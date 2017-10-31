Neue Mobilitätslösungen für Ihre Reisen

Mehr Stellplätze für Fahrräder an Bahnhöfen

Verfolgen Sie live die Anzahl der Véligo-Plätze in Île-de-France

7000 Sitzplätze Véligo

Um den Fahrgästen das einfache Abstellen ihrer Fahrräder in der Nähe der Bahnhöfe zu ermöglichen, werden die Véligo-Stellplätze in der Île-de-France weiter ausgebaut, wobei bis Ende 2018 141 (davon 94 sichere) oder mehr als 7.000 Stellplätze im Jahr 2018 geplant sind.

Ab 2019 wird Île-de-France Mobilités auch den Langzeitverleih von Elektrofahrrädern anbieten.

Pressemitteilungen: 784 neue Véligo-Parkplätze für Val-de-Marne – Einweihung eines neuen Véligo-Raums in Massy-Palaiseau (91) – Eröffnung des 1. Véligo-Raums in einem großen Pariser Bahnhof