Actualités similaires

Les équipes de votre territoire du Grand Versailles viennent à votre rencontre à l'occasion de la semaine Européenne de la Mobilité, du 16 au 22 septembre 2025, pour vous renseigner sur l'offre de transport de vos lignes de bus.

Nous vous donnons rendez-vous le mercredi 24 septembre 2025 de 11h à 14h à Satory Mobilab à Versailles.

Nos équipes seront également ravies de répondre à vos interrogations ou demande d'informations sur les titres proposés et services proposés sur le territoire du Grand Versailles.

Nous vous attendons nombreuses et nombreux !

