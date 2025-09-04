Mitfahrgelegenheiten in der Île-de-France

Die Carpooling-Lösung von Clem' ermöglicht es Ihnen, Ihre täglichen Fahrten mit Ihrem Auto oder einem unserer Carsharing-Autos zu teilen. Es handelt sich um eine lokale Mitfahrplattform, Zubringer, um die gemeinsame Nutzung von Fahrten zu oder von den Bahnhöfen des Territoriums zu ermöglichen. Sie optimieren Ihre Reisen, indem Sie sie wirtschaftlicher, benutzerfreundlicher und ökologischer gestalten. Die Reservierung kann im Internet im Voraus oder in Echtzeit oder direkt am Resort vorgenommen werden, wenn es angeschlossen und mit einem Bildschirm ausgestattet ist.