließung von Bahnhöfen in der Nähe der Seine und geringer Kapazität am linken Ufer. Wiedereröffnung des Pariser Abschnitts der RER C

Um über alle geschlossenen Stationen vor, während und nach der Veranstaltung auf dem Laufenden zu bleiben, besuchen Sie:

Eröffnungsfeier der Spiele Paris 2024, Busverkehr beeinträchtigt