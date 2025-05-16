Fahrgemeinschaft in Île-de-France

Fahrgemeinschaften in der Île-de-France
Gut für Sie, gut für den Planeten, Kurzstrecken-Fahrgemeinschaften bieten echte Vorteile. Es ermöglicht:
- Bekämpfung der Umweltverschmutzung durch Reduzierung der Anzahl der Autos auf den Straßen, da wir derzeit im Durchschnitt nur 1,1 Personen pro Auto haben
- Rationalisierung des Straßennetzes, was sich in Zeitersparnis auf der Straße und einer besseren Lebensqualität durch Reduzierung von Stress niederschlägt
- Bieten Sie Lösungen für Störungen im öffentlichen Verkehr.
Île-de-France Mobilités macht es Ihnen leicht, Fahrgemeinschaften zu bilden
Seit 2017 unterstützt Île-de-France Mobilités Fahrgemeinschaften dank eines Systems, das Navigo-Jahres-, Monats- und Imagin'R-Abonnenten kostenlosen Zugang bietet. Um davon zu profitieren, ist es ganz einfach:
Sind Sie Passagier?
- Gehen Sie zur App Île-de-France Mobilités , um nach einer Mitfahrgelegenheit zu suchen.
- Alles, was Sie tun müssen, ist eine Routensuche durchzuführen und auf die Registerkarte Mitfahrgelegenheit zu klicken. Sobald Sie sich auf der Registerkarte befinden, werden Sie in der Liste der Route(n) jedes Mal über die Route der Route, die Abfahrts- und Ankunftszeit und den Preis informiert.
- Nachdem Sie die Route ausgewählt haben, die am besten zu Ihnen passt, klicken Sie einfach auf "Buchen", um zur Website des Betreibers zu gelangen. Mit Ihrem Navigo- oder imagine R-Abonnement profitieren Sie von 2 kostenlosen Mitfahrgelegenheiten pro Tag .
Sind Sie Fahrer?
Laden Sie die App unserer Partner (Blablacar Daily, Mobicoop und Karos) herunter und registrieren Sie sich, um Ihre Mitfahrgelegenheiten anzubieten.
Wenn Sie Ihre Tür öffnen, können Sie bis zu 150 € pro Monat verdienen.
Sind Sie Mitfahrgelegenheit?
Um Partner von Île-de-France Mobilités zu werden, laden Sie die nachstehende Partnerschaftsvereinbarung herunter, lesen Sie sie und füllen Sie das Kontaktformular aus. Wir werden uns so schnell wie möglich bei Ihnen melden.
Hinweis: Die Gesundheitskrise im Zusammenhang mit Covid-19 fordert uns auf, Regeln zur sozialen Distanzierung innerhalb der Crews festzulegen. Das Tragen einer Maske und die Beschränkung auf einen einzigen Passagier gewährleisten optimale Transportbedingungen.