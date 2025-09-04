Mitfahrgelegenheiten in der Île-de-France

Mitfahrgelegenheitsanbieter Partner von Île-de-France Mobilités
BlaBlaCar täglich
BlaBlaCar Daily ist die BlaBlaCar-Anwendung, die speziell für Fahrgemeinschaften für Tages- und Kurzstreckenfahrten (2 bis 80 km) entwickelt wurde. Die App findet automatisch einen Fahrer, der die gleiche Fahrt wie Sie macht, der Sie auf all Ihren täglichen Fahrten mitnimmt.
KAROS
Karos ist ein intelligenter Carpooling-Assistent: Diese App lernt Ihre Reisebedürfnisse und bietet Ihnen automatisch die besten Möglichkeiten, Ihr Ziel zu erreichen, indem Sie Fahrgemeinschaften und öffentliche Verkehrsmittel kombinieren. Die Organisation ist super einfach und die Kostenteilung erfolgt direkt in der Anwendung.
Mobicoop
Mobicoop ist eine kostenlose und offene Mitfahrgelegenheit. Es arbeitet nach dem System einer spendenfinanzierten Genossenschaft. Die Preise werden von den Fahrern festgelegt, die Website erhebt keine Provision für Fahrgemeinschaften. Mobicoop verpflichtet sich, die Daten der Nutzer zu schützen, auf den Fahrten keine Vergütung zu erhalten, den kooperativen Betrieb zu respektieren, zum Umweltschutz beizutragen und die soziale Bindung zwischen Fahrgemeinschaften zu fördern.
Andere Mitfahrgelegenheiten:
BOOGI (Roissy-Plateau)
CLEM'
Die Carpooling-Lösung von Clem' ermöglicht es Ihnen, Ihre täglichen Fahrten mit Ihrem Auto oder einem unserer Carsharing-Autos zu teilen. Es handelt sich um eine lokale Mitfahrplattform, Zubringer, um die gemeinsame Nutzung von Fahrten zu oder von den Bahnhöfen des Territoriums zu ermöglichen. Sie optimieren Ihre Reisen, indem Sie sie wirtschaftlicher, benutzerfreundlicher und ökologischer gestalten. Die Reservierung kann im Internet im Voraus oder in Echtzeit oder direkt am Resort vorgenommen werden, wenn es angeschlossen und mit einem Bildschirm ausgestattet ist.
REZO POUCE (Yvelines)
REZO POUCE ist ein in Frankreich organisiertes Trampnetz. Mit REZO POUCE müssen Sie keine Termine vereinbaren: Es ist, wann Sie wollen, wo Sie wollen. Das Prinzip ist einfach: Sie registrieren sich kostenlos im Internet oder im Rathaus, Sie gehen zu einem "Stopp auf dem Thumb", wenn Sie sich bewegen müssen. In weniger als 10 Minuten* hält ein Fahrer, der in die gleiche Richtung wie Sie fährt, an, um Sie zu transportieren (* durchschnittliche Wartezeit).
Weitere Mitfahrgelegenheiten:
REISE À LA CARTE
Trajetalacarte.com ist eine kostenlose Mitfahrgelegenheit, die sich auf Kurzstrecken spezialisiert hat. Trajetalacarte.com bietet auch ein kostenpflichtiges Angebot für Unternehmen an, die ihren Mitarbeitern Fahrgemeinschaften ab 89 € HT / Monat anbieten möchten (spezielle Website eines Drittanbieters).
HOPWAYS
Hopways ist eine Plattform, um Eltern miteinander zu verbinden, damit sie ihre Begleitreisen für ihre Kinder teilen können, sei es in der Schule, bei außerschulischen Aktivitäten, bei Wettbewerben ... Die Benutzer werden nach 3 Kriterien bewertet: Pünktlichkeit – Gegenseitigkeit – Sicherheit. Die Stärke dieses Dienstes ist neben der Schaffung einer aktiven Gemeinschaft begleitender Eltern die Suchmaschine. Als echtes Werkzeug der geografischen und zeitlichen Präzision ist es der Kern, um den herum ein zuverlässiges, sicheres Netzwerk des menschlichen Austauschs und warum nicht freundschaftlich aufgebaut wird.
Weitere Mitfahrgelegenheitspartner
RADIO 107.7 IDF
Île-de-France Mobilités arbeitet mit dem Radio Sanef 107.7 zusammen, um Fahrgemeinschaftsinitiativen zu fördern, die in der Île-de-France unter Autosolisten in der Region Île-de-France eingerichtet wurden. Sanef 107.7 ist auf Echtzeit-Verkehrsinformationen spezialisiert und informiert seine Hörer 24/24 und 365 Tage im Jahr, um sicher zu reisen. Sanef 107.7 IDF kann auf UKW und DAB+, aber auch auf seiner Website gehört werden.