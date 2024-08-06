Paris-Marathon für alle: Transport die ganze Nacht geöffnet
Am 10. August werden unter den Lichtern der Stadt mehr als 40.000 Amateursportler in die Fußstapfen der olympischen Läufer treten, um ein außergewöhnliches sportliches und festliches Ereignis zu erleben, das in der Geschichte der Spiele einzigartig ist.
Den Angemeldeten stehen zwei Rennoptionen zur Verfügung:
- Die komplette Strecke des 42,195 km langen olympischen Marathons, der Paris über Boulogne Billancourt, Sèvres, Ville-d'Avray, Viroflay, Meudon und Issy-les-Moulineaux mit Versailles verbindet, soll um 21 Uhr beginnen
- Und ein 10 km langer Lauf durch die architektonischen und historischen Schönheiten der Stadt Paris, der um 23:30 Uhr beginnen soll
Beide Routen beginnen vor dem Pariser Rathaus und enden an der Esplanade des Invalides.
Und um das Kommen und Gehen der Läufer und derer, die in großer Zahl kommen werden, zu erleichtern, um sie zu ermutigen, wird ein Teil der Verkehrslinien der Ile-de-France die ganze Nacht in die Verlängerung gehen. Lassen Sie es uns erklären.
Marathon für ganz Paris, mehrere U-Bahn- und RER-Linien die ganze Nacht geöffnet
Anlässlich des Marathons für alle werden in der Nacht vom 10. auf den 11. August 2024 die folgenden Haltestellen die ganze Nacht über bedient:
Mit der Metrolinie 1
Château de Vincennes, Nation, Gare de Lyon, Bastille, Châtelet, Palais-Royal Musée du Louvre, Franklin D.Roosevelt, George V, Charles-de-Gaulle Étoile, Porte Maillot, Pont de Neuilly und La Défense-Grande Arche
Mit der Metrolinie 2
Porte Dauphine, Charles-de-Gaulle Étoile, Place de Clichy, Antwerpen, Barbès Rochechouart, Jaurès, Belleville, Père Lachaise und Nation
Mit der U-Bahn-Linie 4
Bagneux-Lucie Aubrac, Mairie de Montrouge, Porte d'Orléans, Denfert-Rochereau, Montparnasse-Bienvenüe, Saint-Michel, Châtelet-Les Halles, Strasbourg Saint-Denis, Gare de l'Est, Gare du Nord, Barbès Rochechouart und Porte de Clignancourt
Mit der U-Bahn-Linie 5
Bobigny - Pablo Picasso, Kirche von Pantin, Porte de Pantin, Jaurè und Gare du Nord
Mit der U-Bahn-Linie 6
Nation, Bercy, Place d'Italie, Denfert Rochereau, La Motte Picquet Grenelle, Bir-Hakeim, Trocadéro, Kléber und Charles-de-Gaulle Étoile
Mit der U-Bahn-Linie 8
La Motte Picquet Grenelle, Invalides, Madeleine, Grands Boulevards und Straßburg Saint-Denis
Mit der Metrolinie 9
Pont de Sèvres, Porte de Saint Cloud, La Muette, Trocadéro, Alma-Marceau, Franklin D-Roosevelt, Saint-Augustin, Havre Caumartin, Grands Boulevards, Strasbourg Saint-Denis, Oberkampf, Nation, Porte de Montreuil und Mairie de Montreuil
Mit der Metrolinie 14
Saint-Denis-Pleyel, Saint-Ouen, Porte de Clichy, Pont Cardinet, Saint-Lazare, Madeleine, Pyramides, Châtelet, Gare de Lyon, Bercy, Cour St-Emilion, Bibliothèque F.Mitterand und Olympiades
Auf der RER C
Bibliothek F. Mitterrand, Saint-Michel, Notre Dame und Invalides.
Die letzte Abfahrt ist um 2:54 Uhr vom Invalidendom geplant.
Verstärkte Verbindung zwischen Versailles und Paris für Marathon-Zuschauer
Anlässlich dieser festlichen Nacht werden Tausende von Zuschauern und Begleitpersonen entlang der Strecke der Läufer erwartet, insbesondere in Versailles, wo jeden Abend eine Fanzone, der Club 2024, mit Konzerten und Unterhaltung geöffnet ist.
Drei zusätzliche Züge auf der RER C bis 1:30 Uhr
Um die Stadt besser zu bedienen und den Zuschauern zu ermöglichen, bis spät in die Nacht zu reisen, wird der RER-C-Verkehr vom Bahnhof Versailles-Château (Rive Gauche) mit 3 zusätzlichen Zügen verstärkt, um Champ de Mars – Eiffelturm, Invalides, Saint-Michel Notre Dame und Bibliothèque François Mitterrand ab Versailles-Château um 0:32 Uhr zu bedienen, 1 Stunde und 1 Stunde 30 Minuten.
Eine spezielle Buslinie, um Paris von Versailles aus zu erreichen
Darüber hinaus wird eine Nachtbuslinie von Versailles Château – Rive Gauche nach La Motte Picquet-Grenelle für Zuschauer eingerichtet.
Gelenkbusse mit 100 Sitzplätzen verkehren alle 10 Minuten zwischen Mitternacht und 3 Uhr morgens.
Verstärkte Nachtbusse für die Nacht des Marathons für alle
Zusätzlich zu den U-Bahnlinien und dem RER C, die die ganze Nacht geöffnet sind, verstärkt Île-de-France Mobilités sein Nachtbusangebot, um die Anreise in die äußeren Vororte zu erleichtern.
Während der Olympischen und Paralympischen Spiele 2024 in Paris wird alle 20 Minuten ein Nachtbus angeboten, im Vergleich zu 30 Minuten normalerweise.
Park-and-Ride-Einrichtungen, die nachts geöffnet sind, um Paris zu erreichen oder zu verlassen
Damit sich alle Einwohner der Ile-de-France nach dem Marathon bewegen und Paris erreichen oder verlassen können, wurden in der Nähe der U-Bahn-Stationen, die die ganze Nacht über verkehren werden, Park-and-Ride-Anlagen eingerichtet. Zuschauer und Einwohner der Ile-de-France können bereits die verfügbaren Parkplätze einsehen und buchen.
Weitere Park-and-Ride-Einrichtungen befinden sich ebenfalls in der Umgebung.
Alle Informationen zum Transport während des Marathons für alle finden Sie auf der entsprechenden Seite auf der Marathon-Website.
Entdecken Sie auch die Karte der Park-and-Ride-Anlagen in Paris und in den inneren Vororten, in der Nähe der U-Bahnen, die in der Nacht des Marathons für alle geöffnet sind.
Und anlässlich des Marathon pour Tous bieten die Linien N01 und N02, die um Paris fahren, alle 3 Minuten eine Abfahrt :
- von Franklin D. Roosevelt nach Norden
- von der Nationalversammlung nach Süden
Bitte beachten Sie : Der Abschnitt zwischen Franklin D. Roosevelt und Invalides wird nicht mit dem Bus bedient.
Beachten Sie, dass
Die Route mehrerer Buslinien wird am Tag des Marathons geändert, um Verkehrsbeschränkungen zu umgehen. Die Endstation der meisten dieser Linien wird sich ändern, um die Seine nicht zu überqueren.
Unser Rat? Überprüfen Sie Ihre Reiseroute auf der offiziellen App der Spiele Paris 2024 Transport Public Paris 2024 oder in der App Île-de-France Mobilités