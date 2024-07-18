Wie sind die öffentlichen Verkehrsmittel in der Region Ile-de-France für die Eröffnungsfeier der Spiele Paris 2024 organisiert?
Am 26. Juli 2024 werden zur Eröffnungsfeier der Spiele Paris 2024 330.000 Menschen am Ufer der Seine erwartet, um diesen historischen Moment zu feiern.
Zu diesem Anlass hat Île-de-France Mobilités daher Hand in Hand mit der Polizeipräfektur einen Transportplan geplant, um das Netz an die Veranstaltung anzupassen.
Die Eröffnungsfeier der Spiele Paris 2024 in 5 wichtigen Informationen
- Die Zeremonie findet von 19 bis 23:15 Uhr statt
- Es findet auf der Seine von Ost nach Westauf einer langen Strecke von 6 km statt
- Der Start der Zeremonie erfolgt von der Pont d'Austerlitz und endet vor dem Trocadéro für ihr großes Finale
- Das Transportangebot wird verstärkt , um die 330.000 Zuschauer zum Festgelände zu transportieren
- Aus Sicherheitsgründen werden Bereiche für die Öffentlichkeit und den Verkehr gesperrt, was sich auf die Route der Buslinien und den Zugang zu einigen Stationen auswirkt.
Werden Sie am Abend der Zeremonie Zuschauer sein?
- Sparen Sie Zeit, planen Sie Ihre Transport tickets bevor Sie zur Zeremonie gehen,
- Nehmen Sie an der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele Paris 2024 teil? Entscheiden Sie sich für Ihre Reisen für den Paris 2024 Pass, der bis zum Ende des Transportdienstes gültig ist.
Verkehrsprognosen in Paris und den inneren Vororten, vom 18. bis 25. Juli 2024
Eröffnungsfeier der Spiele Paris 2024, der öffentliche Nahverkehr verstärkt sein Angebot für diesen Anlass
RER-Linien, U-Bahn-Linien... Am D-Day verstärken die öffentlichen Verkehrsmittel ihr Angebot in der Île-de-France, um Zuschauer und Einwohner der Ile-de-France sicher zu bringen:
- Einige Stationen der automatischen U-Bahn-Linien (1, 4 und 14) verkehren die ganze Nacht und werden ab 22 Uhr verstärkt
- Die beiden RER-Linien A und B werden zwischen 15 und 18 Uhr und nach 23 Uhr verstärkt.
Warum werden Bahnhöfe vor, während und nach der Eröffnungsfeier der Spiele Paris 2024 geschlossen?
Während der Tour de France, der Zeremonie am 14. Juli oder anlässlich wichtiger Veranstaltungen ist es das Standardsicherheitsprotokoll, dass die Stationen des öffentlichen Nahverkehrs, die sich in unmittelbarer Nähe der Veranstaltungen befinden, geschlossen werden.
Die Eröffnungsfeier der Spiele Paris 2024 bildet da keine Ausnahme. Die Polizeipräfektur hat daher die Schließung bestimmter Bahnhöfe (und ihrer Verbindungen) beantragt, um die Sicherheit aller zu gewährleisten, die Arbeit der Sicherheits- und Rettungsteams zu erleichtern und die zu diesem Anlass rund um die Seine eingerichteten Sicherheitsperimeter zu respektieren.
Welche Bahnhöfe werden für die Eröffnungsfeier der Spiele Paris 2024 geschlossen sein?
