Neue Mobilitätslösungen für Ihre Reisen
Fahrgemeinschaften sind jetzt in die Vianavigo-App integriert und Parkplätze stehen Fahrgemeinschaften in den Park and Ride kostenlos zur Verfügung.
Pressemitteilungen: Ile-de-France Mobilités finanziert 1.815 Plätze in 3 neuen Park and Ride Parks – Drei neue Park and Ride für die äußeren Vororte finanziert
5000 Park-and-Ride-Plätze im Bau
Mehr Stellplätze für Fahrräder an Bahnhöfen
Verfolgen Sie live die Anzahl der Véligo-Plätze in Île-de-France
7000 Sitzplätze Véligo
Um den Fahrgästen das einfache Abstellen ihrer Fahrräder in der Nähe der Bahnhöfe zu ermöglichen, werden die Véligo-Stellplätze in der Île-de-France weiter ausgebaut, wobei bis Ende 2018 141 (davon 94 sichere) oder mehr als 7.000 Stellplätze im Jahr 2018 geplant sind.
Ab 2019 wird Île-de-France Mobilités auch den Langzeitverleih von Elektrofahrrädern anbieten.
Pressemitteilungen: 784 neue Véligo-Parkplätze für Val-de-Marne – Einweihung eines neuen Véligo-Raums in Massy-Palaiseau (91) – Eröffnung des 1. Véligo-Raums in einem großen Pariser Bahnhof
Autonome Shuttles oder Flusstransport
Innovation steht im Mittelpunkt der Prioritäten von Île-de-France Mobilités, das derzeit autonome Bus-Shuttles (La Défense, Bois de Vincennes oder Paris 12.) oder die Möglichkeiten, die es für die Entwicklung des öffentlichen Verkehrs auf Flüssen geben könnte, testet.
Île-de-France Mobilités hat mit Batobus einen Vorzugstarif eingeführt, der Navigo-Abonnenten vorbehalten ist.
