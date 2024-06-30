Ähnliche Nachrichten

Zugang zum Bahnhof Versailles Chantiers

Die Positionierung der Buslinien wird während der Paralympischen Spiele beeinträchtigt.

Vom 19. August bis einschließlich 9. September 2024 : Die Linien 6201, 6202, 6204, 6211 und 6240 werden wieder in den Busbahnhof integriert, jedoch auf anderen Bahnsteigen. Finden Sie hier die Karte des Bahnhofs Versailles Chantiers während dieser Zeit.