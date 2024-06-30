Ähnliche Nachrichten

Einige Linien des Großraums Versailles sind von der Organisation der Paralympischen Spiele Paris 2024 betroffen
- Linien 6201 und 6202 : Vom 19. August bis 9. September 2024 wird die Haltestelle "Gare des Chantiers Gare Routière" wieder in den Busbahnhof integriert, jedoch an einem anderen Ort. Hier finden Sie das Informationsplakat.
- Linie 6204: Vom 19. August bis 9. September 2024 wird die Haltestelle "Gare des Chantiers Gare Routière" wieder in den Busbahnhof integriert, aber entlang des Gebäudes "Natures & Découvertes" auf den Bahnsteig H verlegt.
- Linie 6206: Haltestelle Gare des Chantiers Cour de Buc von Montag bis Sonntag (samstags und sonntags, Verlängerung bis Versailles Zone Technique bis 1. September 2024). Ab dem 7. September 2024 in Richtung Viroflay Gare Rive Gauche, Haltestelle Gare des Chantiers Abbé Rousseaux (nur für Samstag und Sonntag)
- Linie 6211: Vom 19. August bis 9. September 2024 wird die Haltestelle "Gare des Chantiers Gare Routière" wieder in den Busbahnhof integriert, aber entlang des Gebäudes "Natures & Découvertes" auf den Bahnsteig K verlegt. Die Haltestellen LES MATELOTS, INRAE, QUARTIER GALLY können nicht bedient werden - siehe Haltestelle Grille de l'Orangerie oder République La Poste. Hier finden Sie das Informationsplakat.
- Linie 6217 : Vom 15. Juli bis 9. September 2024 endet Ihre Linie in Richtung Guitel Lecoq in Richtung Versailles Gare Rive Droite an der Haltestelle Beauvau-Rémillly. In Richtung Versailles Gare Rive Droite in Richtung Guitel Lecoq erfolgt der Aufstieg am Bushäuschen vor La Poste. Hier finden Sie das Informationsplakat.
- Linie 6240: Vom 19. August bis 9. September 2024 wird die Haltestelle "Gare des Chantiers Gare Routière" wieder in den Busbahnhof integriert, aber entlang des Gebäudes "Natures & Découvertes" auf den Bahnsteig K verlegt. Die Haltestellen LES MATELOTS, INRAE, QUARTIER GALLY können nicht bedient werden - siehe Haltestelle Grille de l'Orangerie oder Division Leclerc. Hier finden Sie das Informationsplakat.
Zugang zum Bahnhof Versailles Chantiers
Die Positionierung der Buslinien wird während der Paralympischen Spiele beeinträchtigt.
Vom 19. August bis einschließlich 9. September 2024 : Die Linien 6201, 6202, 6204, 6211 und 6240 werden wieder in den Busbahnhof integriert, jedoch auf anderen Bahnsteigen. Finden Sie hier die Karte des Bahnhofs Versailles Chantiers während dieser Zeit.
Auswirkungen rund um das Gebiet von Grand Versailles
