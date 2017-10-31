Mehr Ressourcen für die Sicherheit

Mehr Sicherheit im öffentlichen Verkehr und rund um Bahnhöfe

In Bezug auf die Sicherheit wurde der Videoschutz seit 2016 stark verstärkt (18.500 Kameras):

100% der U-Bahn-Stationen und Bahnhöfe sind videogeschützt

der Straßenbahnen sind videogeschützt 90 % der Busse sind videogeschützt und werden bis Ende 2018 zu 100 % videogeschützt sein.

Die menschliche Präsenz wurde durch die Einstellung von 690 Empfangs-, Sicherheits- und Vermittlungsagenten in den Bahnhöfen für die gesamte Île-de-France sowie 200 zusätzliche Sicherheitsagenten in den Bussen der äußeren Krone verstärkt.

Um wirksamer gegen Kriminalität im öffentlichen Verkehr vorzugehen, wird eine einzige Kommandozentrale unter der Aufsicht der Bahnpolizei es ermöglichen, die Anstrengungen aller Sicherheitskräfte ab 2019 zu vereinen (mehr als 3.000 Sicherheitskräfte mit denen der Bahnpolizei, der RATP, der SNCF und der Busunternehmen).