Ähnliche Nachrichten

Warum ist das Busnetz von den Spielen in Paris 2024 betroffen?

Während der Spiele Paris 2024 werden sich die große Anzahl der organisierten Sportveranstaltungen und -veranstaltungen sowie alle ihre Vorbereitungen auf den Busverkehr in der Île-de-France auswirken. Einige Linien im Gebiet von Marne-la-Vallée sind von der Organisation der Olympischen Spiele Paris 2024 betroffen (Umleitungen, verschobene oder nicht bediente Haltestellen) vor, während und nach den Spielen in Paris 2024, wie zum Beispiel:

Auf- und Abbau der kurzlebigen Standorte für die Umsetzung der Olympischen Shuttles ab dem 22. Juli 2024 im Bahnhof Bussy-St-Georges,

Der Durchgang der Olympischen Flamme am 20. Juli 2024,

Ein angepasstes Angebot auf bestimmten Linien vom 15. Juli bis 1. September

Ein angepasstes Angebot auf bestimmten Linien vom 02. bis 15. September

Konsultieren Sie die Änderungen Ihres Busnetzes auf dem Gebiet von Marne-la-Vallée: