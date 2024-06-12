Änderung der Buslinien während der Spiele Paris 2024: praktische Informationen
Veröffentlicht am
Während der Olympischen und Paralympischen Spiele 2024 in Paris werden einige Buslinien in der Region Paris geändert. Neue Routen, Fahrpläne, Verkehrsinformationen, wir erklären alles.
Warum ist das Busnetz von den Spielen in Paris 2024 betroffen?
Während der Spiele Paris 2024 werden sich die große Anzahl der organisierten Veranstaltungen und Sportveranstaltungen sowie alle ihre Vorbereitungen auf den Busverkehr in der Île-de-France (Umleitungen, verschobene oder nicht bediente Haltestellen) vor, während und nach den Spielen in Paris 2024 auswirken, wie zum Beispiel :
- Auf- und Abbau von kurzlebigen Wettkampfstätten im Zentrum von Paris,
- Einrichtungen für Zuschauer-Shuttles in einigen Busbahnhöfen,
- Die Vorbereitung der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele auf der Seine,
- Sicherheitsperimeter um olympische und paralympische Austragungsorte,
- Oder die Durchführung von Wettkämpfen an Wettkampfstätten und auf der Straße während der olympischen und paralympischen Wettkampfzeit.
Überprüfen Sie die Änderungen an Ihrem Busnetz in Paris und den inneren Vororten
Sehen Sie sich die Änderungen an Ihrem Busnetz in den äußeren Vororten an
Hier finden Sie alle Informationen zur Änderung Ihres Busnetzes in den äußeren Vororten:
Planen Sie Ihre Reisen so gut wie möglich
Konsultieren Sie unseren Routenplaner und unsere Fahrpläne
Um Ihre Fahrten besser zu planen, könnte nichts einfacher sein, konsultieren Sie unseren Routenplaner auf unserer Website oder in der Anwendung Île-de-France Mobilités oder gehen Sie zum Abschnitt "Fahrpläne" der App oder Website.
Die vorgeschlagenen Routen und Fahrpläne werden in Echtzeit und entsprechend dem Verkehr aktualisiert.
Öffentliche Verkehrsmittel Paris 2024, eine App für die Zuschauer der Spiele Paris 2024
Zugangskarten zu Wettkampfstätten, Echtzeit-Routenplaner, speziell für diesen Anlass entwickelte Transport-ticket und offizielle Routen, um am D-Day sicher anzukommen, laden Sie die Anwendung Public Transport Paris 2024 herunter, um alle Ihre Fahrten zu planen.