Radio Sanef 107.7 und Île-de-France Mobilités bündeln ihre Kräfte im Äther, um die Einwohner der Ile-de-France zu Fahrgemeinschaften zu ermutigen!
Eine Partnerschaft zugunsten von Fahrgemeinschaften
Um die Einwohner der Ile-de-France zu ermutigen, neue, sparsamere und umweltbewusstere Gewohnheiten anzunehmen, arbeiten Île-de-France Mobilités und Radio Sanef 107.7 vom 6. bis 10. März zusammen, um die Praxis der Fahrgemeinschaften im Äther hervorzuheben.
Tägliche Kolumnen werden Fahrgemeinschaften das Wort geben, aber auch Persönlichkeiten wie Laurent Probst (Geschäftsführer von Île-de-France Mobilités), der auf die positiven Auswirkungen von Fahrgemeinschaften und die konkreten und erleichternden Initiativen von Île-de-France Mobilités zurückkommen wird.
Während des gesamten Zeitraums werden auch Spots ausgestrahlt , um an die Vorteile von Fahrgemeinschaften zu erinnern und die Hörer zu ermutigen, sich zu informieren und (vielleicht) den Sprung zu wagen!
*Allein in einem Fahrzeug fahren, das Platz für mehrere Personen bietet.
Was sind die Initiativen von Île-de-France Mobilités in Bezug auf Fahrgemeinschaften?
Für Fahrer
- Eine Kilometerpauschale pro Fahrt zwischen 1,5 und 3 Euro pro Fahrgast (je nach zurückgelegter Strecke), die über die verwendete Mitfahrgelegenheit gezahlt wird.
Psst : Autofahrer, die täglich Fahrgemeinschaften auf dem Weg zur Arbeit bilden, können bis zu 150 Euro pro Monat erhalten!
Für Passagiere
- Für Navigo-Jahres- und Monatsabonnenten (einschließlich Imagine'R und Senior) werden zwei Fahrten innerhalb von 30 km pro Fahrt angeboten. Eine perfekte Initiative zum Beispiel für die Bewohner der kleinen und großen Krone, die jeden Tag zum nächsten Bahnhof fahren müssen.
- Im Falle von Verschmutzungsspitzen oder größeren Verkehrsstörungen, wie z. B. einem Streik, wird das System von zwei angebotenen Fahrten pro Tag (d. h. eine Hin- und Rückfahrt) auf alle Einwohner der Ile-de-France ohne Bedürftigkeitsprüfung ausgeweitet!
Die Mitfahrgelegenheiten der Partnerbetreiber (Blablacar Daily, Karos und Klaxit) sind seit der Routensuche auf der Website und der mobilen Anwendung von Île-de-France Mobilités aufgeführt ! 200.000 Fahrten werden jeden Monat gemacht!
Warum sollten Sie sich für Fahrgemeinschaften entscheiden?
Es gibt viele Gründe, Fahrgemeinschaften zu bilden:
- Bekämpfung der Umweltverschmutzung durch Reduzierung der Anzahl der täglich auf den Straßen befindlichen Autos,
- das Straßennetz flüssiger zu gestalten und so Staus zu reduzieren, indem die Reisezeit sowie das Stressgefühl auf den Fahrten reduziert werden,
- bei Störungen des öffentlichen Verkehrs eine Lösung anbieten oder finden,
- Sparen Sie Geld, auf der Fahrerseite, indem Sie die Kosten der Fahrt teilen, wie die Fahrgemeinschaft, indem Sie eine wirtschaftliche Lösung für ihre tägliche Mobilität finden