Beginn der öffentlichen Anhörung zur Schaffung von Kabel A

Ab Montag, 25. März: Fokus auf die öffentliche Befragung

Ab dem 25. März und für einen Zeitraum von sechs Wochen sind die Einwohner und Interessengruppen des Territoriums eingeladen, an der öffentlichen Untersuchung teilzunehmen, umihre Meinungen und Kommentare zum Projekt zu äußern! Die Untersuchung wird unter der Ägide eines Untersuchungsausschusses durchgeführt, der dafür verantwortlich ist, dass die Öffentlichkeit ordnungsgemäß informiert wird, dass das Verfahren ordnungsgemäß durchgeführt wird und Stellungnahmen der Öffentlichkeit eingeholt werden. Wenn die Stellungnahme der Kommission positiv ausfällt, führt dies zur Erklärung der Gemeinnützigkeit des Projekts – die vom Präfekten ausgestellt wird.

Alle Informationen zum Projekt finden Sie hier: www.cable-a-televal.fr.

Wie kann man sich während der Umfrage zum Projekt äußern? Gehen Sie zu dieser Seite.

Die Ziele der öffentlichen Untersuchung: