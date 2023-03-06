Radio Sanef 107.7 und Île-de-France Mobilités bündeln ihre Kräfte im Äther, um die Einwohner der Ile-de-France zu Fahrgemeinschaften zu ermutigen!

Eine Partnerschaft zugunsten von Fahrgemeinschaften

Um die Einwohner der Ile-de-France zu ermutigen, neue, sparsamere und umweltbewusstere Gewohnheiten anzunehmen, arbeiten Île-de-France Mobilités und Radio Sanef 107.7 vom 6. bis 10. März zusammen, um die Praxis der Fahrgemeinschaften im Äther hervorzuheben.

Tägliche Kolumnen werden Fahrgemeinschaften das Wort geben, aber auch Persönlichkeiten wie Laurent Probst (Geschäftsführer von Île-de-France Mobilités), der auf die positiven Auswirkungen von Fahrgemeinschaften und die konkreten und erleichternden Initiativen von Île-de-France Mobilités zurückkommen wird.

Während des gesamten Zeitraums werden auch Spots ausgestrahlt , um an die Vorteile von Fahrgemeinschaften zu erinnern und die Hörer zu ermutigen, sich zu informieren und (vielleicht) den Sprung zu wagen!

*Allein in einem Fahrzeug fahren, das Platz für mehrere Personen bietet.