Actualités similaires

Quels sont les éléments importants à retenir pour que votre rentrée se passe au mieux ?

Du lundi 25 août au dimanche 31 août 2025 : les horaires appliqués seront ceux des petites vacances scolaires 2025-2026, excepté pour les lignes 6213 et 6216 ainsi que les lignes à vocation scolaire (6280-6281-6282-6283-6284-6285-6286-6287-6288) où les horaires de rentrée débuteront à partir du lundi 1er septembre 2025.

Pensez donc à vérifier les horaires de votre ligne habituelle avant de partir !