Ähnliche Nachrichten

Warum ist das Busnetz von den Spielen in Paris 2024 betroffen?
Während der Spiele Paris 2024 werden sich die große Anzahl der organisierten Sportveranstaltungen und -veranstaltungen sowie alle ihre Vorbereitungen auf den Busverkehr in der Île-de-France auswirken. Einige Linien im Gebiet von Marne-la-Vallée sind von der Organisation der Olympischen Spiele Paris 2024 betroffen (Umleitungen, verschobene oder nicht bediente Haltestellen) vor, während und nach den Spielen in Paris 2024, wie zum Beispiel:
- Auf- und Abbau der kurzlebigen Standorte für die Umsetzung der Olympischen Shuttles ab dem 22. Juli 2024 im Bahnhof Bussy-St-Georges,
- Der Durchgang der Olympischen Flamme am 20. Juli 2024,
- Ein angepasstes Angebot auf bestimmten Linien vom 15. Juli bis 1. September
- Ein angepasstes Angebot auf bestimmten Linien vom 02. bis 15. September
Konsultieren Sie die Änderungen Ihres Busnetzes auf dem Gebiet von Marne-la-Vallée:
Verlegung vom Busbahnhof Bussy-Saint-Georges
- Linien 2222 - 2226 - 2228 - 2244 - 2245 : Verlegung des Bahnsteigs am Bahnhof Bussy-St-Georges vom 15. Juli bis 18. August 2024.
Die Details zu diesen Änderungen finden Sie HIER
Durchzug der olympischen Flamme über die Gemeinden Lagny-sur-Marne, Saint-Thibault-des-Vignes und Torcy am 20. Juli 2024
- Linie 2220 : Route geändert am Samstag, 20. Juli 2024 von 8:00 bis 12:30 Uhr. Die Details zu diesen Änderungen finden Sie HIER
- Linie 2223 : Route geändert am Samstag, 20. Juli 2024 von 8:00 bis 12:30 Uhr. Die Details zu diesen Änderungen finden Sie HIER
- Linie 2224 : Route geändert am Samstag, 20. Juli 2024 von 8:00 bis 12:30 Uhr. Die Details zu diesen Änderungen finden Sie HIER
- Linie 2225 : angepasstes Angebot am Samstag, 20. Juli 2024 zwischen 8:00 und 13:30 Uhr. Die Details zu diesen Änderungen finden Sie HIER
- Linie 2226: Route geändert am Samstag, 20. Juli 2024 von 8:00 bis 12:30 Uhr. Die Details zu diesen Änderungen finden Sie HIER
- Linie 2229 : Angebot angepasst am Samstag, 20. Juli 2024 zwischen 8:00 und 14:00 Uhr. Die Details zu diesen Änderungen finden Sie HIER
- Linie 2254: Angebot angepasst am Samstag, 20. Juli 2024 zwischen 7:40 und 13:00 Uhr. Die Details zu diesen Änderungen finden Sie HIER
Angebot bestimmter angepasster Linien - vom 15. Juli bis 1. September 2024
- Linien 2223 - 2244 - 2245 -2250 - 2251 - 2252 - 2260 - 2261 - 2290 : Angebot angepasst von Montag bis Freitag, vom 15. Juli bis 1. September 2024
- Linien 2225 - 2228 - 2253 - 2254 : Angebot angepasst von Montag bis Samstag, vom 15. Juli bis 1. September 2024
Angebot bestimmter angepasster Linien - vom 02. bis 15. September 2024
- Linien 2222 - 2233 - 2234 - 2235 - 2244 - 2261 - 2290 : Angebot angepasst von Montag bis Freitag, vom 02. bis 15. September 2024
- Linien 2253 - 2254 : Angebot angepasst von Montag bis Samstag, vom 02. bis 15. September 2024
- Linien 2225 - 2228 : Angebot angepasst am Samstag, vom 02. bis 15. September 2024
Durchfahrt der Zuschauer-Shuttles in Vaires-sur-Marne am 06. September 2024
Aufgrund der Durchfahrt von Zuschauer-Shuttles zum nautischen Stadion von Vaires-sur-Marne wird die Linie 2280 nach Lagny-sur-Marne Saint Laurent am Freitag, den 06. September 2024 von 7:00 bis 15:00 Uhr umgeleitet.
Die Haltestellen République und Le Canal werden nicht bedient. Wir laden Sie ein, sich auf die Haltestelle Gare de Vaires Torcy (Avenue Henri Barbusse, Friedhofsseite) zu beziehen
Auswirkungen rund um das Gebiet Marne-la-Vallée
- Finden Sie die Details der Auswirkungen auf die Linien des Gebiets des APOLO 7-Netzes
- Finden Sie die Details der Auswirkungen auf die Linie 213-311-421 und auf die RATP-Buslinien von Paris und den inneren Vororten
- Finden Sie die Details der Auswirkungen auf Straßenbahnen und U-Bahnen in Paris und den inneren Vororten
Planen Sie Ihre Reisen so gut wie möglich
Konsultieren Sie unseren Routenplaner und unsere Fahrpläne
Um Ihre Fahrten besser zu planen, könnte nichts einfacher sein, konsultieren Sie unseren Routenplaner auf unserer Website oder in der Anwendung Île-de-France Mobilités oder gehen Sie zum Abschnitt "Fahrpläne" der App oder Website.
Die vorgeschlagenen Routen und Fahrpläne werden in Echtzeit und entsprechend dem Verkehr aktualisiert.