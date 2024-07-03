Ähnliche Nachrichten

In diesem Sommer ändern sich die Fahrpläne Ihrer Marne-la-Vallée-Linien mit den Spielen in Paris 2024

Einige Buslinien werden geändert. Neue Routen, Fahrpläne, Verkehrsinformationen, wir erklären alles

Warum ist das Busnetz von den Spielen in Paris 2024 betroffen?

Während der Spiele Paris 2024 werden sich die große Anzahl der organisierten Sportveranstaltungen und -veranstaltungen sowie alle ihre Vorbereitungen auf den Busverkehr in der Île-de-France auswirken. Einige Linien im Gebiet von Marne-la-Vallée sind von der Organisation der Olympischen Spiele Paris 2024 betroffen (Umleitungen, verschobene oder nicht bediente Haltestellen) vor, während und nach den Spielen in Paris 2024, wie zum Beispiel:

  • Auf- und Abbau der kurzlebigen Standorte für die Umsetzung der Olympischen Shuttles ab dem 22. Juli 2024 im Bahnhof Bussy-St-Georges,
  • Der Durchgang der Olympischen Flamme am 20. Juli 2024,
  • Ein angepasstes Angebot auf bestimmten Linien vom 15. Juli bis 1. September
  • Ein angepasstes Angebot auf bestimmten Linien vom 02. bis 15. September

Konsultieren Sie die Änderungen Ihres Busnetzes auf dem Gebiet von Marne-la-Vallée:

Verlegung vom Busbahnhof Bussy-Saint-Georges

Durchzug der olympischen Flamme über die Gemeinden Lagny-sur-Marne, Saint-Thibault-des-Vignes und Torcy am 20. Juli 2024

Angebot bestimmter angepasster Linien - vom 15. Juli bis 1. September 2024

  • Linien 2223 - 2244 - 2245 -2250 - 2251 - 2252 - 2260 - 2261 - 2290 : Angebot angepasst von Montag bis Freitag, vom 15. Juli bis 1. September 2024
  • Linien 2225 - 2228 - 2253 - 2254 : Angebot angepasst von Montag bis Samstag, vom 15. Juli bis 1. September 2024
So zeigen Sie Ihre Fahrpläne zwischen dem 15. Juli und dem 1. September 2024 an

Angebot bestimmter angepasster Linien - vom 02. bis 15. September 2024

  • Linien 2222 - 2233 - 2234 - 2235 - 2244 - 2261 - 2290 : Angebot angepasst von Montag bis Freitag, vom 02. bis 15. September 2024
  • Linien 2253 - 2254 : Angebot angepasst von Montag bis Samstag, vom 02. bis 15. September 2024
  • Linien 2225 - 2228 : Angebot angepasst am Samstag, vom 02. bis 15. September 2024
So konsultieren Sie Ihre Fahrpläne zwischen dem 02. und 15. September 2024

Durchfahrt der Zuschauer-Shuttles in Vaires-sur-Marne am 06. September 2024

Aufgrund der Durchfahrt von Zuschauer-Shuttles zum nautischen Stadion von Vaires-sur-Marne wird die Linie 2280 nach Lagny-sur-Marne Saint Laurent am Freitag, den 06. September 2024 von 7:00 bis 15:00 Uhr umgeleitet.

Die Haltestellen République und Le Canal werden nicht bedient. Wir laden Sie ein, sich auf die Haltestelle Gare de Vaires Torcy (Avenue Henri Barbusse, Friedhofsseite) zu beziehen

Auswirkungen rund um das Gebiet Marne-la-Vallée

Planen Sie Ihre Reisen so gut wie möglich

Konsultieren Sie unseren Routenplaner und unsere Fahrpläne

Um Ihre Fahrten besser zu planen, könnte nichts einfacher sein, konsultieren Sie unseren Routenplaner auf unserer Website oder in der Anwendung Île-de-France Mobilités oder gehen Sie zum Abschnitt "Fahrpläne" der App oder Website.

Die vorgeschlagenen Routen und Fahrpläne werden in Echtzeit und entsprechend dem Verkehr aktualisiert.

