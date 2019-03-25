Beginn der öffentlichen Anhörung zur Schaffung von Kabel A
Ab Montag, 25. März: Fokus auf die öffentliche Befragung
Ab dem 25. März und für einen Zeitraum von sechs Wochen sind die Einwohner und Interessengruppen des Territoriums eingeladen, an der öffentlichen Untersuchung teilzunehmen, umihre Meinungen und Kommentare zum Projekt zu äußern! Die Untersuchung wird unter der Ägide eines Untersuchungsausschusses durchgeführt, der dafür verantwortlich ist, dass die Öffentlichkeit ordnungsgemäß informiert wird, dass das Verfahren ordnungsgemäß durchgeführt wird und Stellungnahmen der Öffentlichkeit eingeholt werden. Wenn die Stellungnahme der Kommission positiv ausfällt, führt dies zur Erklärung der Gemeinnützigkeit des Projekts – die vom Präfekten ausgestellt wird.
Alle Informationen zum Projekt finden Sie hier: www.cable-a-televal.fr.
Wie kann man sich während der Umfrage zum Projekt äußern? Gehen Sie zu dieser Seite.
Die Ziele der öffentlichen Untersuchung:
- Präsentation der Merkmale des Projekts in der Öffentlichkeit;
- Sammeln Sie die Meinung der größtmöglichen Zahl, um nützliche Informationen für die Bewertung des Projekts bereitzustellen;
- Kompatibilität der städtebaulichen Dokumente der Gemeinden der Route;
Die öffentliche Befragung ist ein wesentlicher Schritt für das Projekt. Eine neue Phase der Information und des Austauschs mit der Öffentlichkeit über ein detailliertes Projekt. Bei der Vorbereitung muss die Präfektur überprüfen, ob die Akte der öffentlichen Untersuchung vollständig ist. Es befasst sich dann mit dem Verwaltungsgericht und dann mit der Untersuchungskommission. 30 Tage nach Abschluss der öffentlichen Untersuchung erstellt die Kommission einen Fortschrittsbericht und gibt ihre Stellungnahme dazu ab.
Eine zuverlässige und umweltfreundliche Alternative zum traditionellen Transport
Dieses neue Transportmittel entspricht den Anforderungen des Geländes: Die RD1 und die Eisenbahnlinien beeinträchtigen die tägliche Bewegung der Einwohner und teilen dieses Gebiet des Val-de-Marne in zwei Teile.
Cable A bietet den Bewohnern eine neue Mobilitätslösung mit:
- Eine Garantie für die Transportzeit. Mit Cable A wird die Strecke von 4,5 km zwischen den beiden Enden der Leitung in 17 Minuten zurückgelegt. Ohne Verkehrsstaus ist so die Pünktlichkeit und Flüssigkeit des Kabinenverkehrs gewährleistet.
- Verbesserte Zugänglichkeit. Jede der Stationen und Kabinen von Cable A wird zu 100% für Personen mit eingeschränkter Mobilität zugänglich sein.
- Eine saubere Alternative zum Auto, weniger Staus und damit weniger Umweltverschmutzung für die Luftqualität aller.
Dieses attraktive und innovative Verkehrsmittel wird es den dicht besiedelten Stadtteilen Bois-Matar (Villeneuve-Saint-Georges) und Temps-Durables (Limeil-Brévannes) ermöglichen, das gesamte Netz schneller anzuschließen.
Das Kabel, ein neues Transportmittel in der Île-de-France. Es ist relevanter, städtische Kürzungen zu überwinden. Sie fördert die Intermodalität. Es ist eine städtische Seilbahn, sie ist für alle zugänglich.
Wie kann man sich während der Umfrage zum Projekt äußern? Gehen Sie zu dieser Seite.
Weitere Informationen zum Projekt finden Sie auf der Website www.cable-a-televal.fr und im Twitter-Feed von Île-de-France Mobilités.
Weitere Informationen: Pläne für neue Linien und Erweiterungen.