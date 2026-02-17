Actualités similaires

L’Union des Transports Publics et Ferroviaires (UTPF), la Fondation Carcept Prev et OPCO Mobilités lancent une campagne nationale pour lutter contre les incivilités et agressions envers les agents des transports publics.

Face à la hausse des comportements agressifs, l’objectif est de rappeler l’importance du respect envers les conducteurs, contrôleurs et agents de terrain, qui assurent chaque jour la mobilité de millions de voyageurs.

Déployée dans toute la France (affichage, écrans digitaux, réseaux sociaux), la campagne s’accompagne d’un guide de bonnes pratiques destiné aux réseaux de transport afin de prévenir et mieux gérer les situations de tension.

Un message simple est mis en avant : dans les transports, le respect doit toujours monter à bord.