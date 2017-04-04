Neue Ausrüstung an den Bahnhöfen zur Betrugsbekämpfung und Vorbereitung auf die Ankunft von Smart Navigo

Das Vorhaben wird zu 100 % von Île-de-France Mobilités (ehemals STIF) (mit Ausnahme des Studienteils) im Rahmen ihres Vertrags mit SNCF Transilien finanziert.

Der erste Bahnhof, der ausgestattet wird, könnte der emblematische Bahnhof Saint Lazare sein, vorbehaltlich laufender Studien. Mit 1600 Zügen und 450.000 Fahrgästen pro Tag bleibt Saint Lazare in der Tat der letzte große Pariser Bahnhof mit völlig freiem Zugang (Transilien-Gleise und TER / Intercités-Gleise wären ausgestattet).

"Die Bitte, die ich am 20. September an SNCF Transilien gerichtet habe, den Bahnhof Saint-Lazare mit Kontrollportalen auszustatten, wird heute Realität. Île-de-France Mobilités (ehemals STIF) wird diese Ausrüstung, die bei der Betrugsbekämpfung besonders nützlich ist und mit den für den Einsatz des Smart Navigo erforderlichen Technologien ausgestattet wird, vollständig finanzieren. Züge, Busse und jetzt Bahnhöfe, die Verkehrsrevolution setzt sich in jeder Phase des Reisens der Einwohner der Ile-de-France fort", kündigte Valérie Pécresse, Präsidentin von Île-de-France Mobilités (ehemals STIF) und der Region Île-de-France, an.

Weitere Informationen finden Sie auf der Seite, die dem Einsatz der neuen Validierungsportale im Bahnhof St-Lazare (Juli 2019) gewidmet ist.

Diese Anordnung, die Teil der Betrugsbekämpfungspolitik von Île-de-France Mobilités (ehemals STIF), der Verkehrsbehörde der Ile de France, ist, soll es ermöglichen, die Zahl der Transilien-Kunden, die bei ihren täglichen Fahrten kein Kontrolltor passieren, zu halbieren.

Es geht auch darum, zukünftige innovative Dienstleistungen im Bereich des Ticketing vorzubereiten, die Gegenstand des Smart Navigo-Programms sind (Nutzung des Smartphones, Navigo Liberté+ ...) und die den Alltag von Viel- und Gelegenheitsreisenden vereinfachen werden.