Préparez bien la rentrée 2025-2026 !

Publié le

Lecture 1 min

Les horaires d'hiver sont appliqués dès le lundi 25 août 2025 !

Quels sont les éléments importants à retenir pour que votre rentrée se passe au mieux ?

  • Du lundi 25 août au dimanche 31 août 2025 : les horaires appliqués seront ceux des petites vacances scolaires 2025-2026, excepté pour les lignes 6213 et 6216 ainsi que les lignes à vocation scolaire (6280-6281-6282-6283-6284-6285-6286-6287-6288) où les horaires de rentrée débuteront à partir du lundi 1er septembre 2025.

Pensez donc à vérifier les horaires de votre ligne habituelle avant de partir !

Les modifications sur vos lignes sont les suivantes :

  • Ligne 6209 : Suppression définitive de l'arrêt PASTEUR
  • Ligne 6216 : Mise en place d'un nouvel itinéraire permettant un prolongement de la ligne sur le quartier de Louveciennes Le Clos.

Quatre nouveaux arrêts :

  • Gare de Louveciennes - Vigée Lebrun
  • Vauvenards
  • Soudanes
  • Ariel
  • Ligne 6276 : Suppression de l'arrêt CIMETIERE Noisy-le-Roi
  • Ligne 6284 :

A partir du 1 septembre 2025, la prise en charge des élèves ne se fera plus au poteau d'arrêt, rue Thessalonique, mais à l’abribus Lycée Franco-Allemand/Collège Martin Luther King situé Rue de La Minière.

Les élèves ont également la possibilité de monter à l’arrêt suivant : Lycée Franco-Allemand/Collège Martin Luther King à l’abribus situé rue Collin Mamet.

Pour consulter les horaires de vos lignes

Actualités similaires