Actualités similaires

Quels sont les éléments importants à retenir pour que votre rentrée se passe au mieux ?
- Du lundi 25 août au dimanche 31 août 2025 : les horaires appliqués seront ceux des petites vacances scolaires 2025-2026, excepté pour les lignes 6213 et 6216 ainsi que les lignes à vocation scolaire (6280-6281-6282-6283-6284-6285-6286-6287-6288) où les horaires de rentrée débuteront à partir du lundi 1er septembre 2025.
Pensez donc à vérifier les horaires de votre ligne habituelle avant de partir !
Les modifications sur vos lignes sont les suivantes :
- Ligne 6209 : Suppression définitive de l'arrêt PASTEUR
- Ligne 6216 : Mise en place d'un nouvel itinéraire permettant un prolongement de la ligne sur le quartier de Louveciennes Le Clos.
Quatre nouveaux arrêts :
- Gare de Louveciennes - Vigée Lebrun
- Vauvenards
- Soudanes
- Ariel
- Ligne 6276 : Suppression de l'arrêt CIMETIERE Noisy-le-Roi
- Ligne 6284 :
A partir du 1 septembre 2025, la prise en charge des élèves ne se fera plus au poteau d'arrêt, rue Thessalonique, mais à l’abribus Lycée Franco-Allemand/Collège Martin Luther King situé Rue de La Minière.
Les élèves ont également la possibilité de monter à l’arrêt suivant : Lycée Franco-Allemand/Collège Martin Luther King à l’abribus situé rue Collin Mamet.