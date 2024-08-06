Paris-Marathon für alle: Transport die ganze Nacht geöffnet

Am 10. August werden unter den Lichtern der Stadt mehr als 40.000 Amateursportler in die Fußstapfen der olympischen Läufer treten, um ein außergewöhnliches sportliches und festliches Ereignis zu erleben, das in der Geschichte der Spiele einzigartig ist.

Den Angemeldeten stehen zwei Rennoptionen zur Verfügung:

Die komplette Strecke des 42,195 km langen olympischen Marathons, der Paris über Boulogne Billancourt, Sèvres, Ville-d'Avray, Viroflay, Meudon und Issy-les-Moulineaux mit Versailles verbindet, soll um 21 Uhr beginnen

Und ein 10 km langer Lauf durch die architektonischen und historischen Schönheiten der Stadt Paris, der um 23:30 Uhr beginnen soll

Beide Routen beginnen vor dem Pariser Rathaus und enden an der Esplanade des Invalides.

Und um das Kommen und Gehen der Läufer und derer, die in großer Zahl kommen werden, zu erleichtern, um sie zu ermutigen, wird ein Teil der Verkehrslinien der Ile-de-France die ganze Nacht in die Verlängerung gehen. Lassen Sie es uns erklären.