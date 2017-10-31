Mehr Ressourcen für die Sicherheit
Mehr Sicherheit im öffentlichen Verkehr und rund um Bahnhöfe
In Bezug auf die Sicherheit wurde der Videoschutz seit 2016 stark verstärkt (18.500 Kameras):
- 100% der U-Bahn-Stationen und Bahnhöfe sind videogeschützt
- 100% der Straßenbahnen sind videogeschützt
- 90 % der Busse sind videogeschützt und werden bis Ende 2018 zu 100 % videogeschützt sein.
Die menschliche Präsenz wurde durch die Einstellung von 690 Empfangs-, Sicherheits- und Vermittlungsagenten in den Bahnhöfen für die gesamte Île-de-France sowie 200 zusätzliche Sicherheitsagenten in den Bussen der äußeren Krone verstärkt.
Um wirksamer gegen Kriminalität im öffentlichen Verkehr vorzugehen, wird eine einzige Kommandozentrale unter der Aufsicht der Bahnpolizei es ermöglichen, die Anstrengungen aller Sicherheitskräfte ab 2019 zu vereinen (mehr als 3.000 Sicherheitskräfte mit denen der Bahnpolizei, der RATP, der SNCF und der Busunternehmen).
Neue Cyno-Detektionsteams: Hunde auf Sprengstoffdetektion trainiert
Seit 2014 ist die Zahl der vergessenen Taschen und Gegenstände im Transilien-Netz um 122% gestiegen, mit mehr als 1500 Meldungen pro Jahr oder mehr als 4 pro Tag, was das Gefühl der Unsicherheit verstärkt und viele Verzögerungen und Störungen verursacht. In den Netzen von SNCF und RATP wurden Cyno-Erkennungsbrigaden (Hundespürbrigaden) eingesetzt, um die Reaktionszeiten nach Warnungen über zurückgelassene Pakete zu verkürzen und so die Regelmäßigkeit des Verkehrs zu verbessern. Dazu gehört eine bessere Koordinierung zwischen den Sicherheitskräften, die 2019 in der Einrichtung des einheitlichen operativen Koordinierungszentrums für die Sicherheit gipfeln wird.
Stoppt Betrug
Betrug verursacht jedes Jahr einen entgangenen Gewinn von 366 Millionen Euro. Im Bewusstsein dieser Herausforderungen beschlossen die Region Île-de-France, Île-de-France Mobilités, RATP und SNCF Transilien 2016, ihre Betrugsbekämpfungspolitik zu intensivieren, insbesondere durch die Einführung neuer Vorschriften und strengerer Sanktionen gegen Betrüger sowie durch verstärkte Kontrollen.
100 % der RER der Île-de-France werden bis 2021 mit Videoschutzkameras ausgestattet sein (20 Millionen Euro pro Jahr) und 100 % der Busse im Jahr 2018. 23.000 betriebsbereite Kameras in Bahnhöfen und U-Bahn-Stationen. 3200 Sicherheitsbeamte im Netz im Einsatz (130 Millionen Euro pro Jahr). Eindeutige Notrufnummern 3117. 20 Cyno-Detektionsteams. Ein einziges Sicherheitskoordinationszentrum. Betrugsbekämpfung.