Stationsschließungen vom 18. bis 26. Juli
Metro (kursiv gedruckte Stationen sind bereits geschlossen ):
- Tuilerien (Linie 1)
- Concorde (Linien 1, 8 und 12)
- Champs-Elysées Clémenceau (Linien 1 und 13)
- Cité (Linie 4)
- Quai de la Râpée (Linie 5)
- Passy (Linie 6)
- Trocadero (Linien 6 und 9)
- Châtelet (Linien 7 und 11 - Seine-Seite)
- Pont-Marie (Linie 7)
- Pont-Neuf (Linie 7)
- Alma-Marceau (Linie 9)
- Jena (Linie 9): wird erst am 24. Juli geschlossen, da zwei Sitzungen im Parc des Princes angeboten werden
RER:
- Musée d'Orsay
- Alma-Brücke
- Champ-de-Mars Eiffelturm
Schließung am Tag der Zeremonie
Morgens:
- Linie 1 : Schließung der Station Franklin D. Roosevelt (Linie 1 zwischen Palais-Royal und George V geschlossen)
- Zeile 6: Sperrung des Abschnitts zwischen La Motte-Piquet Grenelle und Charles-de-Gaulle Étoile für den Transport der Olympischen Flamme und für Minenräumarbeiten.
- Zeile 7: Sperrung des Abschnitts zwischen Jussieu und Palais-Royal. Die Linie 7 wird ohne Fahrgäste unter der Seine hindurchfahren und in zwei getrennten Abschnitten betrieben (La Courneuve > Palais-Royal und Jussieu > Villejuif/Ivry)
- Linie 9: Sperrung des Abschnitts zwischen Miromesnil und Porte de Saint-Cloud
- Zeile 10: Schließung der Bahnhöfe Michel-Ange Auteuil und Michel-Ange Molitor.
Mittags:
- Zeile 1: Schließung des Bahnhofs Saint-Paul
- Linie 11: Sperrung des Abschnitts zwischen Arts et Métiers und Châtelet
- Linie 12: Schließung des Bahnhofs Nationalversammlung
- Linie 13: Schließung des Invalidenbahnhofs
- Linien 8, 12 und 13: Schließung von Bahnhöfen in der Nähe der Seine und geringer Kapazität am linken Ufer bei Überfluss.
Nach 18 Uhr:
- Linie 5 : Sperrung des Abschnitts zwischen Bastille und Gare d'Austerlitz
- Linie 6 : Vollständige Schließung der Linie
- RER C : Sperrung des Abschnitts zwischen Gare d'Austerlitz und Javel.
- T3a : Kein Verkehr auf der Nationalbrücke (Teilendstation wird noch festgelegt).
Während der Zeremonie:
- Wiedereröffnung der Abschnitte der Linien 5 und 6 (mit Ausnahme des Abschnitts Motte-Picquet Grenelle > CDG Etoile)
Nach der Zeremonie:
- Verkehr der Linien 1, 4 und 14 die ganze Nacht (einige Abschnitte/Stationen)
- Linien 8, 12 und 13: Schließung von Bahnhöfen in der Nähe der Seine und geringer Kapazität am linken Ufer.
- Wiedereröffnung des Pariser Abschnitts der RER C
Um über alle geschlossenen Stationen vor, während und nach der Veranstaltung auf dem Laufenden zu bleiben, besuchen Sie:
- Die Website Anticipez les Jeux und ihre interaktive Karte
- Die Website der Polizeipräfektur
Eröffnungsfeier der Spiele Paris 2024, Busverkehr beeinträchtigt
Seit März 2024 und dem Beginn der Installation der Wettkampfstätten wird der Busverkehr in der Region Paris durch die Organisation der Spiele Paris 2024 beeinträchtigt.
In der Woche der Zeremonie und bis zum Ende der Feierlichkeiten werden die Einrichtungen für die Zuschauer-Shuttles in einigen Bahnhöfen, die Vorbereitung der Veranstaltungen und Zeremonien, die Sicherheitsperimeter und die Durchführung der verschiedenen Veranstaltungen (insbesondere auf der Straße) weiterhin den Autoverkehr und damit den Busverkehr stören.
Um Sie auf dem Laufenden zu halten und Ihre Reiserouten zu planen:
- Konsultieren Sie Ihren Routenplaner auf der Website oder in der Anwendung Île-de-France Mobilités
- Gehen Sie auf diese Seite , um die Änderungen des Verkehrs in den inneren und äußeren Vororten live zu erfahren