Änderung der Buslinien während der Spiele Paris 2024: praktische Informationen

Planen Sie Ihre Reisen so gut wie möglich

Konsultieren Sie unseren Routenplaner und unsere Fahrpläne

Um Ihre Fahrten besser zu planen, könnte nichts einfacher sein, konsultieren Sie unseren Routenplaner auf unserer Website oder in der Anwendung Île-de-France Mobilités oder gehen Sie zum Abschnitt "Fahrpläne" der App oder Website.

Die vorgeschlagenen Routen und Fahrpläne werden in Echtzeit und entsprechend dem Verkehr aktualisiert.